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Минстрой заявил о миллиардных долгах компаний ЖКХ перед поставщиками ресурсов

Интерфакс/Ведомости
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Долги организаций ЖКХ перед ресурсоснабжающими организациями составляют 199,6 млрд руб. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев на всероссийском селекторном совещании по подготовке к отопительному сезону, передает «Интерфакс».

По словам министра, за год (с 1 августа 2017 г. по 1 августа 2018 г.) общий объем задолженности компаний ЖКХ перед поставщиками вырос на 3,17%.

Больше всего долг вырос у организаций ЖКХ в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) - на 11,7%. А больше всего долгов накопили компании в Центральном округе (ЦФО) - 63,5 млрд руб. (рост на 8,8%). Компании ПФО задолжали 41,3 млрд (рост на 2,5%), УрФО - 12 млрд (рост на 3,19%), СФО - 16,2 млрд руб. (рост на 3%), ЮФО - 6 млрд руб. (рост на 6%), ДФО - 16 млрд руб. (снижение на 4,4%).

Министр также добавил, что наиболее остро проблема с долгами стоит в регионах Северного Кавказа - 15,8 млрд руб., несмотря на то что округ в целом продемонстрировал сокращение уровня задолженности на 16,5%.

Политика
Новости

Адвокат Серебренникова заявил о подмене протокола допроса свидетеля

Ведомости
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Защита режиссера Кирилла Серебренникова считает сфальсифицированным протокол допроса одного из свидетелей по делу о хищении бюджетных средств. Об этом в четверг на заседании Мосгорсуда заявила адвокат режиссера Рената Литвина.

Она уточнила, что речь идет о протоколе допроса ранее работавшей в «Седьмой студии» Ларисы Войкиной от 14 июля 2017 г. По словам Литвиной, протокол, представленный на заседании 16 августа, отличается от того, который представлялся раньше. «Существует два варианта протокола допроса Войкиной», — считает адвокат (цитата RNS). В подтверждение своих слов она приложила фотокопии документов.

«В материалах, представленных следствием в обоснование ходатайства [о продлении срока домашнего ареста режиссера] содержится протокол допроса Войкиной от 14 июля 2017 г. Лист дела 126, 137 материалов. В настоящее время имеются основания полагать, что данный протокол допроса сфальсифицирован и не может быть использован в качестве доказательства», — сказала адвокат в суде.

Ранее другой фигурант дела — генеральный продюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский — попросил ФСБ проверить действия следователей Александра Лаврова и Павла Васильева на признаки фальсификации доказательств (ст. 303 УК РФ). По словам Малобродского, во время ознакомления с материалами дела он и его защита обнаружили, что содержание протокола допроса Войкиной от 14 июля 2017 г. изменилось.

«Существенные отличия», которые появились во втором протоколе, кардинально искажают смысл показаний Войкиной и «усиливают обвинительную составляющую» в отношении обвиняемых, говорится в заявлении Малобродского. Из новых показаний следует, что сотрудники «Седьмой студии» получали «неофициальную» завышенную зарплату, брали наличные в долг из кассы организации, выдавали займы третьим лицам, а Малобродский продолжал получать зарплату после своего увольнения.

Войкина прокомментировала РБК информацию о различиях в протоколах. «Действительно, один [из протоколов] правильный, второй неправильный. Я не знаю, откуда такие противоречия. Я таких ответов не давала», — заявила она. От дальнейших комментариев Войкина отказалась, сославшись на подписку о неразглашении данных предварительного следствия.

Мосгорсуд сегодня рассматривает ходатайство следствия о продлении домашнего ареста Серебренникову. Заседание началось в 10.30 мск. Он находится под домашним арестом с 23 августа прошлого года. 

АНО «Седьмая студия» — организация, основанная режиссером, худруком «Гоголь-центра» Кириллом Серебренниковым. Руководство «Седьмой студии» обвиняется в хищении 133 млн руб., выделенных из бюджета в 2011-2014 гг. на реализацию проекта «Платформа».

Помимо Серебренникова фигурантами дела являются директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум, гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин, бывший главный бухгалтер Нина Масляева, продюсер Екатерина Воронова и бывший гендиректор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский. Из всех фигурантов дела вину признала только Масляева.

Кирилл Серебренников в Мосгорсуде

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Политика
Новости

Более 300 газет поддержали акцию против нападок Трампа на СМИ

Ведомости
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Более 300 американских изданий поддержали акцию в связи с продолжающимися нападками президента США Дональда Трампа на СМИ. Об этом сообщает агентство Reuters. Все эти издания по согласованию опубликовали редакционные статьи, в которых выразили озабоченность в связи поведением Трампа в отношении журналистов.

Идею акции предложила газета The Boston Globe. «Мы собираемся опубликовать 16 августа редакторскую статью об опасностях нападок со стороны администрации в адрес прессы и просим других опубликовать их собственные статьи в этот же день», - анонсировало издание. Сейчас на его сайте доступен материал с заголовком «Журналисты - не враги»«Величие Америки зависит от свободной прессы, способной говорить правду сильным», - говорится в публикации издания.

К акции присоединились, в частности, газеты The New York Times, The Dallas Morning News, The Denver Post, The Philadelphia Inquirer и The Chicago Sun-Times. Агентство отмечает, что некоторые издания, которые поддержали акцию, находятся в штатах, проголосовавших за Трампа на президентских выборах в 2016 г. Телеканал CNN указывает, что акцию координируют несколько крупных журналистских организаций США, среди них Американское общество новостных редакторов.

Акцию, инициированную The Boston Globe, поддержали и журналисты за пределами США. В частности, британская газета The Guardian выпустила редакционную колонку  «На работе, не на войне».

Ранее американский президент неоднократно обвинял американские СМИ в том, что они предвзято относятся к нему и к решениям его администрации. Он подчеркивал, что такие телеканалы, как CNN, NBC, ABC, публикуют заведомо ложные сведения о нем. Недовольство Трампа вызывали и публикации печатных изданий, среди которых The New York Times. Работающих в этих СМИ журналистов он называл «врагами народа».

Как выглядят самые известные журнальные обложки с Владимиром Путиным

Стиль жизни
Новости

Сборная России поднялась в рейтинге FIFA после успеха на чемпионате мира

Ведомости
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Сборная России по футболу поднялась на 21 строчку в обновленном рейтинге FIFA. Теперь она занимает 49-е место, тогда как в июньской версии находилась на 70-м месте.

Возглавила рейтинг победившая на чемпионате мира по футболу в России сборная Франции, она поднялась на шесть ступеней. Второе место заняла бронзовый призер мундиаля сборная Бельгии (поднялась на одну позицию), третье место – дошедшая до четвертьфинала сборная Бразилии (опустилась на одну строчку), затем следует серебряный призер сборная Хорватии (поднялась на 16 позиций), замыкает пятерку сборная Уругвая (плюс девять строчек).

Российская сборная поднялась в рейтинге стремительнее других национальных футбольных команд. Наибольшее падение показала не прошедшая групповой этап мундиаля сборная Египта – минус двадцать позиций и 65-е место.

Сборная России на прошедшем чемпионате показала наилучший в своей истории результат на мировых футбольных первенствах. Российские футболисты на групповом этапе разгромили Саудовскую Аравию (5:1) и победили Египет (3:1), досрочно выйдя в плей-офф, но уступили Уругваю (0:3). В 1/8 финала сборная России победила Испанию в результате серии пенальти (в основное и дополнительное время счет был 1:1), а в четвертьфинале также по пенальти проиграла Хорватии (в основное и дополнительное время – 2:2).

Путин вручил госнаграды игрокам и тренерам сборной России по футболу

Экономика
Новости

Курс доллара опустился ниже 67 рублей

Ведомости
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Рубль укрепляется в начале торгов Московской биржи в четверг. Курс доллара опустился ниже 67 руб., евро – ниже 76 руб.

На закрытии торгов среды доллар стоил 67,29 руб., евро – 76,35 руб. В четверг на открытии торгов доллар падал до 66,55 руб., евро – до 75,88 руб.

К 10.30 американская валюта торгуется по цене 66,88 руб./$ (-0,7% к закрытию предыдущих торгов), европейская – 76,02 руб. (-0,45%).

Центробанк понизил официальный курс доллара на 16 августа до 66,38 руб./$, евро – до 75,23 руб.

Политика
Новости

СМИ узнали о решении Трампа смягчить ограничения на применение кибератак

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп отменил директиву о применении кибероружия в отношении противников страны. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам источников издания, решение Трампа означает смягчение ограничений на кибератаки. Издание не уточняет, были ли утверждены новые правила взамен отмененных. Источники газеты отказались комментировать эту информацию, сославшись на ее секретность.

Издание указывает, что отмена директивы поможет предотвратить иностранное вмешательство в выборы и хищение интеллектуальной собственности. Источник газеты из американской администрации назвал его «наступательным шагом вперед».

В 2012 г. администрация Барака Обамы подготовила директиву, известную как Presidential Policy Directive 20. Документ регулировал деятельность американских ведомств при применении кибератак в отношении врагов страны. Газета напоминает, что содержание документа не раскрывалось до тех пор, пока в 2013 г. бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) Эдвард Сноуден не опубликовал секретные данные о работе спецслужб США и Великобритании.

Конгресс США опубликовал рекламу, с помощью которой Россия «повлияла» на выборы в США

Политика
Новости

Сенаторы США призвали ООН расследовать убийство российских журналистов в Африке

Ведомости
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Американские сенаторы от республиканской и демократической партий Марко Рубио и Крис Кунс направили письмо генсеку ООН Антонио Гутерришу, в котором призвали задействовать механизмы организации для объективного расследования убийства российских журналистов в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Текст обращения опубликован на сайте Кунса.

Сенаторы отмечают, что журналисты Орхан Джемаль, Кирилл Радченко и Александр Расторгуев расследовали в ЦАР «деятельность частной российской группы наемников Вагнера, силы которой были также развернуты в Сирии и на Украине и которая, как сообщается, связана с Евгением Пригожиным, магнатом из сферы общественного питания, близким к [президенту] Владимиру Путину».

Журналисты работали над документальным фильмом для независимого медиапроекта противника Путина Михаила Ходорковского, указывают парламентарии. Хотя обстоятельства произошедшего в ЦАР все еще неясны, российские государственные СМИ быстро связали убийство журналистов с ограблением, пишут сенаторы.

Рубио и Кунс обращают внимание, что убийство произошло на фоне расширения присутствия российских сил в ЦАР – с одобрения ООН Россия поставляла в эту страну оружие и боеприпасы, а также командировала военных инструкторов.

Джемаль, Радченко и Расторгуев погибли 30 июля, в 300 км от столицы ЦАР Банги. Российское Министерство иностранных дел в начале августа сообщило, что «первые результаты следственных действий в ЦАР свидетельствуют: россияне подверглись нападению неизвестных лиц с целью ограбления и при попытке оказать сопротивление были убиты». Официальный представитель ведомства Мария Захарова говорила, что к расследованию убийства подключилась миссия ООН, она выделила четырех экспертов.

Технологии
Новости

Выручка «Мегафона» во II квартале оказалась лучше прогнозов

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Во II квартале 2018 г. выручка «Мегафона» выросла год к году на 5,1% до 81,94 млрд руб., говорится в отчетности оператора. Результат оказался лучше ожиданий аналитиков, которые прогнозировали рост выручки до 80,5 млрд руб., отмечает «Интерфакс».

OIBDA вырос на 5,4% до 32,26 млрд руб., чистая прибыль – на 11,5% до 6,15 млн руб. У оператора растет передача данных – средний трафик на абонента вырос на 45,6% до 8,7 Гб, что оператор объясняет ростом проникновения смартфонов и тарифной линейкой «Включайся», нацеленных на потребление услуг передачи данных.

На услугах от мобильной связи «Мегафон» заработал 68,3 млрд руб., что на 4,6% больше итога прошлого года. А дополнительные услуги (например, финансовые, «Мегафон.ТВ») выросли на 13,5% – но абсолютные показатели «Мегафон» не раскрывает. Росту выручки от «Мегафон.ТВ» помог и чемпионат мира по футболу, во время которого потребление трафика по этой услуге в среднем увеличилось в пять раз, сообщает оператор.

Число абонентов оператора выросло на 0,1% до 77,5 млн человек. Это разовый эффект от покупки sim-карт болельщиками, приехавшими на ЧМ-2018.

CAPEX оператора во II квартале вырос на 23,5% до 16,2 млрд руб., что «Мегафон» объясняет расходами на исполнение закона Яровой и вложениями в разворачивание сетей LTE и LTE-Advanced.

Самые успешные футбольные клубы чемпионата мира в России

Финансы
Новости

Россия прекратила снижать вложения в госдолг США

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Вложения России в казначейские обязательства минфина США в июне не изменились по сравнению с маем, оставшись на уровне 11-летнего минимума, свидетельствуют данные американского ведомства.

На конец июня России принадлежали гособлигации США на $14,91 млрд, из которых на долгосрочные бумаги приходилось $9,1 млрд, на краткосрочные – $5,8 млрд.

Два предыдущих месяца Россия резко сокращала инвестиции в американский госдолг. В апреле на фоне введения антироссийских санкций вложения в бумаги минфина США упали вдвое – с $96,1 млрд до $48,7 млрд, а в мае – в три раза, до $14,9 млрд. После этого Россия выбыла из списка 33 стран - крупнейших держателей госдолга США.

Максимум вложений России в госдолг США – $176,3 млрд – пришелся на октябрь 2010 г., в 2013 г. они превышали $150 млрд, но после украинского конфликта и введения санкций стали сокращаться.

Турция на фоне обострения отношений с США также продолжила сокращать вложения в американский госдолг, уменьшив их до $28,8 млрд. В ноябре прошлого года Турция владела гособлигациями США на $61,2 млрд.

Самыми крупными держателями американских долговых обязательств являются Китай ($1179 млрд) и Япония ($1030 млрд), затем с большим отрывом идут Бразилия ($300 млрд) и Ирландия ($299,6 млрд).

 

Бизнес
Новости

Amazon может купить сеть кинотеатров

Ведомости
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Крупнейший в мире интернет-ритейлер Amazon задумался о покупке сети кинотеатров Landmark Theatres. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Как отмечает агентство, компания соперничает с другими потенциальными покупателями сети у компании Wagner/Cuban Cos., принадлежащей бизнесменам Марку Кьюбану и Тодду Вагнеру. Об этом агентству рассказали источники, попросившие не называть их имен. Владельцы сети, как выяснил Bloomberg, консультируются в рамках переговоров о возможной сделке с инвестбанком Stephens.

Окончательных решений о сделке пока нет, переговоры все еще могут завершиться ничем, подчеркивают источники агентства. Покупка кинотеатров могла бы дополнить бизнес Amazon, состоящий в том числе из киностудии, телевизионной студии и музыкального сервиса, пишет Bloomberg.

Amazon отказался комментировать Bloomberg информацию о возможной сделке. Комментарии Landmark Theatres получить не удалось. Ранее газета The Los Angeles Times писала, что переговоры с сетью кинотеатров уже вел онлайн-видеосервис Netflix, но в последний момент компания отложила обсуждение из-за слишком высокой цены.

Сеть кинотеатров Landmark Theatres ориентируется на показ независимого зарубежного кино. Она была основана в 1974 г. Сегодня бизнес включает более 50 кинотеатров, расположенных в Нью-Йорке, Филадельфии, Чикаго, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско. Всего компании принадлежит около 250 экранов на 27 рынках.

10 самых дорогих мировых брендов – 2018

Технологии
Новости

«Акадо» планирует выйти на рынок мобильной связи

Ведомости
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Подконтрольный структурам Виктора Вексельберга интернет-провайдер «Акадо» до конца 2018 г. запустит проект по оказанию услуг мобильной связи под собственным брендом. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на слова президента ГК «Акадо» Сергея Назарова.

«Акадо» будет работать по модели виртуального оператора. Тарифы могут быть представлены уже в сентябре. Услуги будут предлагаться действующим абонентам, в том числе чтобы предотвратить их отток. «Мы видим, что абоненты, которые получают комплекс качественных услуг — телевидение, интернет и мобильную связь, менее восприимчивы к оттоку», - отмечает Назаров. Также создание виртуального оператора позволит развивать корпоративные проекты в сфере интернета вещей и межмашинного взаимодействия.

Создание мобильного оператора будет тестироваться до конца года, а в 2019 г. компания рассчитывает подключить несколько тысяч абонентов. Собеседник издания на рынке связи уточнил, что виртуальный оператор «Акадо» будет работать в сети Tele2 с использованием платформы ООО «ТВЕ-тeлеком». Представитель Tele2 подтвердил информацию.

Экономика
Новости

«Коммерсантъ» узнал об идее Гордеева создать нацпроект по развитию сельских территорий

Ведомости
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Вице-премьер по экологии, экс-министр сельского хозяйства Алексей Гордеев обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением создать новый нацпроект в дополнение к 12 существующим – «Развитие сельских территорий». Об этом пишет «Коммерсантъ», пересказывающий основные идеи чиновника.

Обращение Гордеева к президенту было направлено 3 августа, 8 августа оно было рассмотрено. Путин, по информации издания, дал указание своему помощнику Андрею Белоусову проработать идею и доложить выводы. О дальнейшем движении документа ничего не известно. Издание отмечает, что в экономических министерствах с ней еще не знакомы.

Создать новый нацпроект, который, как и уже одобренные 12, финансировался бы в приоритетном порядке из федерального бюджета, Гордеев предлагает через дополнение майского указа Путина. Вице-премьер указывает на «мощный производственный, природный, демографический и культурный потенциал» сельских территорий, которые «обеспечивают территориальную целостность» России, высокий уровень безработицы и неблагоустроенность жилого фонда. Все это может привести к «замиранию» развития «обширных территорий РФ», отмечает Гордеев.

Издание указывает на сложности лоббирования этой инициативы. Базовые параметры бюджета на 2019 г. уже сверстаны, в большинстве нацпроектов развитию сельских территорий и так уделяется большое значение, включая отдельные федеральные программы. Отсутствие аграрного нацпроекта может указывать на то, что в Белом доме хотели бы «собрать урожай» с инвестиций 2007-2015 гг. Кроме того, в основе принятых нацпроектов лежит программа ЦСР, одной из идеологем которой является использование процесса урбанизации и поддержка роста агломераций для роста ВВП.

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