Граждане написали в Мосстройкомплекс 16 700 обращений по программе реновации

Более 16 700 письменных обращений граждан по программе реновации поступило в столичный Стройкомплекс, сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

«В числе часто задаваемых — вопросы, связанные с уточнением причин, по которым дом не попал в программу реновации, вопросы о возможности приобретения дополнительной жилой площади в новых домах и запросы относительно сроков сноса домов, включенных в первую волну переселения», — рассказал Левкин.

Он отметил, что на сегодняшний день в департаменте обработано более 15 000 письменных обращений граждан, связанных с реализацией программы реновации.

«Кроме того, в единый контактный центр Стройкомплекса Москвы с момента начала его работы в марте текущего года поступило более 10 000 телефонных звонков, в том числе 1711 — связанных с программой реновации», — сказал Левкин.

Он напомнил, что в соответствии с утвержденной программой реновации столичного жилищного фонда до 1 октября будет сформирован перечень кварталов, предназначенных для проектирования и строительства в течение 2017-2019 гг. «стартовых» домов. Их строительство обеспечит начало «волнового переселения».