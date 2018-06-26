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Суд во второй раз заочно арестовал дизайнера особняка Чемезова

Таганский суд Москвы во второй раз заочно арестовал дизайнера Манану Эрнандес-Геташвили, обвиняемую в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ее арестовали на два месяца. Срок ареста начнется тогда, когда она появится в России, уточнил агентству представитель пресс-службы суда. Это повторный заочный арест дизайнера. Ранее суд отменил постановление о заочном аресте Эрнандес-Геташвили, потому что ее адвокату не сообщили о заседании суда первой инстанции.

Уголовное дело в отношении Эрнандес-Геташвили о мошенничестве в особо крупном размере (грозит штраф или лишение свободы до шести лет) было возбуждено в апреле 2016 г., писал «Коммерсантъ»: основанием для этого стало заявление Екатерины Игнатовой, супруги гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова. По данным газеты, Игнатова и Эрнандес-Геташвили заключили договор на отделку семейного особняка в коттеджном поселке «Любушкин хутор» на Рублево-Успенском шоссе. В 2014 г. дизайнер должна была начать работу, на закупку материалов и проведение работ ей якобы дали 9 млн евро, уточняет издание. По данным «Коммерсанта», Эрнандес-Геташвили ничего не сделала, ссылаясь на ошибки строителей, из-за которых отделочные работы невозможны. Осенью 2015 г. недостроенный дом продали, добавляет издание.

После возбуждения уголовного дела Эрнандес-Геташвили, имеющая двойное гражданство (российское и португальское) уехала из России, уточняет «Коммерсантъ». По данным издания, она находится в международном розыске. В декабре 2017 г. дизайнера задержали в Испании, но отпустили до решения вопроса об экстрадиции, добавляет газета.

Эрнандес-Геташвили была признана лучшим архитектором Европы 2014–2015 гг., говорится на сайте ее компании. Там же утверждается, что она занималась оформлением частных апартаментов, домов, вилл, яхты, а также российского павильона на выставке «Экспо-2008».

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