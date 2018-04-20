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В России резко выросли продажи новостроек в этом году

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Количество сделок по договорам долевого участия (ДДУ) в России в I квартале 2018 г. выросло на 16%, говорится в сообщении ДОМ.РФ (бывшее АИЖК). Для сравнения, в I квартале 2017 г. продажи новостроек в России упали на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г.

По подсчетам агентства, за первые три месяца 2018 г. в стране было заключено 147 100 ДДУ. Это на 10 400 больше, чем год назад (126 700 ДДУ). При этом заключение большей части договоров (65%) пришлось на десять регионов. Лидерами по числу сделок стали Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Краснодарский край.

Рост продаж зафиксирован и на рынке вторичного жилья. Количество зарегистрированных прав по договорам купли-продажи физических лиц за первые три месяца увеличилось на 10% и составило 673 700 договоров. В I квартале 2017 г. этот показатель упал на 15% по сравнению с I кварталом 2016 г.

Ключевым фактором увеличения сделок на рынке жилья эксперты ДОМ.РФ назвали рост доступности ипотеки. Средняя ставка предложения 15 крупнейших ипотечных банков в марте 2018 г. составила 9,3% по сравнению с 10,6-11,6% в марте 2017 г. По прогнозам агентства, ставки могут снизиться до 7% в ближайшие два года.

Ранее ДОМ.РФ сообщал о новом рекорде на рынке ипотечного кредитования: за год объем выдачи жилищных кредитов России вырос на 85% и составил 600 млрд руб., из которых 240-250 млрд руб. пришлись на март.

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Бизнес
Новости

Новак прокомментировал слова Трампа об искусственном завышении цен на нефть

Ведомости
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Связывать текущий рост цен с искусственными ограничениями нельзя, считает министр энергетики России Александр Новак. Так он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа, который ранее обвинил ОПЕК в искусственном завышении цен на нефть.

«Похоже, ОПЕК взялась за старое. С учетом рекордных объемов нефти повсюду, включая полностью загруженные суда на море. Нефтяные цены искусственно завышены и очень сильно! Нехорошо и неприемлемо!» — написал Трамп в пятницу в Twitter.

Нельзя говорить, что цены кто-то искусственно завышает или занижает, на стоимость нефти влияет большое количество разных факторов, включая баланс спроса и предложения, отметил Новак. «Также на цены влияет добыча сланцевой нефти в США. За последние 1,5 года добыча в США увеличилась на 1,5 млн баррелей в сутки. Это тоже благодаря и совместным действиям ОПЕК и не-ОПЕК. Поэтому, наверное, здесь стоит говорить о выгоде для США», — сказал министр в интервью Bloomberg TV.

Он напомнил, что полтора года назад на форуме в США все радовались, что благодаря сделке удалось восстановить добычу нефти в Техасе. «Вспомним, в каком состоянии находилась добыча нефти в Техасе», — сказал Новак.

Ранее Новак сообщил, что при благоприятной рыночной конъюнктуре участвующие в соглашении ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи страны на встрече в Вене в июне могут рассмотреть возможность постепенного снижения квот. Сотрудничество стран ОПЕК+ будет продолжено и в 2019 г., однако формат соглашения еще предстоит определить, сказал министр.

В четверг стоимость барреля нефти марки Brent превысила $74 впервые с 27 ноября 2014 г. По данным на 17.46 мск, стоимость Brent на Интерконтинентальной бирже составляла $73,26 за баррель, нефти WTI — $67,85 за баррель.

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Политика
Новости

В Ереване на акции протеста задержали более 200 сторонников оппозиции

Ведомости
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В центре Еревана полицейские задержали 217 сторонников оппозиции, протестующих против избрания премьер-министром Армении экс-президента Сержа Саргсяна, передает Armenpress со ссылкой на пресс-службу МВД. Как передает корреспондент РИА «Новости», митингующих задерживают из-за попыток блокировать движение на улицах города. Акцию протеста возглавляет лидер оппозиции депутат Никол Пашинян.

Полиция будет продолжать задерживать всех, кто нарушает общественный порядок, заявило ведомство.

Протесты против избрания Саргсяна премьером Армении начались еще 13 апреля. Пашинян 17 апреля заявил о создании комитета бархатной революции. По его словам, в среду протестующие заблокируют государственные здания и установят на улицах Еревана пропускные пункты для представителей властей.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Акционеры «Новатэка» переизбрали совет директоров без изменений

Ведомости
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Акционеры «Новатэка» на годовом собрании оставили без изменений состав совета директоров. Об этом говорится в сообщении компании.

Всего в совет директоров вошли девять человек: предправления «Новатэка» Леонид Михельсон, владелец Volga Group Геннадий Тимченко, предправления Газпромбанка Андрей Акимов, старший вице-президент Total по региону Северное море и Россия Майкл Боррелл, председатель наблюдательного совета AccumulatorenWerke Hoppecke GmbH Буркхард Бергманн, председатель действующего совета директоров компании Александр Наталенко и три независимых директора: Виктор Орлов, Андрей Шаронов и Робер Кастень.

«Новатэк» – один из крупнейших производителей природного газа в России. В феврале компания выиграла аукцион по покупке газовых активов «Алросы».

Бизнес
Новости

Norsk Hydro может объявить форс-мажор по ряду контрактов с UC Rusal

Ведомости
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Норвежская нефтегазовая и металлургическая компания Norsk Hydro предупредила, что может объявить форс-мажор по ряду контрактов с UC Rusal из-за американских санкций.

«Norsk Hydro уведомила UC Rusal, что может возникнуть необходимость объявить форс-мажор по ряду контрактов… из-за санкций США», — говорится в пресс-релизе компании.

В сообщении отмечается, что Norsk Hydro не ожидает значительного влияния форс-мажора на ее производство и клиентов. Говорить о том, как введение санкций против UC Rusal скажется на развитии мировой алюминиевой отрасли, пока рано, добавила компания. Norsk Hydro будет внимательно следить за ситуацией и оценивать возможные дополнительные последствия, говорится в пресс-релизе.

Ранее форс-мажоры по контрактам UC Rusal объявил швейцарский трейдер Glencore. Австралийская Rio Tinto также сообщила, что находится в процессе объявления форс-мажора и пересматривает контракты с UC Rusal на поставку глинозема.

6 апреля США ввели новые санкции в отношении 26 российских предпринимателей и 15 связанных с ними компаний. Больше всех пострадали бизнесмен Олег Дерипаска и принадлежащие ему компании, в том числе и UC Rusal.

Правительство рассматривает различные варианты поддержки UC Rusal, в том числе и возможность временной национализации.

Политика
Новости

Володин раскритиковал работу Минздрава по импортозамещению лекарств

Ведомости
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал выполнение Минздравом работы по импортозамещению лекарств на российском рынке. По его словам, действия ведомства были неэффективными. Около 68% лекарств на российском рынке представляют собой импортные препараты, отметил Володин. Американские компании при этом получают чистую прибыль в размере около 50 млрд руб. ежегодно, добавил он.

Володин привел в пример оборонную сферу: «обеспечили импортозамещение... практически до 100%». Володин заявил, что считает необходимым после назначения нового министра здравоохранения обсудить вопрос импортозамещения лекарств в Госдуме, взять эту тему на контроль, «а также обозначить ее при согласовании кандидатуры будущего премьера».

Володин призвал сделать все возможное для привлечения на российский рынок лучших фармацевтических компаний стран, не поддержавших санкции против России.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Новак не исключил роста цены нефти до $80 за баррель в апреле

Ведомости
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Министр энергетики Александр Новак допустил возможность роста цены нефти в апреле до $80 за баррель,  сообщает «Интерфакс».

По словам Новака, текущая цена нефти не является фундаментальной. На рынок влияет слишком много факторов, в том числе геополитических, отметил Новак. Называть фундаментальную, на его взгляд, цену Новак не стал.

Ранее министр призвал воздержаться от изменения квот на добычу до разработки разных вариантов оценки эффективности сделки стран ОПЕК и не-ОПЕК, передавало агентство. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль Фалих согласился с российским коллегой и добавил, что уже проделанные усилия сторон помогли «вывести рынок из депрессивного состояния».

«Мы хотели бы выработать механизмы для регулирования рынка, самокорректировки, чтобы не ждать 6 месяцев для корректировки добычи», – сказал аль Фалих. Он подчеркнул, что без совместной декларации рынок был бы совершенно другой.

Новак со свой стороны признал, что пока на рынке есть риски, которые достаточно серьезно могут влиять на его несбалансированность. «Мы видим на рынках риски роста запасов и увеличения объемов добычи в некоторых странах. Сегодня мы пришли к выводу, что нам нужно продолжать совместную работу», – заключил министр.

Страны ОПЕК+ договорились снизить добычу с начала 2017 г. на 1,8 млн баррелей нефти в сутки к уровню октября 2016 г. Соглашение о сокращении добычи нефти подписали 24 страны. Договоренности действуют до конца 2018 г.

Выбор редактора
Финансы
Новости

Совкомбанк купил еще 30% Росевробанка

Ведомости
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Совкомбанк 20 апреля 2018 г. закрыл сделку по покупке очередной доли в Росевробанке: он увеличил свою долю с 45% до 75%.

Основатели и основные владельцы Росевробанка Андрей Суздальцев, Сергей Гришин и Илья Бродский конвертируют часть своих акций в капитал Совкомбанка, это произойдет на следующем этапе объединения банков во второй половине 2018 г.

В марте банки объявили, что намерены объединиться. До конца 2018 г. они будут работать самостоятельно, говорил предправления Совкомбанка Дмитрий Гусев. После объединения банк, скорее всего, продолжит работу на лицензии Совкомбанка, но окончательные детали плана интеграции предстоит разработать специальной команде, состоящей из специалистов обоих банков, уточнял его представитель.

Политика
Новости

Рогозин потребовал избежать аврала при строительстве второй очереди Восточного

Ведомости
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Вице-премьер Дмитрий Рогозин распорядился начать строительство второй очереди космодрома Восточный в мае, сообщает «Интерфакс». «Нам нужно с середины мая развернуть оперативный штаб на самом космодроме, чтобы все должностные лица работали там, чтобы все решения принимались на месте, чтобы бумаги туда-сюда не гоняли», – заявил Рогозин.

По его словам, это может минимизировать риск аврала, в котором достраивалась первая очередь космодрома. Надо учесть ошибки, отметил Рогозин.

К концу 2021 г. должен пройти запуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» со второй стартовой площадки Восточного. Однако по новому стартовому комплексу пока еще не получено заключение Главгосэкспертизы, отметил Рогозин.

Космодром Восточный начали строить в 2011 г. Первый пуск должен был состояться в 2015 г. Однако президент России Владимир Путин перенес его на 2016 г. «В космической отрасли недопустимы авралы, поэтому необходимо закончить все строительные и наладочные работы», – говорил он (цитата по РБК). Сам Рогозин отмечал, что во время строительства Восточного были «масштабные безобразия». В частности, рабочим задерживали зарплаты, также возбудили несколько уголовных дел по факту хищения. На строительство Восточного потратили более 120 млрд руб.

Как падают ракеты

Бизнес
Новости

Шувалов сообщил о планах России выращивать сельхозпродукцию в Таджикистане

Ведомости
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Россия договорилась с Таджикистаном о том, чтобы выращивать на его территории сельхозпродукцию из российских семян для экспорта обратно и в третьи страны. Об этом сообщил первый вице-премьер России Игорь Шувалов.

«Мы заинтересованы в том, чтобы продукция, которая не производится в России, особенно в ранние весенние месяцы, производилась при помощи семенного фонда России в Таджикистане и поставлялась на рынок России и в другие государства», — цитирует Шувалова «Интерфакс».

Какие именно виды сельскохозяйственной продукции Россия планирует выращивать в Таджикистане, вице-премьер не уточнил.

Ранее министр сельского хозяйства Александр Ткачев говорил, что Россия к 2024 г. намерена довести объем экспорта агропромышленной продукции до $50 млрд.

В 2017 г. Россия экспортировала агропродукции на $20,1 млрд. Ткачев напомнил, что в 2000 г. объем экспорта российской продукции агропромышленного комплекса составлял всего $1,5 млрд.

Экономика
Новости

Титов назвал национализацию худшим сценарием для UC Rusal и экономики

Ведомости
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Национализация попавшей под санкции UC Rusal Олега Дерипаски стала бы худшим решением для самой компании и экономики страны, заявил «Ведомостям» бизнес-омбудсмен Борис Титов.

«Думаю, что в случае с UC Rusal будет принято другое решение, например, в партнерстве с Китаем. Оно все равно будет не оптимальным и для экономики, и для собственника, и для коллектива, но точно лучше национализации. Хуже решения представить себе я не могу», – сказал Титов.

В российской экономике и так наблюдается огромный перекос в сторону госсектора и видно, что ни к чему хорошему это не приводит, отметил бизнес-омбудсмен.

«Нравится это кому-то или нет, мы живем в условиях капиталистической экономики, при которой даже стратегические предприятия и промышленные группы могут переходить под временный контроль государства только в самой крайней ситуации – военном положении либо катастрофе огромных масштабов», – добавил Титов.

Частичную национализацию UC Rusal как вариант спасения компании предложил председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что возможность временной национализации пострадавших от санкций компаний является одним из вариантом их поддержки. «Конечно, здесь важно принимать во внимание мнение все-таки акционеров компании, собственников компании, возможности правительства», – подчеркивал Песков. Два федеральных чиновника подтверждали «Ведомостям», что вариант национализации активов Дерипаски, в том числе UC Rusal, обсуждается в правительстве.

Второй крупнейший мировой производитель алюминия UC Rusal и другие семь подконтрольных Дерипаске компаний, а также сам бизнесмен с 6 апреля включены в санкционный список минфина США (SDN-лист). Правительство пообещало помочь попавшим под санкции компаниям. Одним из вариантов поддержки UC Rusal может стать госзакупка ее продукции, говорил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Бизнес
Новости

Посольство США опровергло отказ экипажам «Аэрофлота» в записи на визу

Ведомости
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Посольство США в России опровергло информацию о том, что члены экипажей «Аэрофлота» не имеют возможности записаться на визовые собеседования, передает «Интерфакс». Официальный представитель американского посольства Андреа Калан заявила, что информация об этом не соответствуют действительности.

По ее словам, посольство регулярно резервирует временные интервалы для проведения собеседований с членами экипажей во всех генеральных консульствах США в России. «Довольно часто это специально выделенное время остается неиспользованным», - отметила она. По словам Калан, члены экипажей могут приходить на собеседования в специально отведенное время или «обращаться за визой в посольства и консульства в других странах».

«Аэрофлот» 20 апреля обратился в российский МИД и Минтранс из-за проблем с получением американских виз пилотами и другими членами экипажей. Пресс-секретарь авиакомпании Максим Фетисов в эфире телеканала «Россия 1» в пятницу заявил, что записать пилотов «Аэрофлота» на получение виз США «невозможно».

Сейчас «Аэрофлот» - единственная авиакомпания, которая совершает регулярные рейсы между Россией и США. Российский МИД 19 апреля предупредил, что США и Россия могут прекратить авиасообщение из-за проблем с выдачей виз сотрудникам «Аэрофлота».

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