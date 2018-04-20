Самые лучшие проекты молодых дизайнеров

Lexus Design Award

Темой конкурса этого года был латинский префикс со-, символизирующий идею взаимодействия. Все представленные проекты должны были объединять функции или иллюстрировать принципы многозадачности.

На фото здесь и далее - остальные финалисты конкурса. «Честное яйцо» - коробка и специальные чернила меняют рисунок по мере истечения срока годности, а также если нарушены условия хранения или повреждена скорлупа

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