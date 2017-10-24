Что не может продать мэрия
Как выглядит дом графа Шувалова в центре Москвы, оцененный властями почти в 200 млн рублей
Cтоличные власти во второй раз не могут продать на аукционе знаменитый главный дом графа Шувалова на Покровке. Торги 24 октября признаны несостоявшимися, т. к. на здание не нашлось ни одного претендента. Начальная стоимость памятника архитектуры – 189,3 млн руб. Первая попытка мэрии продать дом частному собственнику была сделана этим летом – здание также выставлялось на торги по той же цене
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Дом построен в 1770-е гг. в стиле раннего классицизма по заказу графа Ивана Шувалова (фаворита императрицы Елизаветы I). Здание является частью усадебного комплекса Шувалова-Голицыных, включённого в список объектов культурного наследия федерального значения. На фото памятная табличка в честь почетного гражданина Москвы – городского головы князя Владимира Голицына, который жил в этом доме в 1857-1887 и 1892-1894 гг.
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Сейчас это отдельно стоящее двухэтажное здание с подвалом, площадью свыше 1360 кв. м, расположенное в историческом центре Москвы на улице Покровка. Вокруг театры, музеи, объекты культурного наследия и всегда много туристов
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В 1891 г. в доме произошли капитальные изменения. На главном фасаде, выходящем на Покровку, три окна первого этажа были переделаны в двери, остальные окна расширены. В начале XX в. были перепланированы помещения и построены дополнительные каменные стены, лестницы, окна первого этажа пробиты заново. В результате фасад изменился: в нем появились широкие окна-витрины вместо вытянутых по вертикали окон и три входа на месте оконных проемов, говорится в конкурсной документации
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До революции в здании был пожар, в советское время – устроены антресоли первого и второго этажей. В процессе переделки фасадов была утеряна часть декоративных лепных венков, которые располагались над прямоугольными окнами. Но все же композиция и декор фасада раннего классицизма дошли до наших дней
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Летом 2014 г. власти Москвы отремонтировали фасад дома по программе обустройства пешеходной зоны на улице Покровка. Но эти работы были временной мерой по сохранению здания до разработки и проведению комплексных ремонтно-реставрационных работ
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Согласно условиям торгов, опубликованным на инвестпортале мэрии, новый собственник будет обязан отреставрировать здание и приспособить его под современное использование. В документах зафиксированы повреждения крыши (она покрыта металлом и устлана по деревянным стропилам)
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При этом стены, кровля, а также внутренняя планировка, фасад, лестницы и колористические решения должны остаться в историческом виде
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В здании деревянные перекрытия, их состояние неудовлетворительное, отмечается провисание потолка
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Стены здания кирпичные, оштукатурены и окрашены, оклеены обоями под покраску. Но из-за текущей крыши на обоях и потолке отмечены следы протечек, а также обильное количество трещин
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В некоторых помещениях есть печи с печными приборами. Они оштукатурены и окрашены, некоторые из них облицованы изразцами. Печи также необходимо реставрировать
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Необходима реставрация и лестницам. В доме есть две деревянные и несколько каменных лестниц с доломитовыми ступенями
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Местоположение лестниц менять нельзя, говорится в конкурсных документах. Материал, из которого изготовлены лестницы и перила, также должен быть сохранен
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Каменная лестница
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По современным мерках в доме невысокие потолки. В доме всего одна комната (холл на первом этаже) с потолком высотой в 4,5 м
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В большинстве же комнат высота потолка в среднем около 3 м. При этом в некоторых комнатах потолки совсем низкие - не более 2,1 м
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В здании довольно много низкосводчатых помещений без окон
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На все виды реставрационных работ новому собственнику здания отводится три года и три месяца, говорится на сайте мэрии Москвы (на фото комната на втором этаже)
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Кабель, оставшийся от предыдущего арендатора. В доме есть водопровод, канализация, отопление, электричество
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Этот исторический объект сам по себе неплох и сохранился лучше, чем многие другие объекты, оценил здание Сергей Камлюк, генеральный директор инвестиционной компании Key capital. Правда, по его словам, с точки зрения инвестиций это не самый лучший вариант, если только его не приобретет ценитель истории. «Цена продажи - 140 000 руб за 1 кв. м, но в реставрацию придется вложить еще как минимум 150 000-250 000 руб. за 1 кв. м, а после оценки строительно-монтажных работ сумма может и увеличиться», – подсчитал Камлюк. Первый торговый этаж при повторной продаже может стоить 600 000-800 000 руб. за 1 кв. м, уточнил эксперт
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Один из коридоров
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Новому собственнику будет сложно приспособить помещение под современное использование. В доме практически ничего нельзя переделать, следует из документов
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Под охраной находится вся пространственно-планировочная структура интерьеров в пределах капитальных стен, опор, перегородок, перекрытий включая сводчатые помещения
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Нельзя будет поменять цвет стен и потолков. «Колористическое решение интерьеров последней трети XVIII - начала XX в., в том числе декоративная живопись, являются предметом охраны», – говорится в акте технического состояния здания
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«Поскольку на торги выставлен не весь особняк, а только его часть, предложение могло бы быть интересно либо девелоперам, которые имеют опыт реставрации исторических зданий, причем федерального значения, либо коммерческим структурам исключительно в административно-офисных целях», – приводятся на инвестиционном портале мэрии слова директора по маркетингу Welhome Андрея Хитрова
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