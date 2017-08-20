Арестован совладелец компании «Настюша» – одного из крупнейших в Москве производителей хлеба

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Гендиректор и совладелец группы компаний «Настюша» Игорь Пинкевич арестован на два месяца А. Махонин / Ведомости

Тверской суд Москвы арестовал на два месяца гендиректора и одного из совладельцев группы компаний «Настюша» Игоря Пинкевича. Эта компания – один из крупнейших в Московском регионе производителей хлебобулочных изделий. Пинкевич подозревается в мошенничестве при строительстве жилых районов «Царицыно-1» и «Царицыно-2» (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 9 лет лишения свободы). В самой «Настюше» прошли обыски, сообщил 20 августа ТАСС со ссылкой на представителя компании. Источник в правоохранительных органах подтвердил «Ведомостям» обыски и арест бизнесмена. Это произошло в воскресенье, 20 августа. Получить комментарии представителя «Настюши» не удалось.