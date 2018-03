Московская семья может накопить на квартиру в новостройке почти за 10 лет

Бизнес

Компания Харви Вайнштейна подала заявление о банкротстве

Американская компания Weinstein Company, сооснователем которой является кинопродюсер Харви Вайнштейн, объявила себя банкротом, сообщает журнал Variety. Соответствующие документы поданы в профильный суд в штате Делавэр.

В Weinstein Company объяснили, что готовы продать активы компании венчурной фирме Lantern Capital. Речь идет о сделке стоимостью от $300 млн до $320 млн, отмечает издание. В аукционе смогут принять участие и другие компании.

Ранее стало известно, что группа инвесторов готова приобрести Weinstein Company за $500 млн, но сделка сорвалась. Одной из причин стало то, что генпрокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнайдерман запустил разбирательство в отношении компании.

В документах Weinstein Company, переданных в суд, подчеркивается, что ее сотрудники, которые прежде заключали соглашения о неразглашении информации, освобождаются от всех взятых на себя обязательств.

«Никто не должен бояться высказаться или быть вынужден сохранять молчание», – приводит издание заявление компании. Соглашения затрагивали случаи, когда сотрудники Weinstein Company подвергались домогательствам, но получали деньги в обмен на согласие не предавать случившееся огласке.

Вайнштейн считался одним из наиболее влиятельных деятелей американского кино до тех пор, пока The New York Times и The New Yorker не опубликовали в октябре 2017 г. материалы о его распущенном поведении. Следом более 80 женщин обвинили Вайнштейна в приставаниях и изнасилованиях, среди них Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Ума Турман и Гвинет Пэлтроу.