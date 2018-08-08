Медведев распорядился выделить 3 млрд рублей на достройку домов Urban Group
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении РФ 3 млрд руб. для финансирования в 2018 г. завершения строительства объектов обанкротившихся компаний - застройщиков, входящих в Urban Group. Распоряжение подписано 6 августа и опубликовано сегодня на официальном сайте правовой информации.
Средства выделены из резервного фонда Правительства РФ и направлены в Минстрой. Затем субсидии будут переведены в Фонд защиты дольщиков. Фонд, в свою очередь, профинансирует завершение строительства домов, застройщиками которых являются входившие в Urban Group компании «Ивастрой», «Хайгет», «Ваш город», «Экоквартал» и «Континент проект», говорится в документе.
Ранее Правительство РФ утвердило «дорожную карту» достройки объектов Urban Group. Согласно документу, все дома и объекты инфраструктуры подмосковного девелопера планируется достроить до конца 2022 г. за счет Фонда защиты прав дольщиков, бюджета Подмосковья и федеральных средств.
В частности, в 2018 г. Фонд должен получить еще 3 млрд руб. из бюджета Московской области. В дальнейшем покрывать разницу между обязательствами фонда и объемом средств, необходимых для достройки домов компании, также предполагается за счет средств федерального и подмосковного бюджетов на паритетных началах.
По оценке вице-премьера РФ Виталия Мутко, общая стоимость достройки объектов Urban Group составит около 60 млрд руб.