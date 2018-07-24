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Россияне набрали ипотечных кредитов на 1,3 млрд рублей за полгода

За 5 месяцев 2018 г. банки выдали гражданам 542 800 ипотечных кредитов на сумму 1,1 трлн руб. В количественном выражении это на 60% больше, чем за 5 месяцев 2017 г. В денежном выражении рост составил 73%. Такие данные приводятся в аналитическом отчете компании «Дом.рф». По предварительной оценке компании, за полгода россияне набрали ипотечных кредитов более чем на 1,3 млрд руб.

Рост востребованности ипотеки во многом объясняется снижением ставок по этому виду кредитов. Так, в мае средневзвешенная ставка выдачи составила 9,56% (-1,77 п. п. к маю 2017 г.), в том числе по кредитам на новостройки – 9,39% (-1,52 п. п.), а на приобретение готового жилья на вторичном рынке – 9,63% (-1,93 п. п.). Средняя ставка выдачи за 5 месяцев 2018 г. составила 9,66% (-1,94 п. п. к 5 месяцам 2017 г.).

К концу 2018 г. «Дом.рф» прогнозирует снижение ставки ниже 9% для широкого круга заемщиков. «К концу 2019 г. мы можем увидеть уровень в 8% – это станет возможно в случае продолжения снижения общих ставок в экономике», – прокомментировал генеральный директор «Дом.рф» Александр Плутник.

Ипотечный портфель банковской системы на начало июня достиг 5,8 трлн руб., за год увеличившись на 22%. «При этом качество ипотечного портфеля остается на высоком уровне: просроченная задолженность 90+ составляет 2,08% (всего на 0,08 п. п. выше рекордного уровня сентября 2014 г.)», – утверждается в отчете «Дом.рф».