Строительство становится все более рискованным бизнесом

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Количество обанкротившихся компаний растет, но еще больше застройщиков сами покидают этот рынок Е. Разумный / Ведомости

В первом полугодии 2017 г. были признаны банкротами 57 застройщиков жилья, они возводят 289 объектов в 28 регионах России общей площадью 1,33 млн кв. м. Об этом говорится в исследовании Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК). Годом ранее банкротами было признано на треть меньше компаний, указывает гендиректор РАСКа Николай Алексеенко. Всего на сегодняшний день насчитывается 220 банкротов, уточнил он.