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Эксперты назвали регионы с самым высоким темпом роста цен на вторичное жилье во II квартале

После некоторого оживления в начале года российский рынок вторичного жилья во II квартале 2018 г. вновь остановил свое развитие (рост числа сделок и цен предложения). Из 66 ключевых региональных городов России (более 200 000 жителей) в 35 городах цены по отношению к предыдущему кварталу снизились, в 31 городе наблюдался рост, говорится в отчете компании ЦИАН. В то же время в конце марта аналогичный показатель (динамика цен к предыдущему кварталу) распределился следующим образом — рост в 44 городах, снижение в 22 городах.

Больше всего упали цены в Туле (на 7,7% до 54 200 руб. за кв. м), Владимире (на 6,7% до 47 000 руб. за кв. м) и Омске (на 5% до 42 600 руб. за кв. м). Самый высокий рост вторичный рынок за апрель-июнь показал в Краснодаре (на 9,1% до 54 100 руб. за кв. м), Оренбурге (на 3,3% до 43 200 руб. за кв. м) и Ставрополе (на 3,3% до 41 000 руб. за кв. м).

Продолжается восстановление цен в Москве и Санкт-Петербурге. По итогам апреля-июня средняя цена квадратного метра в готовых домах выросла на 0,6% (до 195 300 за кв. м) в Москве и на 0,9% (до 114 600 руб. за кв. м) в Санкт-Петербурге. В годовом выражении рост составил +6% и +9% соответственно.

Число сделок со вторичным жильем за год практически не изменилось - 3,25 млн сделок в январе-мае 2018 г. против 3,24 млн в аналогичный период 2017 г. В общем объеме сделок растет доля регионов-лидеров.