АИЖК купил за 25 млрд рублей в «Москва-сити» офис для чиновников

Покупка площадей в «IQ-квартале» обойдется АИЖК в 24,9 млрд руб. Е. Ширинкина / для Ведомостей

Подконтрольная банку ВТБ компания «Галс девелопмент» договорилась с Агентством ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) о продаже ей 74 655 кв. м и 327 парковочных мест в многофункциональном комплексе «IQ-квартал», расположенном в деловом центре «Москва-сити», следует из сообщения девелопера. Там сказано, что сделка может быть закрыта до конца ноября этого года. Покупка площадей в «IQ-квартале» обойдется АИЖК в 24,9 млрд руб., сказано в сообщении.

Управляющий партнер Colliers International Николай Казанский считает, что эта сумма в целом соответствует рыночной цене.

Газета «Коммерсантъ» ранее со ссылкой на свои источники сообщала, что в приобретаемый АИЖК комплекс планируется перевести чиновников Минэкономразвития, Минпромторга и Минкомсвязи. Это позволит только на коммунальных услугах сэкономить им около 1 млрд руб., подсчитало издание. Расходы на покупку площадей в «Москва-сити» планируется возместить за счет продажи существующей недвижимости министерств. На их балансе находится в общей сложности 182 800 кв. м в районе Красной Пресни, Овчинниковской набережной, в Китайгородском проезде, 1-й Брестской, 1-й Тверской-Ямской и Мясницкой улицах.

Министр экономического развития Максим Орешкин говорил 24 октября, что переезд нескольких министерств в «Москва-сити» позволит экономить федеральному бюджету 0,5 млрд руб. в год. «Мы с теми министерствами, с которыми вместе переезжаем, будем объединять все службы, которые являются обслуживающими, обеспечивающими: это и закупки, это обслуживание зданий, в перспективе - это кадры. Мы, например, работаем сейчас с Федеральным казначейством по централизации ведения бухгалтерии для государственных органов», - объяснял министр.