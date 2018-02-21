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Минстрой назвал потери застройщиков от выплат страховых взносов

Институт страхования в строительстве провалился, страховые компании просто собирали взносы, не направляя деньги на достройку проблемных объектов, заявил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень на финансовом форуме по недвижимости, организованном ассоциацией Repa, передает «РИА Новости».

По словам министра, потери застройщиков от страховых выплат составили около 38 млрд руб. - такой объем средств был перечислен в качестве взносов, при этом на страховые случаи эти деньги не пошли.

«Они съели, эти господа, 38 млрд руб.», — заявил министр.

Он подчеркнул, что даже объекты печально известной «Су-155» были застрахованы.

Мень отметил, что представители страховых компаний даже не считали нужным посещать мероприятия по обсуждению проблем дольщиков.

Несостоятельность страховых компаний в решении проблем дольщиков стала одной из причин создания компфонда, добавил Мень.

Ранее и власти, и сами застройщики признали, что механизм страхования застройщиков в страховых компаниях оказался недееспособным. Обязательное страхование при договоре долевого участия в строительстве было введено законодательно с начала 2014 г. Как говорил в 2017 г. Мень, дольщики за последние два года получили от страховых компаний всего 50 млн руб.

Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства был зарегистрирован в форме публично-правовой компании 20 октября 2017 г. Согласно действующему законодательству, застройщики по всем новым объектам строительства отчисляют в фонд взносы в размере 1,2% от стоимости каждого договора участия в долевом строительстве. Для регистрации этих договоров Росреестр должен получить от фонда информацию о внесении застройщиком таких взносов.