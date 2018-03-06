Недвижимость / Жилая недвижимость

Россияне ждут от нового президента помощи в решении квартирного вопроса

Они уверены, что рынок жилья зависит от действий президента, показал опрос Domofond.ru
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Большинство россиян уверены, что рынок жилой недвижимости в стране развивается не по рыночным законам, а напрямую зависит от действий президента, поэтому государство обязано обеспечить граждан доступным жильем. Именно этого они ожидают от вновь избранного главы государства. Такие выводы сделали эксперты портала недвижимости Domofond.ru в ходе опроса, посвященного влиянию президентских выборов на рынок недвижимости в России. В опросе приняли участие более 6300 респондентов – жителей крупнейших городов страны.

Согласно опросу, 65,6% респондентов считают, что рынок недвижимости зависит от политики президента, в то время как чуть более трети придерживаются противоположного мнения. При этом около 57% россиян ждут помощи от государства в решении квартирного вопроса. Они уверены, что правительство обязано обеспечивать доступность жилья для большинства граждан: субсидировать кредиты, вводить соцпрограммы и т. д. Еще 35,4% хотели бы, чтобы это происходило, но считают подобный сценарий маловероятным. И только 7,8% опрошенных отметили, что рынок недвижимости должен развиваться естественным образом, без вмешательства государства.

Любопытно, что, оценивая доступность жилья за последние 6 лет (срок полномочий президента), сограждане разошлись во мнениях: 40% уверены, что в России появилось больше возможностей приобрести жилье, и почти столько же респондентов (42,9%) считают, что недвижимость стала менее доступной. Не почувствовали никаких изменений по сравнению с предыдущим президентским сроком 17,1% сограждан.

Надежды на нового президента у большинства опрошенных связаны с ипотекой: более половины респондентов ожидают, что избранный глава государства повысит ее доступность. При этом каждый четвертый участник опроса уже к концу текущего года ожидает снижения средней ипотечной ставки до 6–8% (сейчас она составляет 9,8%). Впрочем, большинство (52,9%) разделяет мнение, что ставка останется в диапазоне от 9 до 11%.

В число популярных решений, на которые рассчитывают опрошенные, входят также усиление контроля над деятельностью застройщиков (45,1%) и увеличение количества социальных программ, направленных на улучшение жилищных условий (42,1%). На снижение цен надеются 33,1% участников опроса, еще 27,4% хотели бы, чтобы президент «навел порядок в градостроительной сфере» в целом.

Что касается цен на жилье, умеренный рост до конца года ожидают 36,5% опрошенных. Почти столько же (34,7%) не рассчитывают на скорое изменение цен, а 15,8% допускают небольшое снижение.

В целом россияне настроены оптимистично: 67,4% собираются приобрести недвижимость в ближайшие 6 лет и еще 17% пока не определились с решением о покупке.

Напомним, что, выступая 1 марта с обращением к Федеральному собранию, президент РФ Владимир Путин призвал увеличить объемы жилищного строительства с нынешних 80 млн кв. м в год до 120 млн кв. м в год и снизить ипотечную ставку до 7–8%. Все это – в целях увеличения доступности жилья для россиян.

Застройщики оценили инициативу сдержанно, заявив, что указанный объем строительства вполне достижим, но при наличии спроса, дешевой ипотеки и доступного кредитования.

«Дешевая ипотека – это хорошо, но с точки зрения повышения доступности жилья гораздо важнее снизить стоимость квадратного метра. А для этого надо снять с застройщиков максимум обременений и избегать резкого изменения правил игры на рынке», – уверен руководитель консалтингового центра «Индикаторы рынка недвижимости» Олег Репченко. По его словам, основная проблема отечественного рынка недвижимости – не столько отсутствие дешевой ипотеки, сколько завышенная относительно доходов стоимость недвижимости. «Если государство хочет, чтобы в стране строилось много недорогого жилья, надо создать условия: активно вовлекать в оборот неиспользуемые земельные участки, продолжать снижать административные барьеры, строить инфраструктуру за бюджетные деньги, добиться от естественных монополий сокращения платы за подключение к сетям (на монополистов девелоперы жалуются особенно часто)», – считает Репченко.

Взгляд властей на квартирный вопрос в России

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