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Дом графа Шувалова за 200 млн рублей не нашел покупателя

Cтоличные власти во второй раз выставили на торги знаменитый главный дом графа Шувалова на Покровке, но эта попытка снова не увенчалась успехом. На странице аукциона на инвестиционном портале мэрии указано, что на историческое здание не поступило «ни одной заявки от претендентов». Начальная стоимость памятника архитектуры – 189,3 млн руб.

Дом графа Ивана Ивановича Шувалова – отдельно стоящее двухэтажное здание с подвалом по ул. Покровка, д. 38А. Общая площадь здания – более 1360 кв. м, дом построен в 1890 г. К нему подключены водопровод, канализация, отопление, электричество.

Предыдущий раз департамент по конкурентной политике мэрии пытался продать здание летом этого года.

Здание входит в ансамбль объекта культурного наследия федерального значения «Городская усадьба Шувалова, XVIII-XIX веков». Инвестор обязан провести восстановительные работы и приспособить дом под современное использование, говорится в конкурсной документации. На все виды работ отводится три года и три месяца.

Этот исторический объект сам по себе неплох и сохранился лучше, чем многие другие объекты, оценил здание Сергей Камлюк, генеральный директор инвестиционной компании Key capital. Правда, по его словам, с точки зрения инвестиций это не самый лучший вариант, если только его не приобретет ценитель истории. «Цена продажи 140 000 руб. за кв. м, но в реставрацию придется вложить еще как минимум 150 000-250 000 руб. за кв. м, а после оценки строительно-монтажных работ сумма может и увеличиться», – подсчитал Камлюк. Первый торговый этаж при повторной продаже может стоить 600 000-800 000 руб. за кв. м, уточнил эксперт.

«Поскольку на торги выставлен не весь особняк, а только его часть, предложение могло бы быть интересно либо девелоперам, которые имеют опыт реставрации исторических зданий, причем федерального значения, либо коммерческим структурам исключительно в административно-офисных целях», – приводятся на инвестиционном портале мэрии слова директора по маркетингу консалтинговой компании Welhome Андрея Хитрова.