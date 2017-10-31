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Медведев сделал платными еще два участка трассы М11 Москва-Петербург

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о платном использовании двух участков автотрассы М-11 Москва – Санкт-Петербург. Распоряжение от 27 октября опубликовано 31 октября на сайте правительства. Платными стали участки с 208-го по 258-й км в Тверской области и с 334-го по 543-й км в Новгородской области будет.

Собранные средства пойдут на поддержание и ремонт автодорог, заверяют в правительстве.

В приложении к документу перечислены характеристики платных и альтернативных бесплатных участков трасс, в том числе их протяженность (47,91 км и 217,147 км - платные участки и 53,1 км и 220 км - бесплатные).

Платная дорога М11 должна быть готова к чемпионату мира по футболу и полностью введена в эксплуатацию в мае 2018 г.

В 2013 г. конкурс на строительство и эксплуатацию участка трассы с с 334-го по 543-й км выиграл «Мостотрест», совладельцами которого на тот момент были Аркадий и Игорь Ротенберги. Стартовая стоимость проекта в условиях конкурса была указана на уровне 149,1 млрд руб., из которых победитель должен был инвестировать 16 млрд руб. (половина - свои, половина - заемные), остальное обещало вложить государство. Общий срок соглашения - 26 лет, дорогу нужно было построить за четыре года и еще 22 года содержать за счет государства, которое готово выделить на это в сумме 29,8 млрд руб. «Мостотрест» заявил, что построит дорогу за 144,6 млрд руб. (снижение стартовой стоимости на 3%), согласится на платеж в 28,9 млрд руб. и доходность собственных вложений по ставке инфляция плюс 5,85%.