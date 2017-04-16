Самые дорогие особняки Москвы в открытой продаже
Совокупная стоимость всех особняков в центре города, выставленных на продажу, по данным консалтинговой компании Savills, оценивается более чем в $1 млрд
Пятиэтажный дом, перестроенный в 1930 г. особняк статского советника Ивана Бенкендорфа (Страстной бульвар д. 6, стр. 1.). Занят коммерческими помещениями класса С, стоит $44 млн.
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Пятиэтажный особняк 1910 г. постройки расположен по адресу Большая Дмитровка, 23. Занят бизнес-центром класса В+, стоит $50 млн
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Один из бывших домов Иосифо-Волоколамского подворья, 1875 г. постройки (ул. Ильинка, д. 15). Трехэтажный особняк стоит $52 млн. Сейчас в нем располагается бизнес-центр
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Здание в Малом Власьевском переулке — ансамбль городской усадьбы купца Ивана Коровина из 4-х строений, 1903 г. постройки. Используется как жилая резиденция, стоит $55 млн
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Доходный дом статского советника Павла Шелапутина расположен по адресу Ильинка, 13 . Пятиэтажный особняк 1907 г. постройки стоит $58 млн. Первые этажи заняты торговыми помещениями, на остальных – офисы класса В+
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Трехэтажный особняк, построенный на месте одного из зданий Российского международного центра творческой реабилитации инвалидов, находится в Кривоарбатском переулке, его цена — $75 млн. Сейчас в особняке располагается жилая резиденция Villa Arbat
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