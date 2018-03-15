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Обманутым дольщикам в Балашихе начали выдавать ключи от квартир

Первые девять комплектов ключей от 7-го и 8-го корпусов ЖК «Лукино» в подмосковной Балашихе вручены дольщикам, передает «РИА Новости».

«Здесь застройщик попросту обманул людей, и мы нашли компанию "Гранель", которая достроила эти дома. Но при том что дома были сданы, мы не могли вручить ключи. Причиной являлась невозможность получить документ от природоохранной зоны "Лосиный остров", – сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, пришлось обратиться к представителю президента в ЦФО. «Была оказана помощь, поддержка на федеральном уровне», – сказал он. Ключи от всех 688 квартир будут вручены до конца месяца.

Жилой комплекс в микрорайоне Лукино в Балашихе начали строить в 2005 г. Изначально в рамках проекта планировалось возвести восемь домов с детским садом, школой и торгово-развлекательным комплексом. Во время кризиса в 2009 г. строительство было остановлено, а в 2011 г. застройщик объекта – компания «Мэнни» была признана банкротом по решению суда. В конце 2010 г. в проект вошел новый застройщик – компания «Севморшельфнефтегаз», которая взялась строить 7-й и 8-й корпуса. Но в 2011 г. строительные работы на объекте были прекращены и не велись пять лет.

В мае 2016 г. ГК «Гранель» по договоренности с правительством Московской области и администрацией г. Балашихи взяла на себя обязательства по достройке объекта, насчитывавшего 688 обманутых дольщиков.

По словам президента ГК «Гранель» Ильшата Нигматуллина, его компания вложила в проект более 1,1 млрд руб.