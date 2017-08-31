Статья опубликована в № 4397 от 31.08.2017 под заголовком: Реновация стала в очередь
Москва дает жилье только малоимущим
Из них пятая часть может получить квартиры по программе реновации
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Сейчас очередником может стать малоимущий, живущий в Москве не менее 10 лет и пять последних не ухудшавший жилищные условия, на каждого члена семьи должно приходиться менее 10 кв. м.
Максим Стулов / Ведомости
В начале 2010 г. в очереди на улучшение жилищных условий была 138 271 московская семья, к 25 августа 2017 г. – 70 187, сообщил департамент имущества Москвы. Очередь сократилась вдвое прежде всего потому, объясняет близкий к мэрии человек, что из нее исключены семьи, которые имели либо недвижимость в других регионах, либо средства купить жилье на рынке.
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