Что не может продать мэрия

Максим Стулов / Ведомости

Этот исторический объект сам по себе неплох и сохранился лучше, чем многие другие объекты, оценил здание Сергей Камлюк, генеральный директор инвестиционной компании Key capital. Правда, по его словам, с точки зрения инвестиций это не самый лучший вариант, если только его не приобретет ценитель истории. «Цена продажи - 140 000 руб за 1 кв. м, но в реставрацию придется вложить еще как минимум 150 000-250 000 руб. за 1 кв. м, а после оценки строительно-монтажных работ сумма может и увеличиться», – подсчитал Камлюк. Первый торговый этаж при повторной продаже может стоить 600 000-800 000 руб. за 1 кв. м, уточнил эксперт

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