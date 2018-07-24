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Строительство жилья в новой Москве выросло на 36% за полгода

В январе – июне 2018 г. в новой Москве было введено более 406 000 кв. м жилья, что больше на 36,3% по сравнению с показателями аналогичного периода 2017 г. (298 130 кв. м). Об этом говорится в сообщении департамента развития новых территорий столицы со ссылкой на его главу Владимира Жидкина, передает агентство городских новостей «Москва».

По словам Жидкина, площадь введенного жилья включает «квадраты» домов индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

По оценкам специалистов рынка недвижимости, квартиры в новостройках, расположенных в Троицком и Новомосковском административных округах, продаются в 2,4 раза интенсивнее, чем в старых границах Москвы. В I квартале нынешнего года продажи в жилых комплексах ТиНАО составили 197 квартир в месяц. В целом на новостройки ТиНАО приходится 38% всего спроса на жилье в столице. Для сравнения: в 2016 г. удельный вес ТиНАО оценивался в 32%, а в 2013 г. – 27%.

По словам Жидкина, в ближайшие 10 лет в ТиНАО планируется построить около 18 млн кв. м жилья, а также более 12 млн кв. м коммерческих площадей.