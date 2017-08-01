Собянин: Жильцы сносимых пятиэтажек освобождены от взносов на капремонт

Владельцы квартир в московских пятиэтажках, попавших в программу реновации, с 1 августа освобождены от взносов на капремонт, сообщил во вторник мэр столицы Сергей Собянин. «Собственники тех квартир в домах, которые вошли в программу реновации, освобождаются от капитального ремонта (взносов на капремонт) с 1 августа», – сказал Собянин на заседании президиума в городской мэрии.

Сегодня на сайте mos.ru опубликован окончательный перечень домов, включенных в программу реновации. В него вошло 5144 многоквартирных дома, относящихся к первому периоду индустриального домостроения или аналогичные им по характеристикам, сообщил Собянин. Общая площадь вошедших в программу домов – около 16 млн кв. м, в них свыше 350 000 квартир, где проживает порядка 1 млн москвичей.