Суд во второй раз заочно арестовал дизайнера особняка Чемезова

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Таганский суд Москвы во второй раз заочно арестовал дизайнера Манану Эрнандес-Геташвили, обвиняемую в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает «Интерфакс».
Ее арестовали на два месяца. Срок ареста начнется тогда, когда она появится в России, уточнил агентству представитель пресс-службы суда. Это повторный заочный арест дизайнера. Ранее суд отменил постановление о заочном аресте Эрнандес-Геташвили, потому что ее адвокату не сообщили о заседании суда первой инстанции.
Уголовное дело в отношении Эрнандес-Геташвили о мошенничестве в особо крупном размере (грозит штраф или лишение свободы до шести лет) было возбуждено в апреле 2016 г., писал «Коммерсантъ»: основанием для этого стало заявление Екатерины Игнатовой, супруги гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова. По данным газеты, Игнатова и Эрнандес-Геташвили заключили договор на отделку семейного особняка в коттеджном поселке «Любушкин хутор» на Рублево-Успенском шоссе. В 2014 г. дизайнер должна была начать работу, на закупку материалов и проведение работ ей якобы дали 9 млн евро, уточняет издание. По данным «Коммерсанта», Эрнандес-Геташвили ничего не сделала, ссылаясь на ошибки строителей, из-за которых отделочные работы невозможны. Осенью 2015 г. недостроенный дом продали, добавляет издание.
После возбуждения уголовного дела Эрнандес-Геташвили, имеющая двойное гражданство (российское и португальское) уехала из России, уточняет «Коммерсантъ». По данным издания, она находится в международном розыске. В декабре 2017 г. дизайнера задержали в Испании, но отпустили до решения вопроса об экстрадиции, добавляет газета.
Эрнандес-Геташвили была признана лучшим архитектором Европы 2014–2015 гг., говорится на сайте ее компании. Там же утверждается, что она занималась оформлением частных апартаментов, домов, вилл, яхты, а также российского павильона на выставке «Экспо-2008».
Самые лучшие проекты молодых дизайнеров
Lexus Design Award
На международном конкурсе Lexus Design Award ежегодно выбирают лучшие экспериментальные проекты молодых дизайнеров. В этом году главный приз получил проект «Тестируя возможное» дизайнеров Кристофера Вебкена и Эллиотта П. Монтгомери. Его участникам-волонтерам было предложено придумать для своих районов тестовые площадки, на которых можно в игровой форме проверять новые способы жизни и работы, улучшая ключевые характеристики понятия «соседство»
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Lexus Design Award
В число финалистов конкурса попали российские дизайнеры Надежда Абдуллина и Марина Егорова, бренд I deal. Они придумали кухонную доску Grabby для людей с ограниченными физическими возможностями, позволяющую работать одной рукой. Верхняя поверхность доски — мягкая кевраловая ткань (сменная поверхность для работы с различными продуктами), на которой фиксируется продукт. Между верхней мягкой поверхностью и жестким основанием находится наполнитель с переработанной кофейной гущей
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Lexus Design Award
Темой конкурса этого года был латинский префикс со-, символизирующий идею взаимодействия. Все представленные проекты должны были объединять функции или иллюстрировать принципы многозадачности. На фото здесь и далее - остальные финалисты конкурса. «Честное яйцо» - коробка и специальные чернила меняют рисунок по мере истечения срока годности, а также если нарушены условия хранения или повреждена скорлупа
3/11
Lexus Design Award
«Почва», изготовленная из переработанной старой одежды (преимущественно из полиэстера). Чтобы сделать такую «почву» пригодной для растений, материал был сформирован путем сжатия исходных волокон, так что он содержит достаточное количество влаги и воздуха
4/11
Lexus Design Award
«Сад» - автомат для рассады, зелени, малых овощей, фруктов и саженцев, который способен преобразовывать свет от ламп и углекислый газ в глюкозу и кислород
5/11
Lexus Design Award
Набор посуды из трех предметов, которых достаточно, чтобы приготовить хлеб. Сначала тесто можно замесить в средней по размеру чаше, затем сформированную массу поместить в самую маленькую. Самую большую чашу поставить на огонь и закрыть средней (в которой месили тесто), как крышкой
6/11
Lexus Design Award
Кресло «Весна» - дипломный проект студентки технологического института Холона, начатый как исследование изменения свойств материалов при их наслоении или комбинировании. Кресло изготовлено не из однородного материала, а из множества разных материалов, причем неоднородных - мягких, твердых, пластичных и жестких
7/11
Lexus Design Award
Устройство, с помощью которого можно «наделить» предметы, нарисованные в виртуальной реальности, физическими свойствами, – на них начинает «действовать» сила тяжести. Это делает виртуальные макеты более реалистичными
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Lexus Design Award
Методика создания разноцветного полотна из нескольких слоев бумаги: сначала листы специальной бумаги (разных цветов) складываются слой за слоем в форму, затем полученный прессованный материал растягивается до нужного состояния. В зависимости от плотности бумаги таким образом можно создавать, например, подобие шалей или покрывал, а также предметы интерьера
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Lexus Design Award
Проект студентов Гарвардской Высшей школы дизайна - макет жилья-коммуны, которое по замыслу создателей должно вдохновить людей на творчество и общение
10/11
Lexus Design Award
Объект из гибкого и тянущегося тканого материала, который можно использовать как соединительный элемент многосоставных систем, игрушку, самостоятельную архитектурную структуру («кирпич из ткани»)
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С 1 июля управляющим директором телеканала РБК станет Илья Доронов, говорится в сообщении холдинга. Он сменит на этой должности Игоря Полетаева, который решил вернуться на НТВ. Сейчас Доронов занимает должность заместителя управляющего директора.
«Игорь Полетаев помог нам "перезагрузить" телеканал РБК: под его началом запущены новый утренний эфир и ежедневное вечернее шоу, ставшее флагманом телеканала, начата работа по изменению формата дневного эфира», – сказал генеральный директор АО «РБК-ТВ» Тимофей Щербаков, слова которого приводятся на сайте холдинга.
Доронов на новой должности займется «дальнейшим развитием телеканала, созданием новых продуктов и интеграцией телевизионных форматов в диджитал-площадки РБК», отмечается в сообщении.
Карьера Доронова на телевидении началась в 2000 г. во Владимире. Через два года он начал работать в Москве корреспондентом телекомпании ВКТ. В разные годы был ведущим на каналах РЕН ТВ и «Россия 24», занимал должность заместителя главного редактора телеканала Life News. Обладатель ТЭФИ как лучший ведущий информационной программы (2012 г.).
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Русская служба BBC узнала, о чем говорил исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин на закрытом заседании по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Журналистам удалось ознакомиться с изложенными в документе показаниями Сечина. Их подлинность телерадиокомпании подтвердили три источника, знакомые с материалами дела.
По данным ВВС, Сечин на суде рассказал, как Улюкаев вымогал у него $2 млн во время саммита БРИКС в индийском Гоа 15 октября 2016 г. По словам Сечина, Улюкаев подошел к нему и «попросил выдать ему премию в связи с успешной приватизацией» акций «Башнефти». «Роснефть» приобрела госпакет «Башнефти» в октябре 2016 г. за 330 млрд руб.
Просьба вызвала у Сечина удивление, следует из документов. «При высказывании просьбы относительно премии Улюкаев пояснил, что с министром ссориться не нужно, обозначая сумму премии в $2 млн, предложил эту сумму подготовить и позвонить ему по готовности», – приводятся слова Сечина в определении суда.
Сечин не отреагировал на просьбу Улюкаева, а возвратившись после командировок, заметил, что на «Роснефть» оказывается давление, следует из его показаний. В качестве доказательства Сечин представил письмо от Улюкаева о приватизации «Роснефти», в котором тот якобы угрожал сорвать сделку. Получив письмо, Сечин «понял о занятой Улюкаевым принципиальной позиции» и в тот же день рассказал о вымогательстве начальнику службы безопасности – вице-президенту компании Олегу Феоктистову, следует из показаний главы «Роснефти».
Замоскворецкий суд Москвы в декабре прошлого года признал Улюкаева виновным в получении взятки в размере $2 млн от Сечина. Экс-министра приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу.
Главный свидетель обвинения Игорь Сечин на судебном процессе ни разу не появился. Впервые он пришел в суд в апреле, когда Улюкаев обжаловал приговор. Сечин пришел как свидетель обвинения и полтора часа давал показания в закрытом режиме. О том, что Сечин рассказал в суде, раньше не сообщалось.
Как изменился Алексей Улюкаев. Фотографии министра и осужденного
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Павел Масловский, который вместе с Питером Хамбро основал золотодобывающую компанию Petropavlovsk, был избран в совет директоров на прошедшем в пятницу собрании акционеров. Об этом говорится в сообщении компании. Также в совет директоров Petropavlovsk возвращаются независимые директора Родерик Лэйн и Роберт Дженкинс.
Действующие члены совета директоров компании, включая ее гендиректора Романа Денискина, покинут его, следует из сообщения Petropavlovsk.
В начале июня сотрудники Petropavlovsk направили письмо совету директоров компании с предложением сменить существующий совет директоров. За возвращение Масловского, Лэйна и Дженкинса выступали CABS Platform и Slevin (совокупно владеют 9,1% золотодобытчика), а также крупнейший акционер компании, казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев (22,4%).
Petropavlovsk (до 2008 г. назывался Peter Hambro Mining) был основан в 1994 г. Хамбро и Масловским. После IPO на Лондонской бирже в 2002 г. доля Масловского составила 48,7% акций Petropavlovsk, затем снизилась до 5,81%.
В июле прошлого года он ушел из компании из-за разногласий с основным тогда акционером – «Реновой» Виктора Вексельберга (22,5%). В декабре 2017 г. «Ренова» продала свою долю Fincraft Кенеса Ракишева. Другие крупные акционеры Petropavlovsk – фонды Sothic (10,96%) и D.E. Shaw (7,8%).
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Власти Канады собираются ввести пошлины на американские товары, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в правительстве. Речь идет об ответных мерах в отношении США из-за ранее введенных пошлин на импорт канадских стали и алюминия.
По информации агентства, пошлинами будут облагаться товары на общую сумму $12,6 млрд. Как отмечает AP, ответные меры будут применены с 1 июля. Размер пошлин будет составлять от 10 до 25% в зависимости от вида продукции. В подготовленный правительством Канады список товаров включены сталь, моторные лодки, стиральные машины, туалетная бумага, горчица, виски, кленовый сироп, газонокосилки и игральные карты. Размер пошлин на сталь составит 25%, на прочие товары - 10%.
В марте этого года власти США ввели пошлины на импорт стали и алюминия - 25 и 10% соответственно. Сборы распространяются на продукцию всех стран. Ранее Вашингтон предоставил отсрочку введения пошлин для Канады и ряда стран до 1 июля.
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Только 10% россиян уверены, что проблемы, затронутые в ходе прямой линии с президентом Владимиром Путиным, будут решены, показал опрос «Левада-центра». Столько же (10%) придерживаются прямо противоположного мнения.
Половина опрошенных (46%) ответили, что проблемы, «возможно, будут решены». Почти четверть респондентов считают, что, скорее всего, проблемы решены не будут. Затруднились ответить 12% опрошенных.
Доля россиян, смотревших прямую линию с президентом по телевизору, сократилась до 41%. В 2017 г. прямую линию в эфире телеканалов посмотрели 49% россиян.
Читали ответы Путина в газетах или интернете 6% опрошенных, читали только обсуждение этой прямой линии – 10%. Более трети респондентов (37%) только слышали об этой прямой линии, но не знают, о чем шла речь. Впервые услышали о ней во время опроса 7%.
Опрос проводился 22-26 июня среди 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах России. Исследование проводилось на дому у респондентов методом личного интервью.
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Сын первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко оказался в числе поощренных президентом Владимиром Путиным по итогам президентских выборов. Глава государства объявил благодарность первому вице-президенту «Ростелекома» Владимиру Кириенко «за активное участие в работе по обеспечению высокого уровня технического оснащения выборов». Распоряжение о поощрении Кириенко-младшего опубликовано на портале правовой информации.
Осенью 2016 г. Владимира Кириенко назначили старшим вице-президентом «Ростелекома». Приблизительно в это же время Сергей Кириенко был назначен первым заместителем руководителя администрации президента. В обязанности Кириенко-младшего в «Ростелекоме» входит руководство маркетингом, координация коммерческой деятельности, а также управление новыми бизнес-направлениями.
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Арест со счетов и имущества Новороссийского морского торгового порта (НМТП) и его дочерних структур снят, говорится в отчете компании за I квартал. Арест был снят «на дату подписания отчетности», следует из документа, подготовленного по международным стандартам.
Консолидированная выручка группы НМТП за три месяца 2018 г. составила $237,9 млн, что на 5% больше, чем в I квартале 2017 г. EBITDA и чистая прибыль группы НМТП в отчетном периоде составили $168 млн и $111,2 млн соответственно.
Денежные счета, активы и имущество НМТП были арестованы по уголовному делу совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата, бывшего сенатора Магомеда Магомедова. Стоимость арестованного имущества не уточнялась.
Сейчас 50,1% акций НМТП на паритетных условиях принадлежит «Транснефти» и группе «Сумма» через Novoport Holding. Кроме того, «Транснефть» через «дочку» «Транснефть-сервис» владеет еще 10,5%, «Сумма» — 2,75%. Еще 20% акций НМТП принадлежит Росимуществу, 5,3% находится в управлении РЖД.
Братья Магомедовы были арестованы 30 марта. Их обвиняют в мошенничестве, хищении в особо крупном размере и организации преступного сообщества. Еще одним фигурантом дела является бывший гендиректор входящей в группу «Сумма» компании «Интекс» Артур Максидов.
Ущерб от их действий следствие оценивает в 2,5 млрд руб. Магомед Магомедов также обвиняется в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия. Все обвиняемые свою вину отрицают.
Как выглядит миллиардер Зиявудин Магомедов после двух месяцев в СИЗО
Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов во время заседания в Тверском суде Москвы 28 мая. Суд продлил ему арест еще на два месяца
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Андрей Гордеев / Ведомости
Зиявудин Магомедов во время заседания Тверского суда 31 марта. Зиявудина и его брата Магомеда подозревают в создании преступной группы с целью хищения бюджетных денег
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Авилов Александр / АГН
Зиявудин Магомедов и его брат Магомед (в синей рубашке) в суде 28 мая. Журнал Forbes оценивает состояние Зиявудина Магомедова в $1,2 млрд
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Авилов Александр / АГН
Зиявудин Магомедов в суде 28 мая
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Авилов Александр / АГН
Братья Магомедовы в суде 28 мая
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Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Зиявудин Магомедов в суде 28 мая
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Авилов Александр / АГН
Зиявудин Магомедов в суде 28 мая
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Андрей Гордеев / Ведомости
Зиявудин Магомедов на заседании Тверского суда 31 марта
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Президент Владимир Путин помог заблудившимся в России болельщикам из Аргентины попасть в Нижний Новгород и подарил им билеты на матч между сборными Аргентины и Нигерии в Петербурге. Болельщики рассказали «Комсомольской правде», что с ними связались люди из администрации президента и уже передали им билеты на матч.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил «Ведомостям», что помощь заблудившимся аргентинцам с проездом в правильный Новгород, а также с получением билетов на матч была оказана по поручению российского президента. «Да. Это действительно так», — ответил Песков на запрос «Ведомостей».
Двое болельщиков из Аргентины прилетели в Россию, чтобы посмотреть на игру между командами Аргентины и Хорватии. Однако фанаты перепутали города и приехали в Великий Новгород вместо Нижнего Новгорода. В интервью «Комсомольской правде» болельщики отметили гостеприимство и доброту местных жителей, которые помогли им арендовать номер в гостинице и показали местные достопримечательности.
Матч между сборными Аргентины и Хорватии закончился со счетом 0:3.
Самые необычные истории болельщиков на чемпионате в России
Виталий Невар/ТАСС
Футбольные болельщики из Швейцарии Бит Штудер, Зепп Виер и Вернер Циммерман (слева направо) приехали на тракторе «Гритли» 1964 года в Калининград. Болельщики стартовали 9 июня от горы Риги в центральной Швейцарии, преодолев путь по территории трех стран со скоростью 30 км/час
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hhakeam/Twitter
Четверо болельщиков сборной Мексики приехали на чемпионат в России вместе с картонной фигурой своего друга Хавьера. В 2014 г. они впятером побывали на ЧМ в Бразилии и договорились поехать снова. В этот раз Хавьер не смог поехать, потому что его не отпустила жена. Тогда друзья взяли в поездку его картонную копию
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360TV
Через неделю после начала чемпионата, «картонный» Хавьер все же смог отпроситься у жены и приехал в Россию поболеть за свою команду
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Михаил Метцель/ТАСС
Футбольный болельщик из Германии, 70-летний Губерт Вирт, приехавший на ЧМ-2018 на раритетном тракторе с деревянным трейлером. Пенсионер и его собака преодолели путь из Германии до Москвы за месяц
4/10
Instagram/hmladan
Болельщики из Исландии приехали в Волгоград на российской «Ниве». Футбольные фанаты Кьяртанссон и Йонссон преодолели 15 000 км. Автомобиль они выиграли в конкурсе одной туристической фирмы
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Ярослав Чингаев для Ведомостей
Роберто из Валенсии проехал 6 000 километров, чтобы попасть на чемпионат. Любит обниматься, но говорит, что в последние дни его мало обнимают
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Александр Рюмин/ТАСС
Разрисованный автобус болельщиков из Мексики, приехавших на ЧМ-2018 в Россию, на парковке у площади Революции. В конце апреля автобус с фанатами из Мексики отплыл на борту грузового судна из порта Альтамира и спустя месяц прибыл в Германию. В Москву мексиканцы приехали 13 июня
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Наташа Шарапова для Ведомостей
Аргентинец Матиас Амайя приехал на ЧМ-2018 на велосипеде. За пять лет проехал 80 000 километров и преодолел 37 стран на велосипеде
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Ярослав Чингаев для Ведомостей
Лисандро Касас – саксофонист из Аргентины. Он путешествует по Европе и специально приехал на чемпионат в Россию. Каждый день он играет на улице и за три часа зарабатывает примерно 4000 руб., которые тратит на еду и проживание
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Ярослав Чингаев для Ведомостей
Еще одного велосипедиста из Аргентины мы встретили в Бронницах. Табличка гласит, что он преодолел 12 стран, чтобы добраться в Россию!
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Президент Владимир Путин наградил орденом Дружбы первого вице-президента Федерации хоккея России Романа Ротенберга. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«За успешную подготовку спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений на XXIII Олимпийских зимних играх 2018 г. в городе Пхенчхане (Республика Корея)», – говорится в документе. Роман Ротенберг на Олимпиаде в Пхенчхане руководил штабом сборной России по хоккею.
Кроме Ротенберга, за Олимпиаду-2018 награждены еще 36 человек – тренеров, общественных деятелей и технических специалистов.
Сборная России по хоккею завоевала золотые медали на Олимпийских играх в Пхенчхане, победив в финальном матче команду Германии со счетом 4:3. Всего российские атлеты на Олимпиаде-2018 завоевали две золотые, шесть серебряных и девять бронзовых наград.
Роман Ротенберг – сын российского миллиардера Бориса Ротенберга (83-е место в списке Forbes). Ротенберг-младший также является вице-президентом хоккейного клуба СКА и заместителем председателя правления Континентальной хоккейной лиги.
Путин наградил олимпийских чемпионов и призеров
Андрей Гордеев / Ведомости
В Кремле прошла церемония награждения российских спортсменов, занявших призовые места на зимней Олимпиаде в Пхенчхане
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Андрей Гордеев / Ведомости
В Олимпиаде в Пхенчхане участвовали 168 российских спортсменов. В медальном зачете команда спортсменов из России заняла 13-е место
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Андрей Гордеев / Ведомости
Олимпийский чемпион по хоккею Иван Телегин и его супруга - певица Пелагея
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Андрей Гордеев / Ведомости
В ходе своей речи Путин в первую очередь отметил выступление российских фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой, награды молодых лыжников, а также появление «новых героев» в других видах спорта: шорт-треке, конькобежном спорте, скелетоне и фристайле
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Андрей Гордеев / Ведомости
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, серебряный призер по фигурному катанию Евгения Медведева с тренером
5/13
Андрей Гордеев / Ведомости
Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг
6/13
Андрей Гордеев / Ведомости
На церемонии вручения наград
7/13
Андрей Гордеев / Ведомости
Владимир Путин и бронзовый призер по лыжным гонкам Юлия Белорукова
8/13
Андрей Гордеев / Ведомости
Хоккеистам российской сборной глава государства вручил ордена Дружбы. Такую же награду получили олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, серебряный призер по фигурному катанию Евгения Медведева, а также лыжники Александр Большунов и Денис Спицов, завоевавшие серебро на Олимпиаде
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Андрей Гордеев / Ведомости
Олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук
10/13
Андрей Гордеев / Ведомости
На церемонии Путин назвал золото сборной по хоккею «огромным подарком для миллионов российских болельщиков»
11/13
Андрей Гордеев / Ведомости
«Вы достойно выдержали спортивные и околоспортивные нагрузки, эмоциональные испытания, проявили свои лучшие качества - и спортивные, и человеческие, показали бойцовский характер», - сказал президент
12/13
Андрей Гордеев / Ведомости
Во время церемонии награждения российских спортсменов, занявших призовые места на зимней Олимпиаде в Пхенчхане
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Средняя посещаемость матчей группового этапа чемпионата мира по футболу в России – 45 394 человека, объявила FIFA. Это 11-й результат в истории чемпионатов мира, проходящих с 1930 г. (всего состоялся 21 чемпионат, включая нынешний в России). По средней посещаемости Россия обходит, например, чемпионат мира 1998 г. во Франции (средняя посещаемость – 43 517 человек) и чемпионат мира 2002 г. в Японии и Корее (42 269). Абсолютным рекордсменом по средней посещаемости является ЧМ-1994 в США – 68 991 человек в среднем за игру.
В России 48 матчей группового этапа совокупно посетили 2 178 894 человека. С началом матчей плей-офф средняя посещаемость будет расти, так как эти матчи будут проходить на самых крупных российских стадионах.
Средняя результативность матчей группового этапа ЧМ-2018 – 2,54 гола за игру. Это меньше, чем на предыдущем ЧМ в Бразилии (2,7 гола), но больше, чем на всех других чемпионатах мира, проходивших в этом веке. Самый результативный ЧМ в истории прошел в Швейцарии в 1954 г.: в среднем там забивалось 5,4 гола за игру.
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Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent на Лондонской бирже превысила $79 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.
На 18.43 мск стоимость Brent с поставкой в августе увеличилась на 2,11% и составила $79,32 за баррель.
К этому времени августовские фьючерсы на нефть марки WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожали на 1,16% до $74,30 за баррель.
С начала недели стоимость Brent увеличилась на 5,2%.
ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены
MARWAN NAAMANI / AFP
Крупнейший по уровню добычи нефти член ОПЕК – Саудовская Аравия. Согласно данным картеля на 2017 г., Саудовская Аравия добывает 9,96 млн баррелей в сутки и экспортирует 6,97 млн баррелей. В ежегоднике BP, одном из наиболее авторитетных источников статистических данных по нефти, приводятся другие цифры: в 2017 г. добыча Саудовской Аравии составляла 11,95 млн баррелей в сутки
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ESSAM AL-SUDANI / Reuters
Ирак, по данным ОПЕК на 2017 г., добывал 4,47 млн баррелей в сутки и экспортировал 3,802 млн баррелей. BP оценивает добычу Ирака в 2017 г. в 4,52 млн баррелей в сутки
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Raheb Homavandi / Reuters
Добычу Ирана ОПЕК оценивает в 3,87 млн баррелей в сутки, а экспорт – 2,125 млн баррелей в сутки (2017 г.). По данным BP, добыча Ирана в 2017 г. составляла 4,98 млн баррелей в сутки
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Kamran Jebreili / AP
Объединенные Арабские Эмираты добывали 2,97 млн баррелей в сутки, а экспортировали 2,38 млн баррелей в 2017 г., приводит данные ОПЕК. BP приводит другие цифры по добыче: 3,94 млн баррелей в сутки
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Gustavo Ferrari / AP
Кувейт в 2017 г. добывал 2,7 млн баррелей в сутки, а экспортировал 2,01 млн баррелей, следует из данных ОПЕК. По данным BP, страна добывала 3,03 млн баррелей в сутки в прошлом году
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Jorge Silva /REUTERS
Добыча Венесуэлы в 2017 г. составляла 2,035 млн баррелей в сутки, экспорт – 1,6 млн баррелей, следует из данных ОПЕК. По версии BP, страна добывает 2,11 млн баррелей в сутки
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MARTIN BUREAU / AFP
Ангола в прошлом году добывала 1,63 млн баррелей в сутки по версии ОПЕК и 1,67 млн - по данным BP. Экспорт составлял 1,58 млн баррелей в сутки
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Akintunde Akinleye / Reuters
Нигерия – крупнейшая африканская страна – участница ОПЕК. Добыча в 2017 г. составила 1,5 млн баррелей в сутки (данные ОПЕК) или 1,99 млн баррелей в сутки (данные BP). При этом экспорт, по данным той же ОПЕК, выше производства – 1,8 млн баррелей в сутки
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DeAgostini/Getty Images
Еще одна африканская страна в картеле – Алжир. По версии ОПЕК, страна добывала 1,06 млн баррелей в сутки в 2017 г., а экспортировала 632 600 баррелей в сутки. По данным BP, добыча составляла 1,54 млн баррелей в сутки
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Kuni Takahashi/Getty Images
Ливия в прошлом году добывала 817 000 баррелей в сутки (данные ОПЕК) и экспортировала 792 100 баррелей в сутки. BP оценивает добычу Ливии в 865 000 баррелей в сутки
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Tim de Waele/Corbis via Getty Images
Катар добывал в 2017 г. 600 000 баррелей в сутки по версии ОПЕК и всего лишь 1,9 млн баррелей в сутки по версии BP. Экспорт ОПЕК оценивает в 466 000 баррелей в сутки
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Alejandra Parra/Bloomber/Getty Images
Добычу Эквадора в 2017 г. и ОПЕК, и BP оценили в 531 000 баррелей в сутки. Экспорт, по данным ОПЕК, составил 385 400 баррелей в сутки
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Justin TALLIS / AFP
Габон вернулся в состав картеля в июле 2016 г. ОПЕК оценивает добычу страны в 2017 г. в 210 000 баррелей в сутки, экспорт – в 188 400 баррелей в сутки. По данным BP, в прошлом году Габон добывал 200 000 баррелей в сутки
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Pascal Fletcher/REUTERS
Весной 2017 г. членом ОПЕК стала Экваториальная Гвинея. По данным организации, страна в прошлом году добывала 129 000 баррелей в сутки, а экспортировала 128 200 баррелей в сутки. BP оценивает добычу Экваториальной Гвинеи в 199 000 баррелей в сутки
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Президент Международной шахматной организации (FIDE) Кирсан Илюмжинов принял решение не выдвигать свою кандидатуру на следующий срок. «Я принял решение не выдвигать свою кандидатуру в октябре этого года на очередном конгрессе FIDE на пост президента этой организации», – сказал Илюмжинов «Интерфаксу».
На выборах президента организации, которые состоятся 3 октября в Батуми, Илюмжинов намерен поддержать кандидатуру Аркадия Дворковича.
Ранее Федерация шахмат России выдвинула бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича на пост президента FIDE. Как сообщается на сайте федерации, семья Дворковича активно участвует в шахматной жизни страны: его отец Владимир Дворкович был известным шахматным арбитром, мать Галина Дворкович помогает комиссии ветеранов проводить турниры заслуженных шахматистов, старший брат Аркадия Михаил возглавляет детский клуб ProfChessClub.
Илюмжинов возглавляет FIDE с 1995 г. В апреле президентский совет организации потребовал от Илюмжинова уйти в отставку из-за введенных против него санкций США. Несмотря на это, в начале июня Федерация шахмат Узбекистана выдвинула кандидатуру Илюмжинова на пост президента организации.