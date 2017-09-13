В России капремонт прошли около 8% домов за три года

Около 8% всех многоквартирных домов России отремонтировано в рамках программы капитального ремонта, сообщил журналистам министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень на выставке ProEstate, передает «Интерфакс».

Он уточнил, что речь идёт о 81 000 домов, где живут более 10 млн человек.

Министр добавил, что в целом по России выросла собираемость взносов на капитальный ремонт с жителей.

«Мы стартовали с 75%, сегодня уже 87%. Сильно проседает по собираемости Северный Кавказ — порядка 50% — сейчас мы с ними работаем», — добавил Мень.

В июле министр отмечал, что темпы проведения капремонта жилья в регионах России за год выросли в два раза. «Если два года назад к нам обращались с вопросами, зачем это нужно, то теперь обращения уже другого порядка. Они касаются конструктивных вещей, контроля над тем, как расходуются деньги, очередности ремонтов», — говорил министр.

Система капремонта общего имущества в многоквартирных домах, основанная на финансировании за счет средств собственников помещений, была принята в конце 2012 г. В 2014 г. заработали первые региональные системы капремонта.