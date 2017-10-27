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В Подмосковье предложение новостроек сократилось на 10%

Объем предложения квартир в новостройках Московской области сократился почти на 10% в III квартале по сравнению со II кварталом. При этом средневзвешенная цена на жилье выросла на 0,6%. Такие данные приводятся в отчете компании «Миэль-новостройки».

По данным компании, сейчас в области продается 2,77 млн кв. м жилья. Количество новых домов уменьшилось на 3,4% и составило 286 объектов (982 корпуса). Число предлагаемых к продаже квартир снизилось на 9,3%. Сейчас в Подмосковье продается 51 900 новых квартир.

За отчетный период рынок новостроек области пополнился 7 новыми проектами («Лыткарино хит», «Весна», «Томилино-2018», «Парк Апрель», «Отрадный», «Нижегородский» и «Химки – 2018»). Кроме новых проектов, в III квартале в продаже появилось 67 корпусов в уже реализуемых проектах. В это же время в «старой» Москве было выведено 10 новых проектов (не считая элитного сегмента). Таким образом, суммарный объем предложения «старой» Москвы (2,85 млн кв. м) впервые в истории рынка превысил предложение новостроек в области.

Средневзвешенная цена предложения на конец сентября составила 84 500 руб. за кв. м (снижение на 0,6%).

По словам генерального директора «Миэль-новостройки» Натальи Шаталиной, падение предложения в Московской области продолжается уже два года. По сравнению со II кварталом 2015 г. предложение новостроек сократилось почти на треть. Медленный темп роста цены при существенном падении объема предложения является следствием снижения спроса на подмосковную недвижимость в пользу активно растущего массового рынка столицы. На фоне оттока покупателей застройщики вынуждены ограничивать темпы прироста цен. «Если исходить из существующего предложения в новостройках и уровня спроса, то весь текущий объем в Подмосковье может быть продан всего за 8 месяцев», - говорит Шаталина