Недвижимость
Галерея
Архитектура и дизайн

Что не может продать мэрия

Как выглядит дом графа Шувалова в центре Москвы, оцененный властями почти в 200 млн рублей
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото