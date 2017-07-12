Статья опубликована в № 4361 от 12.07.2017 под заголовком: Область банкротства
Строительство становится все более рискованным бизнесом
Растет количество как разорившихся, так и самостоятельно покинувших рынок компаний
- Бэла Ляув
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Количество обанкротившихся компаний растет, но еще больше застройщиков сами покидают этот рынок
Е. Разумный / Ведомости
В первом полугодии 2017 г. были признаны банкротами 57 застройщиков жилья, они возводят 289 объектов в 28 регионах России общей площадью 1,33 млн кв. м. Об этом говорится в исследовании Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК). Годом ранее банкротами было признано на треть меньше компаний, указывает гендиректор РАСКа Николай Алексеенко. Всего на сегодняшний день насчитывается 220 банкротов, уточнил он.
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