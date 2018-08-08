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Недвижимость
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Минстрой убежден в отсутствии предпосылок для «мыльного пузыря» в ипотеке

Интерфакс/Ведомости
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Предпосылок для формирования в России ипотечного пузыря в настоящее время не существует, заявил журналистам министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

«Если говорить о проценте ипотеки в валовом внутреннем продукте, он достаточно низок по сравнению с другими странами. Пока ещё напрягаться, что мы создаём мыльный пузырь, который может обрушить экономику, я бы поостерегся», — сказал Якушев.

По словам министра, в ближайшее время ипотечная ставка продолжит снижаться, что будет стимулировать спрос на жилье.

Ранее на этой неделе глава правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума по стратегическому развитию и нацпроектам напомнил о задаче по повышению доступности ипотечных кредитов для населения.

«Задачи, которые поставлены в указе (майский указ президента — ИФ), очень масштабные: нужно добиться того, чтобы ежегодно 5 млн семей улучшали свои жилищные условия. Предстоит существенно увеличить объем ввода жилья и сделать это в условиях перехода на новую модель финансирования жилищного строительства», — сказал он.

По его словам, законодательная база для этих целей создана, важно синхронизировать систему банковского регулирования с этими новыми подходами, обеспечив бесперебойное финансирование отрасли.

«Нужно не только строить больше, важно поддерживать спрос, а значит, как минимум, необходимо добиться дальнейшего снижения ставок по ипотечным займам», — отметил Медведев.

Ранее компания «Дом.рф» обнародовала данные, согласно которым за 5 месяцев 2018 г. банки выдали россиянам 542 800 ипотечных кредитов на сумму 1,1 трлн руб. В количественном выражении это на 60% больше, чем за 5 месяцев 2017 г. В денежном выражении рост составил 73%. По предварительной оценке компании, за полгода россияне набрали ипотечных кредитов более чем на 1,3 трлн руб.

Рост востребованности ипотеки во многом объясняется снижением ставок по этому виду кредитов.

Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам в рублях, предоставленным россиянам в июне, составила 9,48% годовых после 9,56% в мае. Таким образом, она вновь обновила минимум за всю историю наблюдений, свидетельствуют данные Банка России.

Бизнес
Новости

«Победа» будет брать 25 евро за регистрацию в зарубежных аэропортах

Ведомости
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Авиакомпания «Победа» с 28 октября начнет брать дополнительную плату в размере 25 евро за регистрацию пассажиров в зарубежных аэропортах, говорится в сообщении лоукостера.

«Авиакомпания вынуждена пойти на такую меру, чтобы не повышать стоимость авиабилетов из-за резкого роста цен на авиатопливо», – объясняют в «Победе».

Онлайн-регистрация, открывающаяся на сайте авиакомпании за 24 часа до вылета, остается бесплатной. В российских аэропортах регистрация также останется включенной в стоимость билета.

«С прошлого года наши расходы из-за роста цен на топливо выросли более чем на 10%. Мы могли бы пропорционально увеличить стоимость билетов и закрыть на этом вопрос. Но команда «Победы» каждый день ищет возможность сделать билеты еще дешевле, поэтому было принято такое неординарное решение», – прокомментировал гендиректор компании Андрей Калмыков.

В «Победе» отмечают, что ведущие мировые лоукостеры взимают плату за регистрацию в аэропортах, что стимулирует клиентов регистрироваться онлайн и тем самым снижать расходы авиакомпании.

Самые дорогие бренды авиакомпаний и «Аэрофлот»

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Экономика
Новости

ФАС предупредила о росте цен на бензин из-за повышения НДС

Ведомости
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Повышение НДС с 2019 г. отразится на ценах на бензин, так же как и на стоимости других товаров, заявил журналистам замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин.

«Но мы ситуацию постоянно мониторим, устойчивость на рынке будет обеспечена. Сказать, что увеличение какого-то из налогов ситуацию будет дестабилизировать, – в принципе невозможно», – подчеркнул Голомолзин. Он также отметил, что развитие биржевых инструментов позволяет управлять рисками и хеджировать их.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон о повышении с 2019 г. ставки НДС с 18 до 20%. Эта мера разгонит инфляцию в будущем году на 1,3 процентного пункта (п. п.), до 4,3% к концу 2019 г., ожидает Минэкономразвития. Центробанк оценивал вклад роста НДС в инфляцию в 1 п. п.

В начале весны на российских АЗС начался резкий рост цен на бензин, в мае он разогнался до 5,6%. После того как правительство приняло решение снизить акцизы на топливо, а нефтяные компании договорились не повышать розничные цены, рост цен на бензин в июне замедлился. В целом к концу июля бензин подорожал с начала года на 11,8% при общей накопленной инфляции в 2,4%.

Недвижимость
Новости

Росреестр поставил на кадастровый учет два десятка домов по реновации

Ведомости
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Управление Росреестра по Москве с начала года поставило на кадастровый учет 21 дом для переселенцев по программе реновации жилья столицы, говорится на сайте ведомства.

Общая площадь зданий – более 402 000 кв. м. В них размещены 4624 квартиры, почти половина из них двухкомнатные, 36% – однокомнатные, 15% – трехкомнатные.

Больше всего домов – восемь – расположены в Северо-Восточном округе Москвы, по пять – в Юго-Западном и Западном, два – в Юго-Восточном и один – в Южном.

Первые переселения в рамках реновации проводятся в дома, строительство которых начиналось по другим городским программам. Ранее заммэра Москвы по строительству Марат Хуснуллин говорил, что для переселения по программе сдано 32 дома и 35 домов строится.

Недвижимость
Новости

Москва выдала разрешений на застройку города на пять лет вперед

Ведомости
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Выданных разрешений на строительство в Москве хватит на пять лет, говорится на сайте Департамента градостроительной политики столицы.

«В настоящее время у нас выдано разрешений на строительство на 51 млн кв. м. Если учесть, что в год мы строим более 8 млн кв. м, из которых около 3 млн кв. м – жилье, то работой стройкомплекс Москвы обеспечен на пять лет вперед», – рассказал руководитель департамента Сергей Левкин, слова которого приводятся в сообщении.

Ранее заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин сообщал, что с начала года в Москве введено в эксплуатацию более 3 млн кв. м недвижимости.

Недвижимость
Новости

Мэрия назвала число достраиваемых квартир для обманутых дольщиков в Москве

Ведомости
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В Москве найдены решения по всем проблемным домам-долгостроям, заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Мэр города Сергей Собянин принял принципиальное решение достроить наиболее сложные и проблемные объекты. С начала года возобновились работы на восьми из них – квартиры получит 931 дольщик. До конца года будут решены вопросы по 1702 квартирам еще в семи домах», – сказал Хуснуллин, слова которого приводятся на сайте Комплекса градостроительной политике Москвы.

По его словам, сегодня в Москве действует почти 130 000 договоров долевого участия на сумму более 1 трлн руб. Строится 530 объектов, в том числе 516 – по договорам участия в долевом строительстве и 14 – через жилищно-строительные кооперативы.

Финансы
Новости

Доллар впервые с середины июня превысил 64 рубля

Ведомости
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Доллар впервые с 19 июня превысил отметку в 64 руб., свидетельствуют данные Московской биржи. Евро тоже подорожал по отношению к рублю: впервые с 25 июля он превысил 74 руб.

В 12.29 мск доллар стоил 64,01 руб. (+52 коп.), евро – 74,24 руб. (+59 коп.).

Официальные курсы доллара и евро, установленные Центробанком России на 9 августа, выросли. ЦБ установил официальный курс доллара на уровне 63,6 руб./$ (+5 коп.), евро – 73,82 руб./евро (+26 коп.).

По мнению экспертов «Интерфакс-ЦЭА», рубль снижается на фоне новостей о новых санкциях США в отношении России. На прошлой неделе группа сенаторов внесла в конгресс соответствующий законопроект. В среду газета «Коммерсантъ» опубликовала подробности этого документа. По данным издания, он содержит запрет на операции с новыми выпусками российских долговых бумаг со сроком обращения более двух недель.

Кроме того, на рубль могли повлиять цены на нефть, рост которых приостановился.

Восемь необычных экономических индикаторов

Недвижимость
Новости

Медведев распорядился выделить 3 млрд рублей на достройку домов Urban Group

Ведомости
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Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении РФ 3 млрд руб. для финансирования в 2018 г. завершения строительства объектов обанкротившихся компаний - застройщиков, входящих в Urban Group. Распоряжение подписано 6 августа и опубликовано сегодня на официальном сайте правовой информации.

Средства выделены из резервного фонда Правительства РФ и направлены в Минстрой. Затем субсидии будут переведены в Фонд защиты дольщиков. Фонд, в свою очередь, профинансирует завершение строительства домов, застройщиками которых являются входившие в Urban Group компании «Ивастрой», «Хайгет», «Ваш город», «Экоквартал» и «Континент проект», говорится в документе.

Ранее Правительство РФ утвердило «дорожную карту» достройки объектов Urban Group. Согласно документу, все дома и объекты инфраструктуры подмосковного девелопера планируется достроить до конца 2022 г. за счет Фонда защиты прав дольщиков, бюджета Подмосковья и федеральных средств.

В частности, в 2018 г. Фонд должен получить еще 3 млрд руб. из бюджета Московской области. В дальнейшем покрывать разницу между обязательствами фонда и объемом средств, необходимых для достройки домов компании, также предполагается за счет средств федерального и подмосковного бюджетов на паритетных началах.

По оценке вице-премьера РФ Виталия Мутко, общая стоимость достройки объектов Urban Group составит около 60 млрд руб.

Политика
Новости

Российское авторское общество взыскало 247 млн рублей с бывшего руководителя

Ведомости
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Пресненский суд Москвы взыскал более 247 млн руб. по иску Российского авторского общества (РАО) с бывшего гендиректора организации Сергея Федотова, осужденного за особо крупное мошенничество. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда Алексея Черникова.

«Судом были частично удовлетворены исковые требование Российского авторского общества о возмещении вреда, причиненного преступлением - с Федотова взыскана сумма в размере около 247,5 млн руб.», - отметил собеседник агентства. РАО требовало взыскать около 294 млн руб. Федотов обжаловал решение суда.

В июне 2017 г. Мещанский суд Москвы приговорил Федотова к 1,5 г. колонии общего режима за особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он признал вину и заключил сделку со следствием. В декабре того же года он вышел на свободу условно-досрочно.

По мнению следователей и суда, Федотов ввел в заблуждение членов совета РАО, которые решили передать на баланс ЗАО «Сервисно-эксплуатационная компания» (СЭК) одно здание и три нежилых помещения. Позже эти объекты были проданы третьим лицам. Ущерб от сделок следствие оценило в 300 млн руб. Еще в ходе следствия Федотов возместил 160 млн руб.

Технологии
Новости

СМИ сообщили о новых задержаниях журналистов в Белоруссии

Ведомости
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В Белоруссии в среду утром следователи пришли с обыском домой к журналисту Deutsche Welle Павлюку Быковскому и его супруге, также журналистке, Ольге. Кроме того, правоохранители заявились с обыском к журналисту Алексею Жукову и его жене Арине Семычкиной. Об этом сообщает Reformation. Корреспондент издания стал свидетелем задержания Жукова и его супруги. По данным белорусского бюро «Радио Свобода», следователи также пришли в редакцию портала о недвижимости Realt.by и забрали главреда Владислава Кулецкого и трех журналистов.

Во вторник Следственный комитет (СК) провел обыски в офисах независимых изданий – TUT.by, БелаПАН, газеты «Наука» по делу о несанкционированном доступе к компьютерной информации. На 72 часа были задержаны главный редактор TUT.by Марина Золотова, выпускающий редактор издания Анна Калтыгина, журналистка БелаПАН Татьяна Коровенкова.

На допрос в СК были доставлены сотрудники TUT.by Ульяна Бабоед, Дмитрий Бобрик, Анна Ермаченок, Галина Уласик, возможно Евгения Березюк, отмечает Reformation. Также на допрос доставили выпускающего редактора БелаПАН Андрея Середу.

Уголовное дело заведено МВД Белоруссии на основании заявления государственного информагентства «БелТА», которое сообщило о сбоях при доступе к своей платной подписке. Сотрудники МВД выявили, что на протяжении 2017 – 2018 гг. без ведома «БелТА» «совершено более 15 000 несанкционированных подключений к информации, хранящейся в компьютерной системе предприятия». В результате неправомерного доступа к платным материалам «БелТА» госагентству причинен существенный вред, связанный в том числе с подрывом деловой репутации, пришли к выводу правоохранители.

Политика
Новости

ЦИК одобрил сразу три предложенных для пенсионного референдума вопроса

Ведомости
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Центризбирком на заседании в среду одобрил три формулировки вопроса о повышении пенсионного возраста, которые предлагают вынести на референдум три инициативные группы, передает корреспондент «Ведомостей».

Первым был одобрен вопрос от московской инициативной группы, которую возглавляет кандидат в мэры Москвы от «Справедливой России» Илья Свиридов. Эта группа хочет вынести на голосование вопрос, который звучит так: «Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?».

«Конкуренция - великая вещь, флаг вам в руки», - напутствовала Свиридова председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Затем ЦИК одобрил формулировку вопроса от инициативной группы, которая провела собрание в Подмосковье. Московская областная подгруппа хочет вынести на референдум такой вопрос: «Поддерживаете ли вы, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 г. возраст, по достижении которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?».

До сих пор не было известно, кто в Подмосковье выходит с инициативой проведения референдума о повышении пенсионного возраста. В среду выяснилось, что инициаторами стали Марина Семенова и Оксана Шаробокова. Семенова рассказала, что она представляет всероссийское объединение организаций по работе с многодетными семьями, в нее входит 46 региональных организаций. «Вопрос повышения пенсионного возраста является очень болезненным для нас, поэтому на общем собрании было принято решение вынести его на референдум», - объяснила она.

Последним на заседании одобрили формулировку вопроса от инициативной группы, которая провела собрание в Алтайском крае. Она предлагает вопрос, который подготовила КПРФ с помощью ЦИК: «Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством Российской Федерации по состоянию на 1 июня 2018 г. возраст, дающий право на получение страховой пенсии по старости (для мужчин - 60 лет, для женщин 55 лет), повышаться не должен?».

Всего в ЦИК, по словам Памфиловой, поступило 30 уведомлений из 19 регионов о намерении провести собрания инициативных групп по проведению референдума. Правда, не всем инициаторам удалось реализовать такое намерение, отметила председатель Центризбиркома.

Теперь трем инициативным группам нужно собрать и зарегистрировать еще как минимум в 42 регионах инициативные группы о проведении референдума. Регистрация в одном регионе двух инициативных групп с одинаковым по смыслу вопросом не допускается.

Что чиновники думают о пенсионной реформе

Финансы
Новости

АСВ потребовало с бывших топ-менеджеров Пробизнесбанка 68,5 млрд рублей

Ведомости
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Агентство по страхованию вкладов (АСВ) направило в арбитражный суд Москвы заявление о привлечении к субсидиарной ответственности на 68,53 млрд руб. топ-менеджеров разорившегося Пробизнесбанка. Об этом сообщается на сайте госкорпорации.

По итогам проверки обстоятельств банкротства Пробизнесбанка АСВ выяснило, что контролирующие банк лица выводили из него активы через кредитование технических юридических лиц, а также приобретение неликвидных ценных бумаг. Кроме того, руководители банка не предпринимали мер по предупреждению его банкротства, указывает АСВ.

Претензии предъявлены девяти лицам, в том числе бывшему совладельцу Пробизнесбанка Александру Железняку, бывшему председателю правления банка Дмитрию Дыльнову, а также членам правления и совета директоров.

Пробизнесбанк был опорным банком группы «Лайф». ЦБ лишил его лицензии в августе 2015 г. В том же году Пробизнесбанк был признан банкротом. Другие банки группы ЦБ санировал.

Весной 2017 г. Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении из Пробизнесбанка 25 млрд руб. Совладелец группы «Лайф» Сергей Леонтьев и Железняк были заочно арестованы и объявлены в международный розыск. Бывший начальник департамента корпоративных финансов Пробизнесбанка Николай Алексеев признал вину в хищении 2,4 млрд руб. и дал показания на своих бывших руководителей.

Ранее АСВ по итогам инвентаризации имущества оценило недостачу в Пробизнесбанке в 85,5 млрд руб.

10 крупнейших банков континентальной Европы

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