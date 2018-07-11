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Bosco Куснировича займется декором дорогих особняков на Ордынке

Отделку и декор интерьеров в проекте клубных особняков на Ордынке в центре Москвы выполнит Bosco Casa, рассказал журналистам генеральный директор компании Insigma (девелопер проекта) Алексей Ржевцев.

Проект Ordynka by Bosco Casa будет предлагаться покупателям не только с отделкой, но и декором интерьера, наполнение которого зависит от пожеланий клиента.

По словам Ржевцева, максимальный пакет по декорированию включает почти все детали, все будет зависеть от пожеланий покупателя. Стоимость лота без отделки составит 500 000 руб. за кв. м, в пентхаусе цена будет доходить до 1 млн за кв. м.

«Среди клиентов Воsco предложение будет продвигаться также», — заверил председатель совета директоров группы Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович.

Партнеры подчеркнули, что в интерьере будут использованы и отечественные бренды. Они отметили, что покупатели могут не пользоваться услугами Bosco Casa. Куснирович рассказал, что компания на свой вкус оборудует один лот. Если он не найдет спроса на рынке, председатель совета директоров группы пообещал купить его для себя.

Как сообщалось, корпуса бывшей кондитерской фабрики имени Марата на Ордынке будут реконструированы под комплекс клубных жилых домов класса de luxe. Общая площадь проекта составит 20 000 кв. м. В составе комплекса запланировано 74 квартиры и 16 апартаментов в семи разных клубных домах. Апартаменты займут отдельную секцию и первые этажи, к которым будут пристроены индивидуальные патио. Внутренняя территория комплекса площадью 3000 кв. м станет общественной зоной с ландшафтным дизайном.

Девелопером проекта выступает компания Insigma. Финансовым партнером является Сбербанк, который открыл кредитную линию на строительство. Совокупный объем инвестиций в проект превысит 5 млрд руб.

Завершение работ намечено на конец 2019 г.

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