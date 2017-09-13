Турецкие застройщики могут принять участие в программе реновации в Москве

Турецкие строительные компании проявляют интерес к участию в московской программе реновации жилья, сообщил журналистам председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

«Турецкие компании очень заинтересованы в участии в столичной программе реновации в качестве подрядчиков. В настоящее время мы ведем переговоры с турецкими строительными концернами», — сказал Тимофеев.

Он отметил, что об объемах возможного участия турецких строителей в программе реновации говорить пока рано.

«Пока говорить о том, какие производственные мощности турецкие компании могут задействовать, рано, все еще на стадии переговоров», — добавил председатель комитета.

Он подчеркнул, что этим компаниям выгодно участие в программе реновации.

«Это государственный заказ со стабильной ценой. Турецкие компании умеют и любят работать в таких условиях», — добавил Тимофеев.

Ранее руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев сообщал, что первые торги на строительные подряды по программе реновации в Москве могут пройти весной следующего года.

При этом он не исключил, что зарубежные компании и компании с иностранным капиталом смогут участвовать в программе реновации в качестве подрядчиков.