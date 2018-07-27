Новости
Недвижимость
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Росреестр сообщил о существенном росте заявлений из регионов на сделки с недвижимостью в Подмосковье

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В управление Росреестра по Московской области за первое полугодие 2018 г. из других регионов поступило более 52 000 заявлений на регистрацию подмосковной недвижимости, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на региональное управление ведомства.

«По итогам первого полугодия 2018 г. в управление Росреестра по Московской области из регионов поступило 52 291 заявление на учетно-регистрационные действия в отношении объектов недвижимости в Подмосковье. По этому показателю Московская область опережает другие субъекты Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Важно, что в январе – июне 2018 г. в управление поступило на 22% больше заявлений, чем за весь 2017 г., когда из регионов было направлено 42 694 заявления по объектам подмосковной недвижимости.

Политика
Новости

Шесть сотрудников МВД Ингушетии получили тюремные сроки за пытки и убийство

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Гарнизонный военный суд Нальчика приговорил шестерых полицейских из Ингушетии к реальным срокам за пытки, убийство задержанного и вымогательство, передает «Интерфакс».

Начальник Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии майор полиции Тимур Хамхоев получил семь лет колонии общего режима, начальник отдела ЦПЭ подполковник полиции Андрея Безносюка – три года колонии общего режима, старший оперативный уполномоченный ЦПЭ Алихан Беков – 10 лет колонии строгого режима, капитан полиции Иса Аспиев – пять лет и шесть месяцев колонии общего режима/

Кроме того, начальник отдела МВД по Сунженскому району Ингушетии подполковник полиции Магомед Беков приговорен к трем годам колонии общего режима, бывший оперативный уполномоченный отдела по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ингушского управления ФСБ Мустафа Цороев – к пяти годам колонии общего режима.

Седьмой фигурант дела замначальника ЦПЭ полковник полиции Сергей Хандогин получил три года лишения свободы условно.

Перед началом заседания пресс-секретарь суда Виктория Крапива сообщила, что подсудимые свою вину не признали и просили полностью их оправдать.

Следствие предъявило Хамхоеву и его подчиненным обвинения в вымогательстве и выбивании показаний у задержанных. Всего по делу проходят восемь потерпевших и 130 свидетелей. По данным следствия, на счету подсудимых – убийство, превышение должностных полномочий с применением насилия с наступлением тяжких последствий, вымогательство в особо крупном размере, грабеж, похищение документов и использование подложных документов.

По данным следователей, в августе 2010 г. полицейские несколько суток незаконно удерживали местного жителя, силой требуя признаться в покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов. В 2012 г. они незаконно доставили в МВД мужчину, где его избили и насильно долго удерживали. А в 2014 г. полицейские силой выбивали у задержанного признания в хранении огнестрельного оружия.

В 2016 г. полицейские избили женщину и ее супруга, требуя признаться в причастности к ограблению банка в городе Сунжа. Мужчина скончался от удушения. У задержанной было похищено золотое кольцо.

В том же году руководитель одного из подразделений МВД и его подчиненный вымогали 1 млн руб. у иностранца и похитили у него автомобиль, мобильный телефон и личные документы. Также в 2016 г. с помощью электротока подсудимые заставили жителя села Сурхахи Назрановского района взять на себя вину в умышленном уничтожении чужого имущества.

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Политика
Новости

Архангельское ФСИН назвало недостоверной информацию о пытках правозащитника

Ведомости
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Информация СМИ о физическом насилии в отношении осужденного политического активиста и правозащитника 64-летнего Сергея Мохнаткина не соответствует действительности. Об этом сообщает управление ФСИН по Архангельской области.

«Информация о том, что к осужденному Мохнаткину применялись физическая сила и специальные средства, является недостоверной. Все факты применения спецсредств фиксируются на видеорегистраторы и по ним проводятся служебные проверки», – говорится в сообщении.

Мохнаткин за нарушение порядка отбывания наказания содержится в помещении камерного типа под круглосуточным видеонаблюдением, указывает ФСИН. По данным ведомства, в 2017 г. в камере проведены ремонтные работы, а Мохнаткин обеспечен всеми необходимыми постельными принадлежностями и согласно распорядку посещает душевую два раза в неделю.

Также, по информации ФСИН, Мохнаткин решил прекратить начатую 13 июля голодовку. Состояние его здоровья удовлетворительное, жалоб на условия содержания он не высказывает, уточняет ведомство.

Ранее подруга Мохнаткина Татьяна Пашкевич сообщала, что к Мохнаткину в колонии применяют физическую силу и пытают, а также забирают вещи, переписку и лекарства. ФСИН указывает, что по соответствующему заявлению Мохнаткина от 25 июля проводится проверка.

В 2014 г. Мохнаткина приговорили к четырем с половиной годам колонии строгого режима за применение насилия к полицейским на Триумфальной площади в Москве на несогласованной акции летом 2010 г. Летом 2016 г. Мохнаткин получил 11 месяцев колонии за оскорбление представителя начальника отряда колонии. В марте 2017 г. ему дали еще два года за дезорганизацию деятельности колонии, с учетом двух ранее вынесенных приговоров – к двум с половиной годам колонии строгого режима. По версии обвинения, Мохнаткин ударил охранника. Сам правозащитник утверждал, что его избили.

Бизнес
Новости

Квартальная прибыль Amazon впервые превысила $2 млрд

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Крупнейший в мире интернет-ритейлер Amazon увеличил чистую прибыль во II квартале 2018 г. почти в 13 раз. Показатель впервые превысил $2 млрд. Об этом сообщает Financial Times. Компании удалось нарастить чистую прибыль в том числе благодаря росту показателей профильного бизнеса розничной торговли.

В пресс-релизе Amazon отмечается, что чистая прибыль в апреле - июне выросла до $2,5 млрд, или $5,07 в расчете на акцию, по сравнению со $197 млн, или $0,40 на акцию, за аналогичный период прошлого года. Выручка увеличилась почти на 40% - с $37,96 млрд до $52,90 млрд.

Операционная прибыль компании в минувшем квартале также увеличилась почти пятикратно, с $628 млн до $2,98 млрд.

Издание отмечает, что отчет о рекордных показателях компании миллиардера Джеффа Безоса появился на фоне отчетности Facebook, которая разочаровала инвесторов. Стоимость акций социальной сети Марка Цукерберга снизилась почти на 20%, а компания потеряла более чем $120 млрд рыночной капитализации, напоминает газета.

Сейчас Amazon фактически объединяет два крупных бизнеса: огромную торговую империю, которая обычно демонстрирует минимальную рентабельность или даже убыток, и меньшее по объему, но высокорентабельное облачное подразделение - Amazon Web Services (AWS).

10 самых дорогих мировых брендов – 2018

Политика
Новости

Железняк ответил Неверову на упрек о «прогуле» заседания Госдумы по пенсиям

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Депутат от «Единой России» Сергей Железняк своевременно предоставил лист нетрудоспособности, подтверждающий уважительную причину его отсутствия на голосовании за пенсионную реформу. Об этом сообщила пресс-служба парламентария.

Лидер фракции единороссов Сергей Неверов накануне говорил журналистам, что Железняк не предоставил документы, объясняющие его отсутствие на пленарном заседании Госдумы 19 июля, на котором депутаты «Единой России» проголосовали за законопроект о повышении пенсионного возраста.

«Листок нетрудоспособности за период с 19 по 23 июля был предоставлен мной утром 24 июля в управление государственной службы и кадров Государственной думы. Руководство партии "Единая Россия" и аппарат фракции в Государственной думе утром 19 июля были также своевременно проинформированы о моем отсутствии на пленарном заседании в связи с больничным», – цитирует Железняка его пресс-служба.

Как сообщали источники «Ведомостей» среди единороссов, Железняк подал заявление об отставке с поста заместителя секретаря генсовета «Единой России». По словам собеседников «Ведомостей» в Госдуме, Железняк таким образом просто решил уйти из большой политики: в прошлом году его кандидатура рассматривалась на должность замначальника управления президента по внутренней политике, однако назначение так и не состоялось.

Железняк был одним из восьми единороссов, которые пропустили голосование за законопроект о повышении пенсионного возраста. Единственным проголосовавшим против реформы среди «Единой России» стала депутат Наталья Поклонская. После этого Неверов сказал журналистам, что Поклонская должна решить, готова ли она и дальше работать во фракции.

Что чиновники думают о пенсионной реформе

Недвижимость
Новости

Губернатор Воробьев назвал число обманутых дольщиков в Подмосковье

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В Подмосковье на сегодняшний день насчитывается около 8000 дольщиков, заявил журналистам губернатор Московской области Андрей Воробьев, передает «РИА Новости».

По его словам, за последние пять лет в Подмосковье удалось решить проблемы 20 000 дольщиков, на это понадобилось 50 млрд руб.

«Сейчас у нас следующая стадия — это 8000 дольщиков, которые тоже требуют вернуть им квартиры. Недавняя ситуация с Urban Group также добавила нам особенные хлопоты», — сказал он.

Ситуация с Urban Group добавит подмосковным властям не только дополнительные «хлопоты», но и дополнительное количество обманутых дольщиков. Ведь всего по квартирам во всех проектах Urban Group заключено 19 469 договоров долевого участия (ДДУ). Однако пока только 10% дольщиков (1612) подали документы для включения в реестр требований о передаче жилья (данные компании «Дом.рф»).

Urban Group, все пять компаний которой были признаны банкротами 9 июля, является одним из крупнейших застройщиков жилья в Подмосковье. По разным данным сумма невыполненных обязательств перед дольщиками составляет 70-80 млрд руб.

Финансы
Новости

ЦБ запретит физлицам покупать суборды банков

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Центробанк намерен ограничить продажу субординированных облигаций банков физическим лицам. Соответствующий проект указа опубликован на сайте регулятора.

Это необходимо для защиты неквалифицированных инвесторов от рисков при совершении операций с высокорисковыми финансовыми инструментами, указывает ЦБ.

Сейчас субординированные облигации могут приобретать как квалифицированные, так и неквалифицированные инвесторы. После вступления в силу указа ЦБ покупать суборды смогут лишь первые. При этом нововведения не будут распространяться на субординированные бонды, выпущенные до вступления в силу указа.

Зампред ЦБ Владимир Чистюхин указывал, что суборды изначально являются финансовым инструментом акционера, нетипичным для широких слоев населения.

Субординированный долг относится к капиталу банка второго уровня. Если банк не исполняет нормативов ЦБ по достаточности основного капитала, то субординированный капитал может быть конвертирован в акции банка либо полностью списан при санации или банкротстве.

Недвижимость
Новости

Москомстройинвест направил застройщикам предостережения о расчетных счетах

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Застройщикам, которые привлекают деньги населения, направлено 242 предостережения о необходимости до 1 сентября этого года открыть расчетный счет в уполномоченном банке для каждого строящегося объекта. Об этом сообщил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

Обязанность об открытии таких счетов установлена поправками в 214-ФЗ,которые вступили в силу 1 июля 2018 г.

«Это требование касается каждого застройщика независимо от даты получения разрешения на строительство. Если у него несколько разрешений на строительство, он обязан открыть расчетные счета в отношении каждого из них. Реквизиты счета должны быть указаны в проектной декларации», – сказал Тимофеев.

Застройщики, которые не выполнили это требование, не смогут зарегистрировать в Росреестре договора долевого участия.

Бизнес
Новости

Цукерберг вылетел из тройки богатейших людей мира по версии Bloomberg

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Основатель и гендиректор Facebook Марк Цукерберг опустился в рейтинге самых богатых людей мира по версии агентства Bloomberg с третьей до шестой позиции. Бизнесмен потерял позиции в рейтинге на фоне резкого падения стоимости акций социальной сети. Его состояние снизилось, по оценкам Bloomberg, почти на $16 млрд.

В рейтинге указывается, что состояние Цукерберга к этому моменту оценивается в $70,6 млрд. До этого он занимал третью строчку рейтинга с капиталом, оцениваемым в $86,5 млрд. Сейчас предприниматель находится на шестой позиции между основателем испанского текстильного концерна Inditex и торговой марки Zara Амансио Ортегой (№5; $73,4 млрд) и мексиканским миллиардером Карлосом Слимом (№7; $62,4 млрд).

В начале июля основатель Facebook занимал третье место в обновленном рейтинге богатейших людей мира по версии Bloomberg. С начала года его состояние увеличилось на $8,8 млрд и 7 июля оценивалось в $81,6 млрд. В результате создатель соцсети обошел инвестора Уоррена Баффетта, состояние которого, по оценке агентства, в тот момент сократилось на $4,1 млрд до $81,2 млрд. Bloomberg пояснял, что состояние Цукерберга выросло благодаря подорожанию акций Facebook.

Цена акций Facebook начала падать после того, как компания 26 июля опубликовала отчет об итогах II квартала, которые оказались хуже прогнозов. Выручка во II квартале (завершился 30 июня) увеличилась почти на 42% по сравнению с показателями прошлого года и достигла $13,23 млрд. Но эти результаты не оправдали ожиданий аналитиков, которые прогнозировали выручку в $13,36 млрд. Инвесторов также обеспокоил прогноз, согласно которому выручка Facebook будет в дальнейшем расти более медленными темпами.

Самые популярные в России зарубежные бизнесмены

Финансы
Новости

ЦБ отозвал лицензии у страховщика «Опора»

Ведомости
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Центробанк отозвал лицензии у страховой компании «Опора» на добровольное личное страхование (кроме страхования жизни), имущественное страхование, ОСАГО, страхование ответственности владельца опасного объекта и перевозчика, а также на перестрахование. Приказ об этом опубликован на сайте ЦБ. В июне компания объявила об уходе со страхового рынка.

Ранее ЦБ приостановил действие соответствующих лицензий «Опоры». 6 июля регулятор ввел в компанию временную администрацию сроком на шесть месяцев. В результате лицензии были отозваны, поскольку страховщик в течение отведенных пяти дней не устранил нарушения законодательства, отмечает ЦБ.

«Опора» работала на рынке страхования с 1996 г. В 2011-2015 гг. компания вела страховую деятельность под брендом «Открытие страхование» и была частью финансовой группы «Открытие». Затем компания присоединилась к структурам руководителя комиссии по страхованию общественной организации малого и среднего бизнеса «Опора России» Александра Кондратенкова.

В начала года «Опора» интересовалась покупкой последнего государственного страховщика «Югории». В январе она получила разрешение ФАС на сделку. Однако в марте компания сообщила, что отказывается от покупок других компаний. Человек, близкий к ней, и собеседник, близкий к «Югории», объясняли изменение планов позицией ЦБ, который счел такого инвестора неприемлемым для «Югории».

В конце июня 2018 г. «Опора» сообщила, что уходит со страхового рынка. Компания в марте передала «моторный» портфель (ОСАГО, каско, ДСАГО) страховщику «Ангара», портфель по другим видам страхования отошел осенью 2017 г. компании «НАСКО».

«Опора» по итогам I квартала занимала 109-е место по размеру собранной премии среди российских страховщиков, в 2017 г. она была на 69-й позиции.

Бизнес
Новости

Новак рассказал об интересе ЮАР к сотрудничеству с Россией в атомной отрасли

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ЮАР не отказалась от развития атомной энергетики и сотрудничества в этой отрасли с Россией несмотря на заморозку строительства АЭС, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак на саммите БРИКС.

«Наши коллеги не отказываются от того, что они будут развивать атомную энергетику, но они сейчас разрабатывают и корректируют свою энергетическую стратегию, после этого будут уже более конкретные решения», – сказал Новак. По его словам, власти ЮАР подчеркивают, что «атомная энергетика России и наша компетенция могут использоваться в будущем для того, чтобы развивать атомную энергетику здесь».

Сейчас в ЮАР функционирует единственная на африканском континенте АЭС «Куберг» мощностью 1800 МВт. Власти страны планировали к 2030 г. запустить новые АЭС, доведя их общую мощность до 9,6 ГВт. Осенью 2014 г. Россия и ЮАР заключили соглашение о стратегическом партнерстве в атомной энергетике, предусматривающее совместное сооружение до восьми блоков АЭС. Также ЮАР обсуждала строительство АЭС с США и Южной Кореей.

В конце 2016 г. южноафриканская Eskom объявила о планах построить шесть ядерных реакторов. Проектами заинтересовались «Росатом», китайская SNPTC, французская EDF, южно-корейская KEPCO. Однако весной 2017 г. Верховный суд провинции Западный Кейп признал незаконными соглашения ЮАР с Россией, США и Южной Кореей о строительстве АЭС и аннулировал их. Суд обязал согласовывать любые сделки по строительству атомных станций с парламентом страны.

Политика
Новости

Российские дипломаты рассказали о «проблемах с питанием» у арестованной Бутиной

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Посольство России в США сообщило о проблемах с питанием в следственном изоляторе, где находится арестованная в Вашингтоне российская гражданка Мария Бутина. Об этом говорится в опубликованном в Facebook сообщении российской дипмиссии.

В сообщении уточняется, что представители дипмиссии посетили россиянку 26 июля. По их словам, чувствует арестованная себя «нормально», однако у нее есть проблемы с питанием. «По нашей просьбе ей выдано второе одеяло. В помещениях общего пользования есть доступ к телевидению», - рассказало посольство.

Дипломаты отметили, что ее также «не выводят на прогулки, хотя режимом это предусмотрено». «Неудобство доставляет круглосуточный надзор - ночью каждые 15 минут включается свет», - говорится в сообщении.

О задержании Бутиной стало известно 16 июля. Американские власти обвиняют ее в сговоре с целью работы иностранным агентом без регистрации, а также в самом факте работы иностранным агентом без регистрации. Бутина вину не признает. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал освободить ее. Он назвал обвинения сфабрикованными.

Что известно о задержанной в США Марии Бутиной

Бизнес
Новости

Основатель Papa John’s подал в суд на компанию после отставки

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Основатель одной из крупнейших американских сетей пиццерий Papa John's Джон Шнаттер, объявивший об отставке на фоне расистского скандала, подал на нее в суд. Об этом сообщает CNN.

Ранее CNBС сообщал, что уход Шнаттера из компании связан с расистскими высказываниями бизнесмена. До этого предприниматель раскритиковал игроков Национальной футбольной лиги (NFL), которые отказались стоя слушать гимн США перед матчами, вместо этого преклонив колени.

Таким образом игроки выразили протест против случаев насилия полицейских в отношении темнокожих и политики президента США Дональда Трампа по ужесточению миграционного законодательства. Позже Шнаттер подтвердил журналу Forbes, что во время телефонной конференции с маркетинговым агентством произнес «слово на букву «н».

Теперь он обратился с иском в отношении основанной им компании в суд в штате Делавэр. Бизнесмен настаивает, что компания недобросовестно обошлась с ним и вынудила уйти в отставку. Шнаттер отверг, что сказанные им слова являлись расистскими. Он заявил, что произнес их в качестве примера того, как говорят другие, но сам по собственной воле не стал бы использовать такие высказывания.

Papa John's - официальный спонсор NFL. Ранее бизнесмен обвинял руководство лиги в нежелании решать конфликт с футболистами, который, по его мнению, привел к падениям продаж пиццы. После публичного осуждения Шнаттера компании пришлось извиняться за его высказывания. В декабре 2017 г. он ушел с поста гендиректора сети. В июне этого года основатель Papa John’s ушел с поста председателя совета директоров компании.

Как предприниматели покидают основанные ими компании

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