Правительство утвердило дорожную карту достройки проектов Urban Group

Дольщики Urban Group направили открытое письмо президенту Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой разобраться в ситуации с банкротством Urban Group Евгений Разумный / Ведомости

Правительство РФ утвердило дорожную карту восстановления прав дольщиков обанкротившегося застройщика Urban Group. Соответствующий документ опубликован на сайте Фонда защиты дольщиков.

Картой предусмотрено завершение строительства всех объектов застройщика, включая даже самые проблемные жилые комплексы «Лайково» и «Лесобережный», которые находятся на самой низкой стадии готовности. Напомним, что масштабы «нулевых» строек в проектах Urban Group внушительны. Так, ЖК «Лайково» состоит из 14 домов, из которых начато строительство только трех домов, степень их готовности – 30–67%. Готовность семи домов оценивается от 0 до 5%. Еще четыре дома находятся в состоянии 10–16% готовности. Всего квартир в этом проекте купили 1960 дольщиков. Ранее министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев заявлял, что власти сомневаются в целесообразности достройки этих проектов и рассматривают возможность компенсации дольщикам вложенных средств деньгами.

Ранее дольщики Urban Group направили открытое письмо президенту Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой разобраться в ситуации с банкротством Urban Group. Особое внимание авторы письма уделили ЖК «Лайково» и «Лесобережный», по которым рассматривался вариант предоставления компенсации взамен достройки объектов. Большинство дольщиков этих проектов на получение денег взамен жилья не согласны.

Согласно дорожной карте, в августе правительство Московской области и Фонд защиты прав дольщиков подпишут соглашение, по которому подмосковный бюджет направит в фонд 3 млрд руб. на достройку тех домов, по которым не уплачивались взносы в компенсационный фонд. Это финансирование будет рассчитано до конца 2018 г. Также эти средства пойдут на инженерно-техническое обследование и экспертизу проектно-сметной документации, необходимые для начала строительных работ. Еще 3 млрд на эти же цели будет выделено из резервного фонда правительства Рф.

В дальнейшем покрывать разницу между обязательствами фонда и объемом средств, необходимых для достройки домов компании, также предполагается за счет средств федерального и подмосковного бюджетов на паритетных началах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что из областного бюджета будет в общей сложности выделено 20 млрд руб., эти деньги пойдут на строительство инфраструктуры.

План также предусматривает возможность создания фондом дочерней компании, которая получит имущество и обязательства входивших в Urban Group застройщиков в ходе процедуры банкротства.

«Все дома и объекты инфраструктуры планируется ввести в эксплуатацию до конца 2022 г., в зависимости от текущей стадии их строительной готовности. Дефицит финансирования строительства жилых домов с дорожной картой планируется покрыть за счёт средств федерального бюджета Российской Федерации и правительства Московской области. Субъектом также будут выделены средства, необходимые для завершения строительства школ, детских садов и других объектов инфраструктуры», - говорится на сайте фонда.

Ранее, на встрече с дольщиками (состоялась 23 июля), руководство фонда назвало шесть адресов, дома по которым будут достроены в первую очередь. Так, в декабре 2018 г. планируется завершить строительство дома № 7 в ЖК «Видный город» (готовность – 95%), дома № 5 в ЖК «Солнечная система» (80%), дома № 6 в ЖК «Митино О2» (95%) и дома № 7 в ЖК «Опалиха О3» (95%). В апреле 2019 г. планируется достроить корпуса 1 и 2 дома № 11 в ЖК «Митино О2», готовность которых на сегодняшний день составляет 75%.

Всего по квартирам во всех проектах Urban Group заключено 19 469 ДДУ. По оценке вице-премьера РФ Виталия Мутко, стоимость достройки проектов за обанкротившимся застройщиком – около 60 млрд руб.