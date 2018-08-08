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Минстрой оценил расходы на достройку объектов Urban Group

На достройку объектов Urban Group в Московской области может потребоваться около 50 млрд руб. Об этом заявил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин, передает ТАСС.

«Дефицит порядка 50 млрд руб. с небольшим, из которых порядка 30 млрд необходимо на достройку домов, подготовку документации, эксплуатационные расходы, и порядка 24 млрд руб. из общего объема - это та сумма, которая необходима для достройки социальных объектов», - пояснил Стасишин. По его словам, расходы на строительство социальных объектов власти могут оптимизировать.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал, что все запланированные объекты Urban Group в Подмосковье будут построены. По его словам, рассматривалась возможность возврата денежных средств тем дольщикам, чьи дома компания еще не начала строить. Но после общения с инициативной группой стало ясно, что «жители хотят квартиры». Поэтому принято решение достраивать все дома, в том числе и те, которые «люди покупали на котловане, то есть даже фундамента еще нет», пояснил Воробьев.

В среду, 8 августа, премьер Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 3 млрд руб. для финансирования в 2018 г. завершения строительства объектов Urban Group. Средства выделены из резервного фонда правительства и направлены в Минстрой. Деньги будут переведены в Фонд защиты дольщиков, который занимается завершением строительства домов.

Ранее вице-премьер России Виталий Мутко говорил, что всего на достройку объектов Urban Group понадобится около 60 млрд руб.