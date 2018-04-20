Самые лучшие проекты молодых дизайнеров
Победители конкурса дизайна Lexus Design Award 2018
На международном конкурсе Lexus Design Award ежегодно выбирают лучшие экспериментальные проекты молодых дизайнеров. В этом году главный приз получил проект «Тестируя возможное» дизайнеров Кристофера Вебкена и Эллиотта П. Монтгомери. Его участникам-волонтерам было предложено придумать для своих районов тестовые площадки, на которых можно в игровой форме проверять новые способы жизни и работы, улучшая ключевые характеристики понятия «соседство»
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В число финалистов конкурса попали российские дизайнеры Надежда Абдуллина и Марина Егорова, бренд I deal. Они придумали кухонную доску Grabby для людей с ограниченными физическими возможностями, позволяющую работать одной рукой. Верхняя поверхность доски — мягкая кевраловая ткань (сменная поверхность для работы с различными продуктами), на которой фиксируется продукт. Между верхней мягкой поверхностью и жестким основанием находится наполнитель с переработанной кофейной гущей
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Темой конкурса этого года был латинский префикс со-, символизирующий идею взаимодействия. Все представленные проекты должны были объединять функции или иллюстрировать принципы многозадачности.
На фото здесь и далее - остальные финалисты конкурса. «Честное яйцо» - коробка и специальные чернила меняют рисунок по мере истечения срока годности, а также если нарушены условия хранения или повреждена скорлупа
На фото здесь и далее - остальные финалисты конкурса. «Честное яйцо» - коробка и специальные чернила меняют рисунок по мере истечения срока годности, а также если нарушены условия хранения или повреждена скорлупа
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«Почва», изготовленная из переработанной старой одежды (преимущественно из полиэстера). Чтобы сделать такую «почву» пригодной для растений, материал был сформирован путем сжатия исходных волокон, так что он содержит достаточное количество влаги и воздуха
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«Сад» - автомат для рассады, зелени, малых овощей, фруктов и саженцев, который способен преобразовывать свет от ламп и углекислый газ в глюкозу и кислород
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Набор посуды из трех предметов, которых достаточно, чтобы приготовить хлеб. Сначала тесто можно замесить в средней по размеру чаше, затем сформированную массу поместить в самую маленькую. Самую большую чашу поставить на огонь и закрыть средней (в которой месили тесто), как крышкой
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Кресло «Весна» - дипломный проект студентки технологического института Холона, начатый как исследование изменения свойств материалов при их наслоении или комбинировании. Кресло изготовлено не из однородного материала, а из множества разных материалов, причем неоднородных - мягких, твердых, пластичных и жестких
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Устройство, с помощью которого можно «наделить» предметы, нарисованные в виртуальной реальности, физическими свойствами, – на них начинает «действовать» сила тяжести. Это делает виртуальные макеты более реалистичными
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Методика создания разноцветного полотна из нескольких слоев бумаги: сначала листы специальной бумаги (разных цветов) складываются слой за слоем в форму, затем полученный прессованный материал растягивается до нужного состояния. В зависимости от плотности бумаги таким образом можно создавать, например, подобие шалей или покрывал, а также предметы интерьера
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Проект студентов Гарвардской Высшей школы дизайна - макет жилья-коммуны, которое по замыслу создателей должно вдохновить людей на творчество и общение
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Объект из гибкого и тянущегося тканого материала, который можно использовать как соединительный элемент многосоставных систем, игрушку, самостоятельную архитектурную структуру («кирпич из ткани»)
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