Госдума предлагает освободить жителей ветхих домов от платы за капремонт Сергей Бобылев/ТАСС

Депутат Госдумы РФ от «Единой России» Андрей Палкин предложил освободить жителей аварийного и ветхого жилья от обязательных платежей за капитальный ремонт. Соответствующий законопроект парламентарий внес в Госдуму. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Как говорится в справке к законопроекту, изменения в статьи 12, 13, 14, 15, 168, 169 Жилищного кодекса РФ устанавливают «возможность признания многоквартирных домов ветхими и освобождающих собственников помещений в таких домах от взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме».

Автор поясняет, что основное отличие аварийного жилья от ветхого заключается в том, что в первом случае в нем запрещено проживать, а во втором проживание допускается, поскольку такой дом не требует немедленного расселения. Депутат считает, что если совокупная стоимость капитального ремонта в расчете на один квадратный метр дома превышает определенную субъектом РФ стоимость, то дом должен быть исключен из программы капремонта.

По мнению Палкина, принятие такого закона «выявит грань, за которой проведение капитального ремонта становится нецелесообразно», а также устранит несправедливость, возникающую, когда многоквартирный дом, формально не признанный на момент проведения оценки аварийным, имеет шанс стать таковым в ближайшей перспективе.

Ранее Минстрой сообщал, что жителям готовящихся к сносу пятиэтажек могут вернуть взносы за капремонт. Как уточнялось в материалах, деньги будут возвращены пропорционально уплаченным суммам вне зависимости от способа накопления средств.

Также в марте текущего года депутаты разработали поправки в Жилищный кодекс, которые предлагают освободить от уплаты за капитальный ремонт жителей населенных пунктов, находящихся на грани ликвидации. Речь идет о закрытых административно-территориальных образованиях (ЗАТО), шахтерских городах и поселениях, которые были построены специально для разработки недр. Большая часть таких населенных пунктов расположена на Крайнем Севере, в Сибири и на Дальнем Востоке. В таких населенных пунктах сейчас живет около 500 человек.

Ранее «Справедливая Россия» передала в правительство 36 коробок, содержащих более миллиона подписей российских граждан, которые выступают против установленных для них взносов на капремонт.

Пятиэтажки и не только в очереди на снос