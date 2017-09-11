Самые дешевые квартиры в Москве продаются в районе Гольяново

В августе самые дешевые новостройки в Москве продавались в районе Гольяново, подсчитали эксперты портала Irn.ru. По их данным, двухкомнатная квартира 60 кв. м в ЖК «Level Амурская» в районе Гольяново стоила по 100 529 руб. за 1 кв. м, что стало самой низкой ценой в столице на новое жилье в пределах МКАД. Гольяново также лидирует и по минимальной стоимости квартир в Москве. В том же ЖК «Level Амурская» предлагается студия в 19 кв. м за 2,6 млн руб.

Второе место среди самых недорогих районов по цене новостроек за «квадрат» занимает Марьино, где в ЖК «Домашний» предлагается двухкомнатная квартира в 68,58 кв. м по 103 710 руб. за 1 кв. м. Самая дешевая квартира (27,1 кв. м) в этом ЖК обойдется в 3,86 млн руб.

Практически столько же придется заплатить за новое жилье и в районе Западное Дегунино. «Трешка» (82,3 кв. м) в ЖК «На Базовской» в этом районе обойдется в 103 767 руб. за 1 кв. м, а самая недорогая квартира в 25,7 кв. м – в 3,83 млн руб.