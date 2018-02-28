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Мединский предложил отдать усадьбы в частное владение ради их восстановления

Министр культуры России Владимир Мединский предложил ради восстановления исторического облика русских усадеб передавать их или сдавать в аренду частным лицам. По его мнению, продать или сдать в аренду могут те здания, в которых не располагаются музеи, передает «Интерфакс».

Мединский считает, что российские усадьбы являются национальным достоянием, например, как замки Шотландии, Германии. «Это единственный способ их возрождения. Сдаваться в аренду, а в идеале продаваться. Тогда возрожденная усадьба станет частью культурного ландшафта, как отреставрированные храмы», - пояснил он во время рабочей встречи с членами Ассоциации владельцев исторических усадеб.

Мединский напомнил, что ранее усадьбы строились как место проживания владельца и передавались по наследству. «В такой же формат они должны возвращаться... как семейные владения», - добавил министр.

По его мнению, при этом владелец усадьбы «должен тратить деньги не на налоги, а на содержание памятника».

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