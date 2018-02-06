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Мэрия продала дом графа Шувалова в центре Москвы с третьей попытки

Помещения главного дома графа Шувалова на Покровке проданы на торгах за 189,3 млн руб., говорится в сообщении департамента по конкурентной политике Москвы.

«Сделка заключена с обязательным условием проведения на объекте реставрационных работ», – говорится в сообщении. Общая площадь помещений составляет 1400 кв. м.

Новый владелец помещений – предприниматель Артем Ченцов отметил, что это была «очень важная эмоциональная покупка», поскольку приобретенный объект «не просто помещение, а исторический памятник с уникальным прошлым». «Когда на объекте пройдут ремонтно-реставрационные работы, планируем приспособить площади под офис. Пока готовится проект реставрации», – рассказал Ченцов, слова которого приводятся в сообщении ведомства.

Инвестор обязуется восстановить и сохранить перекрытия, стены, кровлю, внутреннюю планировку комнат, фасад здания, колористические решения, лестницы. Помимо этого необходимо отреставрировать лепнину, живописную роспись и другое убранство. На все работы инвестору отводится три года и три месяца.

Дом графа Шувалова продан столичными властями с третьей попытки. До этого объект уже дважды выставлялся на продажу по начальной стоимости 189,3 млн руб., но не находил покупателей.

Дом был построен в XVIII в. по заказу первого куратора Императорского московского университета (ныне МГУ) и президента Академии художеств генерал-адъютанта Ивана Шувалова.

Как выглядит дом графа Шувалова в центре Москвы стоимостью почти в 200 млн рублей