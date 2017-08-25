«Коммерсантъ»: Аркадий и Борис Ротенберги могут стать инвесторами Grand Tower в «Москва-сити»

Структуры Аркадия и Бориса Ротенбергов могут оказаться владельцами участка в деловом центре «Москва-сити», где строится один из самых больших небоскребов в столице, Grand Tower, пишет «Коммерсантъ». Три консультанта на рынке недвижимости сообщили изданию, что у владельцев ЗАО «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева появились партнеры по застройке этого участка. Нисанов и Илиев собираются привлечь к строительству Grand Tower финансовых партнеров, сказал газете источник, близкий к ОАО «Сити», который управляет территорией делового центра. Один из источников сказал, что речь идет о СМП-банке Аркадия и Бориса Ротенбергов: он видел запрос на предложения концепции застройки 15-го участка в «Москва-сити» от СМП-банка в марте.

В СМП-банке и «Киевской площади» на запрос газеты не ответили.

В начале лета источник «Коммерсанта», информированный о ситуации по застройке участка, слышал, что инвестором проекта становится СМП-банк, который и должен кредитовать проект, а структура Года Нисанова и Зараха Илиева будет генподрядчиком. В обмен бизнесмены получат готовые площади, соразмерные сумме вознаграждения за выполненные подрядные работы, добавил собеседник агентства. Актуальна ли эта схема сейчас он не знает.