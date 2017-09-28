В московском метро в час пик был сбой на южном отрезке серой ветки

В московском метро в вечерний час пик остановлено движение на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии. Как сообщает микроблог метрополитена, причина сбоя - проблемы с электроснабжением. По предварительной версии, произошел скачок напряжения и из-за этого включилась система защиты.

Станции «Серпуховская» и «Нагорная» закрыты на вход по просьбе полиции, чтобы не было давки, сообщили агентству «Москва» в пресс-службе подземки.

Пассажирам предлагалось пользоваться наземным транспортом и МЦК. Движение по южному участку ветки обещали восстановить после регламентных процедур проверки системы электроснабжения.

В 20.05 метрополитен сообщил, что напряжение на аварийный участок было подано, движение поездов восстановилось.