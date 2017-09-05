Мэрия Москвы утвердила порядок выхода домов из программы реновации

Мэр столицы Сергей Собянин подписал распоряжение городского правительства «О порядке рассмотрения обращений об исключении многоквартирных домов из программы реновации жилищного фонда в городе Москве».

Документ опубликован на официальном портале городской администрации во вторник. По документу, в течение 30 дней государственная жилищная инспекция Москвы после получения комплекта документов общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, пожелавших выйти из программы реновации, принимает соответствующее решение.

Затем государственная жилищная инспекция столицы вносит в правительство Москвы предложение об исключении многоквартирного дома из программы реновации.

После исключения из программы реновации собственники помещений начинают уплачивать взносы на капитальный ремонт общего имущества.

В постановлении уточняется, что многоквартирный дом исключается из программы и одновременно включается в региональную программу капремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2015–2044 гг.

В итоговый список программы реновации жилья в Москве, который был утвержден на заседании президиума правительства Москвы 1 августа, вошли 5144 дома, в которых расположено более 350 000 квартир.