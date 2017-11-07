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Стоимость офисов в «Москва-сити» может вырасти на 10–15%

В ближайшие 1–1,5 года аренда и покупка офисов в ММДЦ «Москва-сити» может подорожать на 10–15%, считают аналитики компании Colliers International.

По их мнению, это произойдет из-за дефицита предложения офисных площадей, который уже наблюдается в «Москва-сити». Сейчас дефицит распространяется на площади 4000–5000 кв. м. Но в ближайшее время нехватка будет ощущаться во всех категориях, даже в небольших блоках. В результате чего сделки по продаже офисов будут проходить без существенного дисконта и будет возможно говорить о потенциальном росте цены, пишут эксперты. При этом вторичное предложение не внесет существенный вклад в текущий объем.

То, что число свободных офисов в «Москва-сити» сокращается, подтверждают цифры. По итогам трех кварталов 2017 г. общий объем сделок с офисами в ММДЦ «Москва-сити» составил 86 225 кв. м площадей, что на 38% больше, чем в аналогичном периоде 2016 г. При этом вакантность за этот период сократилась с 19 до 12,2%, тогда как в начале 2016 г. она составляла 33,6%.

Напомним, что в последнее время «Сити» пользуется спросом среди крупных компаний для аренды больших площадей, так, АИЖК заявило о намерении купить 74 600 кв. м в небоскребе «IQ-квартал».