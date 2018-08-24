Власти назвали застройщиков – лидеров по привлечению средств дольщиков в Москве

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Группа ПИК - лидер по привлечению средств населения в долевое строительство в Москве - всего компания привлекла 47,5 млрд руб., рассказал руководитель Москомстройинвеста Константин Тимофеев, передает «РИА Новости».
На втором месте, по словам Тимофеева, компания «Садовые кварталы» - 32 млрд руб., на третьем - «Донстрой» (30 млрд руб.). Далее следует группа компаний ЛСР (28 млрд руб.), ГК «А101» - 25 млрд руб.
При этом Тимофеев отметил, что привлеченные средства не прямо пропорциональны объему строящегося и проданного жилья, поскольку цена метра у компаний отличается.
Согласно Единому реестру застройщиков, по объему строящихся площадей в Москве также лидирует Группа ПИК, которая возводит в столице 2,4 млн кв. м жилья. На втором месте ГК ЛСР, в портфеле которой 795 000 кв. м строящегося жилья в Москве. На третьем месте MR-Group (759 000 кв.м). У «Донстроя» и ГК «А101» соответственно 728 200 кв. м. и 695 400 кв. м новостроек в Москве.
По словам Тимофеева, сегодня в жилое строительство Москвы всего проинвестировано 1,23 трлн руб. При этом основные инвесторы - население. Всего в Москве строится 547 объектов, где граждане выступают соинвесторами.
Также, по словам чиновника, число заключенных в Москве договоров долевого участия (ДДУ) по состоянию на август этого года выросло на 60% относительно аналогичного периода прошлого года, передает «Интерфакс». На сегодняшний день в Москве действует около 134 000 ДДУ.
По итогам августа 2017 г. в столице было зарегистрировано 86 000 ДДУ.
За последний год объем предложения на первичном рынке новой Москвы вырос на 75% и достиг рекордной отметки в 12 800 квартир, подсчитали эксперты «Метриум групп». Продажи стартовали в девяти жилых комплексах. В том числе на этот рынок вывели свои проекты застройщики, ранее тут не работавшие
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«Абсолют»
Эксперты «Метриум групп» подсчитали, какие компании больше всего строят жилья в новой Москве. Расчеты не учитывали уже сданные и распроданные корпуса, а также те дома, строительство которых только планируется. На первом месте - ГК «Абсолют». Этот застройщик возводит два крупнейших проекта Московского региона – «Переделкино Ближнее» и «Первый Московский». Общая площадь жилья в них составляет 2,6 млн кв. м, но сегодня в продаже только 457 100 кв. м (на фото - ЖК «Переделкино Ближнее»)
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«Группа Компаний ПИК»
Немного отстает от лидера ГК ПИК. Компания строит в новой Москве три жилых проекта - «Бунинские луга», «Саларьево парк» (на фото), «Новомосковский». Последний – это перешедшая от компании «Мортон» новостройка, ранее известная как микрорайон Щербинка. Площадь квартир в продаже - 444 800 кв. м. По данным портала ЦИАН, ЖК «Саларьево парк» является самым продаваемым ЖК не только в ТиНАО, но во всей столице. На его долю приходится около 8% (1900 ДДУ) от всего объема сделок в Москве
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«А101»
ГК «А101» хоть и занимает третье место с показателем 293 900 кв. м, но планы у компании самые амбициозные. Сейчас группа возводит четыре новостройки: «Испанские кварталы», «Скандинавия», «Белые ночи» и «Москва А101». Причем в половине из них продажи стартовали за последний год. Но всего застройщик планирует построить в новой Москве 20 млн кв. м недвижимости, потратив на это 450 млрд руб. (данные департамента развития новых территорий Москвы). Для сравнения: за пять лет Москва и частные инвесторы вложили в присоединенные территории совокупно 600 млрд руб. (на фото строительство «Испанских кварталов»)
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Sezar Group
Четвертое место досталось компании Sezar Group с проектом комфорт-класса «Рассказово» (на фото) – площадь квартир в строящихся корпусах составляет 199 400 кв. м. Новостройки в сегменте комфорт-класса в новой Москве преобладают - 458 500 кв. м из общего объема предложения в 578 800 кв. м (данные «Бест-Новостроя»)
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Инвесттраст
На пятой позиции – компания «Инвесттраст», реализующая один из самых масштабных и самых возрастных проектов «Новые Ватутинки» (на фото). Его строительство началось за несколько месяцев до присоединения к столице подмосковных территорий. Общая жилая площадь проекта - почти 900 000 «квадратов», продажи ведутся в корпусах площадью 166 800 кв. м
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Максим Стулов / Ведомости
Компания «Самолет девелопмент» строит в новой москве два жилых комплекса - «Внуково-2017» и «Внуково-2016». Площадь продаваемых в них квартир - 113 787 кв. м
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Кортрос
Площадь продаваемых квартир в ЖК «Прима-парк» (на фото) - единственном в новой Москве проекте компании «Кортос» - составляет 96 905 кв. м
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Максим Стулов / Ведомости
Концерн «Крост» - единственный крупный застройщик новой Москвы, который строит в ТиНАО не только жилые, но апартаментные комплексы - «Новая звезда» и «Легенда 18». Общая площадь находящихся в продаже квартир и апартаментов застройщика равна 88 630 кв. м
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Строительный альянс
«Строительный альянс» - пожалуй, самый загадочный застройщик новой Москвы из десятки крупнейших. Эта компания была создана специально для возведения ЖК бизнес-класса «Дубровка» (на фото). Других проектов у застройщика нет. Но генеральным подрядчиком «Дубровки» выступает ООО «Крост». Площадь продаваемого жилья в проекте - 73 704 кв. м
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Сергей Портер / Ведомости
Застройщик дорого жилья компания Barkli пришла в новую Москву с демократичным форматом - ЖК «Медовая долина», который строится в Крекшино. Площадь продаваемых квартир в проекте - 70 541 кв. м. По подсчетам «Бест-Новостроя», за год предложение в новой Москве выросло на 40% до почти 580 000 кв. м. В итоге новостройки ТиНАО заняли 14% от общего объема предложения нового жилья в столице (3,99 млн кв. м по итогам первого полугодия 2017 г.)
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С 1 июля, после вступления в силу поправок в законодательство о долевом строительстве, столичные власти выдали разрешений на строительство около 1,8 млн кв. м жилья, рассказал руководитель Москомстройинвеста Константин Тимофеев, передает «РИА Новости».
«С 1 июля мы выдали 57 заключений о соответствии (ЗОС) новым требованиям. По этим заключениям будет продаваться 1,8 млн кв. м жилья», - сказал чиновник.
Больше всего ЗОС получила ГК ПИК - 17 разрешений. Всего в мэрию поступало 85 заявок, из которых 28 заявок получили отказ.
Ранее «Ведомости» сообщали, что в Москве в июне застройщики получили 132 разрешения. Всего по выданным за полгода текущего года по выданным разрешениям можно построить 17,7 млн кв. м жилья, а за первые полгода 2017 г. – около 4 млн кв. м.
Заключение о соответствии дает право застройщику начать продажи жилья в проекте по договорам долевого участия.
Напомним, что с 1 января 2017 г. застройщик, прежде чем открыть продажи в проекте, обязан получить ЗОС, поскольку без предоставления данного документа Росреестр не имеет права регистрировать первый договор долевого участия (ДДУ). В Москве услугу по выдаче ЗОС оказывает Москомстройинвест.
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Столичные власти разрабатывают новую систему контроля над деятельностью застройщиков. Об этом заявил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев, передает «Интерфакс».
Пока договоренности о введении новой добровольной системы контроля обсуждались только с девелоперами – членами Клуба инвесторов. Сейчас застройщиков жилья в столице проверяют раз в квартал. Тимофеев рассказал, что несколько компаний из Клуба инвесторов будут предоставлять такую отчетность ежемесячно.
По его словам, на участие в обкатке этой системы согласились семь крупных строительных компаний. «Для них комплект документов станет глубже, мы сможем проверять в том числе физическое выполнение работ – либо с помощью осмотра, либо по актам о выполнении работ», – приводит слова Тимофеева «РИА Новости».
«Хочу подчеркнуть, что это добровольное начинание, у нас нет законодательных рычагов для ее обязательного введения», – отметил Тимофеев.
Если эта система будет признана успешной, то с весны 2019 г. в добровольном порядке на нее будут предлагать перейти всем московским девелоперам, строящим жилые дома.
«Мы сформируем некий список – реестр компаний, согласившихся на такой шаг», – сказал председатель комитета.
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Одно из крупнейших на российском рынке онлайн-агентств по продаже авиабилетов Sindbad приостановило работу. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По их словам, агентство просрочило гарантийный платеж авиакомпаниям.
На сайте Sindbad 23 августа была размещена заглушка с контактами службы поддержки. «Сайт испытывает технические проблемы, работа должна восстановиться сегодня - завтра», - приводит издание слова оператора сервиса.
При этом у компании могут быть проблемы не только технического характера - собеседник газеты в международной системе бронирования рассказал, что Sindbad просрочил платеж в системе взаиморасчетов по продажам авиаперевозок международной организации гражданской авиации IATA. В рамках этой системы агенты в течение 10 дней переводят средства за выписанные билеты, а система выступает гарантом для авиакомпаний.
«Речь идет об очень существенных суммах, которые агент должен авиакомпаниям», - пояснил источник издания. Он добавил, что «вменяемых объяснений» от компании получить пока не удалось. Газета уточняет, что 23 августа Sindbad также перестал отвечать на поисковые запросы агрегатора Aviasales. Представитель Aviasales рассказал изданию, что жалоб от пользователей, купивших билеты через Sindbad, не поступало.
Собеседник газеты, тем не менее, посоветовал клиентам Sindbad проверить купленный билет на сайте авиакомпании и убедиться, что он выписан.
Sindbad, по оценке Транспортной клиринговой палаты, занимает четвертое место в рейтинге агентств по объему продаж авиабилетов за январь - июль 2018 г. Объем продаж билетов за год оценивается в 300 000 штук.
10 городов мира, где дороже всего переночевать
Spencer Watson / Unsplash
Агентство Bloomberg, используя данные Airbnb, составило рейтинг городов, где дороже всего переночевать. Агентство учитывало среднесуточную стоимость аренды жилья через Airbnb. Майами занимает первое место – $205 за ночь
1/10
Qusai Akoud / Unsplash
На втором месте Бостон – $195 за ночь
2/10
Evelyn Paris / Unsplash
На третьем – Рейкьявик – $194
3/10
PIXABAY
В Тель-Авиве переночевать в среднем обойдется в $188
4/10
Alex Block / Unsplash
Замыкает топ-5 Дубай – $185 за ночь
5/10
Ryan Waring / Unsplash
Переночевать в Лос-Анджелесе в среднем стоит $180, подсчитал Bloomberg
6/10
Mitch Lensink / Unsplash
В Амстердаме – чуть дешевле – $178
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Unsplash
В Сан-Франциско как и в Амстердаме за ночь в среднем берут $178
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Pixabay
Переночевать в Иерусалиме обойдется в $173
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Unsplash
В Сиднее за ночь тоже в среднем придется заплатить $173
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Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело против участников запрещенной в России экстремистской украинской организации «Правый сектор» о приготовлении к убийству 50 российских госслужащих из-за публикации материала «приговор Центрального национального суда "Правого сектора"». Об этом сообщается на сайте СК.
По данным СК, эту бумагу подготовили восемь участников организации, в том числе Дмитрий Ярош, Андрей Тарасенко и Андрей Стемпицкий. «В этом «документе», заявляя о вынесении смертного приговора, названные лица фактически дали указания всем членам незаконной организации «Правый сектор» о совершении в «удобное время и целесообразными в конкретных случаях способами» убийств 50 должностных лиц российских государственных, судебных и правоохранительных органов», – указывает СК.
В списке подлежащих ликвидации лиц были служащие, принимавшие участие в расследовании уголовного дела в отношении Александра Костенко, приговоренного судом Симферополя к тюремному сроку за причинение легкого вреда здоровью сотруднику батальона «Беркут» во время массовых беспорядков на площади Незалежности в Киеве в мае 2015 г. СК полагает, что участники организации планировали убийства «из мести за законное осуждение Костенко».
Действия составителей документа СК квалифицировал как приготовление к совершению убийств, посягательство на жизнь государственных служащих и деятелей, а также организация экстремистской организации. В ближайшее время следствие намерено привлечь фигурантов в качестве обвиняемых и добиться их объявления в международный розыск и заключения под стражу.
13 апреля
После нападений на административные здания в Краматорске, Красном Лимане и Славянске в Донецкой области руководитель МВД Украины Арсен Аваков в ночь на воскресенье объявил в Facebook, что СБУ начинает спецоперацию в Славянске. Журналисты с мест сообщали, что в город силовики не вошли и все уже захваченные объекты так и остались под контролем "сторонников федерализации". Также сообщается о перестрелке на подступах к городу. Есть жертвы. Информации об активных действиях в рамках заявленной Аваковым спецоперации не поступало. Также в воскресенье произошли беспорядки в Харькове, Мариуполе, Макеевке, Харцызске и Енакиеве. К вечеру и.о. президента Александр Турчинов заявил, что СНБО Украины решил начать антитеррористическую операцию с привлечением Вооруженных сил. Активистам он дал время до 9 утра понедельника, чтобы они сдали оружие и покинули захваченные здания и были освобождены от преследования, если никого не убили. Также он поручил правительству начать подготовку к децентрализации власти. Россия заявила,что приказ использовать военных против протестующих, будет преступным, и созвала экстренное заседание Совбеза ООН.
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AP
21 марта
Руководители государств и правительств 28 стран Евросоюза в Брюсселе при участии украинского премьер-министра Арсения Яценюка (на фото) подписали политическую часть Соглашения об ассоциации ЕС с Украиной, передает «Интерфакс». Подписи под экземплярами документов поставили Яценюк, председатель ЕС Херман ван Ромпей, руководитель Европейской комиссии Жозе Мануэл Баррозу и руководители 28 стран Европейского союза.
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Сергей Портер / Ведомости
18 марта
Крым и Севастополь подписали договор о вхождении в состав России. Переходный период установлен до 1 января 2015 года - за это время новые субъекты должны интегрироваться в Россию. На фото: премьер-министр Республики Крым Сергей Аксенов, председатель Совета министров Крыма Владимир Константинов, президент России Владимир Путин и председатель городского совета Севастополя Алексей Чалый
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Денис Абрамов / Ведомости
16 марта
В Крыму начался референдум о статусе автономии. Также в воскресенье проходит референдум о статусе Севастополя. Предварительные результаты могут быть объявлены через несколько часов после окончания голосования.
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Pablo Martinez Monsivais / AP
13 марта
США и международное сообщество не признают «поспешный и кое-как организованный» референдум в Крыму, заявил президент США Барак Обама после встречи с руководителем кабмина Украины Арсением Яценюком (на фото). Канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая перед членами бундестага, сделала жесткое правительственное заявление по Украине, пишет The Wall Street Journal. По ее словам, если Россия не изменит свой курс в крымском вопросе, ее ожидают «тяжелые» политические и экономические последствия.
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David Mdzinarishvili / Reuters
6 марта
Верховная рада Крыма проголосовала за присоединение автономии к России на правах субъекта Федерации, решение вступило в силу немедленно. Крымские депутаты обратились к президенту Путину и Думе с предложением о начале процедуры вхождения Крыма. Референдум все равно пройдет - но уже не 30 марта, а 16-го, и на нем будут вопросы о вхождении Крыма в Россию и о сохранении Крыма в составе Украины.
США вводят санкции в отношении чиновников, лиц и организаций, дестабилизирующих ситуацию на Украине. Это ответ на продолжающееся нарушение Россией суверенитета и территориальной целостности Украины, заявил пресс-секретарь Белого дома.
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Reuters
3 марта
Путин принял предложение Меркель о начале политического диалога по Крыму и о создании миссии под эгидой ОБСЕ, которая расследует события на Украине. Мировые лидеры перезванивались, обсуждая ситуацию. NYTimes утверждает, что Меркель сказала Обаме: она не уверена, что Путин «сохранил связь с реальностью». Семь стран G8 приостановили участие в подготовке к саммиту в Сочи.
и туда же. Российский рынок обвалился за день на 12%, рубль подешевел. Западные политики заговорили о санкциях в отношении России.
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Reuters
1 марта
Совет Федерации удовлетворил просьбу президента Владимира Путина о вводе войск на территорию Украины, решение было принято единогласно. В восточных регионах Украины прошли демонстрации противников новой власти Украины. На фото: штурм обладминистрации в Харькове.
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Pavel Golovkin / AP
28 февраля
Аэропорты Севастополя и Симферополя заблокировали неизвестные "вежливые люди" в военной форме и с оружием, которых сопровождали участники отрядов самообороны русскоязычного населения. Новые власти Украины запустили процедуру экстрадиции Виктора Януковича, а он в этот же день дал пресс-конференцию в Ростове-на-Дону. «Украина - наш стратегический партнер», - оговорился он, отвечая на вопрос о роли России в урегулировании на Украине. Он удивлен, что президент России Владимир Путин так сдержанно реагирует на происходящее в соседней стране. На вопрос о суде в Гааге он предпочел не отвечать - правда восторжествует, а сейчас идет «кровавое представление». МИД России пообещал, что бойцам "Беркута" предоставят российское гражданство и отказал Киеву в просьбе о консультациях по Крыму.
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Алексей Павлишак / ИТАР-ТАСС
27 февраля
Рано утром в Симферополе несколько десятков вооруженных людей захватили здания парламента Крыма и правительства. Напавшие заявили, что не уполномочены вести переговоры, но позвали в здание депутатов крымской Рады. Центр Симферополя был оцеплен. В городе по приказу и.о. руководителя МВД Украины Арсена Авакова подняты по тревоге внутренние войска МВД и весь состав милиции. По факту захвата зданий парламента и Совета министров крымская прокуратура возбудила дело по статье «теракт». А в захваченной Раде депутаты в непонятном составе проголосовали за смену правительства Крыма и назначили на 25 мая референдум по статусу автономии. В Киеве Верховная рада утвердила на посту премьер-министра Украины Арсения Яценюка.
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Darko Vojinovic / AP
26 февраля
В Симферополе у здания Рады прошли одновременно два многотысячных митинга. Один проводили крымские татары в поддержку целостности Украины, второй - русская община Крыма за отделение полуострова. В стычках пострадали 20 человек. Депутаты Рады должны были на экстренном заседании в этот день рассмотреть вопрос о статусе Крыма, однако затем они решили это не обсуждать. Вечером в этот день президент России Владимир Путин объявил внезапную проверку боеготовности войск Центрального и Западного военных округов.
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Сергей Козлов / РИА Новости
Ночь на 23 февраля
Бывший премьер Юлия Тимошенко освобождена из колонии. Тимошенко будет баллотироваться на пост президента Украины, выборы которого намечены на 25 мая, передает LB.ua.
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Efrem Lukatsky / AP
22 февраля
Спикер Верховной Рады Рыбак сложил полномочия. Янукович прибыл в Харьков. Накануне вступило в силу постановление Верховной рады о прекращении огня и окончании антитеррористических мероприятий на территории Украины. Верховная рада проголосовала за отставку Виктора Януковича с поста президента и назначила президентские выборы на 25 мая. Тимошенко покинула больницу в Харькове. В резиденции Виктора Януковича "Межигорье" активисты протеста начали проводить экскурсии, в том числе для журналистов (на фото).
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BULENT KILIC / AFP
21 февраля
Подписано соглашение об урегулировании ситуации между президентом Украины Виктором Януковичем и лидерами оппозиции - Виталием Кличко, Арсением Яценюком и Олегом Тягнибоком. Янукович согласился на ограничение полномочий и досрочные президентские выборы. Верховная рада проголосовала за отстранение от должности министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко и вернула Конституцию 2004 г. 310 депутатов украинского парламента поддержали предложение декриминализовать статью, по которой осуждена экс-премьер страны и лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.
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Volodymir Shuvaev / AFP
Ночь на 21 февраля
Евросоюз решил ввести санкции в отношении властей Украины - замораживание активов и визовые ограничения. Они могут вступить в силу уже ночью. Всю ночь в администрации Януковича шли переговоры президента с лидерами оппозиции, представителями ЕС и России: стороны договорились парафировать в пятницу соглашение об урегулировании кризиса.
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Marko Drobnjakovic / AP
20 февраля
В ночь на четверг на сайте президента Украины появилось сообщение о том, что Виктору Януковичу и лидерам оппозиции удалось договориться о перемирии. Несмотря на это столкновения между силовиками и активистами на Майдане лишь усилились. Утром сообщалось о захвате митингующими Октябрьского дворца, стеллы Независимости, эвакуации Верховной Рады и сотрудников госучреждений.
По данным Минздрава, погибли 25 человек, ранены несколько сотен. Радикальная оппозиция сообщает о 60 погибших за один день, врачи Майдана - о 100. МВД Украины приняло решение выдать сотрудникам правоохранительных органов боевое оружие. Министерство уже предупредило, что милиция применит оружие, если протестующие продолжат атаковать правоохранителей.
Тем временем, президент Украины Виктор Янукович попросил Владимира Путина направить в Киев российского посредника. Российский президент решил, что посредником станет уполномоченный по правам человека Владимир Лукин.
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Vlad Sodel / Reuters
18 февраля
Утром 18 февраля несколько тысяч сторонников оппозиции пошли "мирным маршем" к Верховной Раде. Они хотели пикетировать здание, чтобы поддержать попытку депутатов добиться принятия постановления о возвращении Конституции к редакции 2014 г. Протестующих остановили милицейские кордоны. Начались столкновения на Шелковичной улице, Институтской и Садовой, а также в Мариинском парке. Обе стороны сообщают о пострадавших. На Грушевского снова загорелись костры из автопокрышек. Протестующие попытались взять штурмом главный штаб Партии Регионов, но затем их оттуда оттеснили. Между тем, в Раде до обсуждения проектов конституционного постановления дело так и не дошло.
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Efrem Lukatsky / AP
16 февраля
Оппозиция Украины заявила о выполнении всех условий закона об амнистии. Активисты разблокировали здания мэрии Киева, а также четырех областных администраций. Теперь оппозиционеры требуют немедленного закрытия 2000 уголовных дел и полной реабилитации более 200 арестованных.
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Efrem Lukatsky / AP
10 февраля
Украинская оппозиция не может договориться о содержании конституционной реформы, а партия власти не видит необходимости в спешной работе. «Согласованных действий нет, предложений нет <...> никто над конституцией не работает», - констатировал вчера председатель Верховной рады Владимир Рыбак. По его словам, «невозможно принять изменения в конституцию за один день», а для некоторых изменений может потребоваться референдум.
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IREN MOROZ / EPA
2 февраля
Вторую неделю подряд по воскресеньям на площади Независимости не проходит народное вече. Неделю назад вместо него прошла панихида по погибшим в столкновениях на улице Грушевского Михаилу Жизневскому и Сергею Нигояну. Митинг 2 февраля начался днем и назывался информационным. В нем приняли участие все лидеры политической оппозиции: депутат Петр Порошенко, экс-министр внутренних дел Юрий Луценко, лидер «Удара» Виталий Кличко, один из лидеров «Батьквищины» Арсений Яценюк, лидер «Свободы» Олег Тягнибок.
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Darko Vojinovic / AP
28 января
Президент Украины Виктор Янукович подписал указ об отставке премьера Николая Азарова и правительства, а парламент на внеочередной сессии отменил большую часть законов, принятых 16 января и названных оппозицией «репрессивными». С майдана (на фото) люди уходить пока не собираются, сообщил его комендант Андрей Парубий, люди освободят занятые помещения и улицы, если представители Партии регионов освободят административные помещения. Главное требование майдана - прекращение узурпации власти Януковичем, заявил экс-министр внутренних дел Юрий Луценко.
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Михаил Почуев / ИТАР-ТАСС
23 января
Виталий Кличко (на фото) договорился о перемирии на улице Грушевского, которое продолжалось с середины четверга до утра пятницы. После второго раунда переговоров с властями Кличко, Яценюк и Тягнибок предложили Майдану перемирие на условиях властей: люди уходят с Грушевского в обмен на освобождение арестованных и обещание не преследовать участников беспорядков. Майдан отказался. В областных центрах сторонники оппозиции начали штурмовать здания региональных администраций.
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Sergei Chuzavkov / AP
20 января
В Киеве на улице Грушевского продолжались столкновения между радикальными активистами оппозиции и представителями правоохранительных органов. Днем на Грушевского активисты возвели баррикаду, из-за которой бросали камни в спецназ, силовики до вечера воздерживались от ответных действий. Вечером агентство «Лигабизнесинформ» сообщило, что приказом МВД спецподразделению «Беркут» было разрешено применять огнестрельное оружие. Рабочая группа по урегулированию политического кризиса на Украине начала действовать, сообщила депутат парламента от фракции президентской Партии регионов Анна Герман. Но первая встреча с оппозицией к вечеру так и не состоялась. Оппозиция расширила список требований - помимо досрочных выборов президента и парламента оппозиционеры потребовали отставки кабинета Николая Азарова и генпрокурора Виктора Пшонки, отмены репрессивных законов, наказания министра внутренних дел Виталия Захарченко, изменения выборного законодательства.
Подробнее о событии
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Andrew Kravchenko / AP
19 января
На Народное Вече в Киеве собралось от 100 000 до 500 000 митингующих (две разные оценки), возмущенных законами, принятыми провластным большинством Верховной Радой 16 января, в нарушение всех норм регламента, без обсуждения в комитетах. Оппозиция заявила о превращении Украины в полицейское государство, попытке установления авторитарной диктатуры, ущемлении прав граждан принятыми законами, необходимости создания «народного правительства» и проведения досрочных президентских выборов. Акция переросла в жестокое противостояние с милицией.
Подробнее о событии
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Sergei Chuzavkov / AP
16 января
Верховная Рада приняла государственный бюджет на 2014 г. с нарушением процедуры: голосуя руками, без подсчета голосов, без обсуждения, сразу во втором чтении и в целом, поскольку оппозиция препятствовала обсуждению законопроекта и его утверждению. Подобным образом Рада также одобрила ряд поправок в другие законы, которые в СМИ окрестили «диктаторскими». В том числе законы о возможности блокирования сайтов по решению экспертов, об административной ответственности за установку без разрешения палаток, сцены и звукоаппаратуры для проведения митингов, запрете нахождения на демонстрациях в масках и с оружием, о необходимости регистрироваться политическим организациям финансируемым из-за рубежа.
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Efrem Lukatsky / AP
22 декабря
На Майдане Незалежности состоялся очередной митинг - «Народное вече», на котором было объявлено о создании Народного объединения «Майдан». Сопредседателями Совета объединения «Майдан» стали Олег Тягнибок, Сергей Квит, Виталий Кличко, Юрий Луценко, Руслана Лыжичко, Юлия Тимошенко и Арсений Яценюк. По некоторым оценкам, количество участников митинга превысило 100 000 человек. Но с этого момент численность митингов на Майдане начала снижаться.
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Сергей Портер / Ведомости
17 декабря
На переговорах Путина и Януковича в Москве Россия пообещала выделить Украине $15 млрд кредит из Фонда национального благосостояние, а также снизить цену на газ. Цена газа для Украины снижена до $268,5 за 1000 куб. м - с нынешних $406. Соответствующие дополнения к газовому контракту уже подписали «Газпром» и «Нафтогаз».
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Alexander Zemlianichenko / AP
Ночь с 11 на 12 декабря
Начался многочасовой штурм. Огороженную территорию принялись дополнительно укреплять, заливая водой на 10-градусном морозе. Ночью, после 1.00, бойцы подразделения «Беркут», внутренние войска и коммунальщики двинулись с прилегающих улиц на забаррикадированную площадь. Они прорвались со стороны Европейской площади и, используя щиты, начали мирное силовое вытеснение митингующих, в то же время приступили к разборке баррикад. Крещатик был очищен от баррикад до улицы Городецкого. Станции метро в центре города были закрыты. Руководители - Юрий Луценко и певица Руслана Лыжичко со сцены, находящейся в центре Майдана, призвали людей не проявлять агрессии к спецназу, поскольку это мирная акция безоружных людей за свои права. Около 2 000 человек обороняло баррикаду на Институтской улице. Ее пыталась взять штурмом и разобрать около 500 бойцов «Беркута», но их в итоге оттеснили. Не удались и попытки штурма забаррикадированного изнутри здания Киевской городской администрации (силовиков поливали из мэрии водой). Через одиннадцать часов непрерывного противостояния, когда число митингующих достигло 25 000 человек, войска МВД покинули Евромайдан.
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Sergei Chuzavkov / AP
8 декабря
Прошли новые массовые акции протеста, называемые «народное вече». Наиболее многочисленный митинг состоялся в Киеве. Оппозиция говорит о миллионе, журналисты о сотнях тысяч, а МВД о 100 000 участников. Оппозиционный «штаб национального сопротивления» заявил, что готов взять на себя всю полноту власти в случае, если президент объявит чрезвычайное положение. Вечером группой молодых людей был снесен памятник Владимиру Ленину, который был установлен на Бессарабской площади в 1946 г. Ответственность на себя взяла партия «Свобода».
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Sergei Grits / AP
1 декабря
С Михайловской площади митингующие переместились на Майдан Незалежности. По оценкам организаторов протестов, на центральную площадь Киева и прилегающие улицы, вплоть до Шевченческого парка, вышли 800 000 участников, по версии милиции - 40 000, а по данным СМИ - 200 000 человек. Поддержать митингующих прибыла делегация из Польши во главе с Качинским и Бузеком. Захвачены мэрия Киева, Дом профсоюзов, где разместился «Штаб национального сопротивления». В штабе несколько сотен активистов протестов устроили кинотеатр, ночлег, информационный пункт, раздачу тёплых вещей, секции по сбору средств и по организации работы юристов для помощи политзаключённым. Колонна из автомобилей пыталась проехать в президентскую резиденцию Межгорье, но была остановлена милицией. В 21.00 антикоммунистически настроенные активисты совершили попытку снести памятник Ленина, однако их попытка была пресечена силами спецслужб.
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Андрей Стенин / РИА Новости
30 ноября
Разгон Евромайдана. В 4.00 утра милиция попросила освободить Майдан для того, чтобы можно было подготовить новогодний праздник. Митингующие проигнорировали просьбу, а те из них, кто были в масках, стали проявлять агрессию против «Беркута». 290 бойцов «Беркута» силовым методом разогнали митинг сторонников евроинтеграции, большинство из которых были студентами вузов. Несколько десятков людей получили телесные повреждения. Из них, по официальным данным, 21 человек был доставлен в больницу, 7 госпитализировано. «Беркут» преследовал людей по Крещатику и прилегающим улицам вплоть до Михайловского собора, монахи которого открыли ворота и укрыли преследуемых студентов. Коммунальщики на майдане установили новогоднюю ёлку, которою оппозиция окрестила «кровавой».
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Зураб Джавахадзе / ИТАР-ТАСС
24 ноября
В Киеве состоялось многолюдное шествие и митинг на Майдане Независимости. Колонна митингующих заполнила весь Крещатик. Впервые со времен «Оранжевой революции» число протестующих превысило 100 000 человек. На митинге было объявлено о начале бессрочной акции протеста. После митинга часть демонстрантов (в основном сторонники партии «Свобода») попытались прорваться к центральному входу в здание Кабинета министров и заблокировали проезд правительственных автомобилей. У входа расположились несколько сотен бойцов спецподразделения «Беркут», с которыми у отдельных манифестантов начались столкновения. Милиционеры применили дубинки и слезоточивый газ.
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Efrem Lukatsly / AP
21 ноября
Вечером, вскоре после обнародования решения правительства приостановить процесс подготовки к подписанию соглашения об ассоциации Украины с ЕС, в социальных сетях начали распространяться призывы выйти на акции протеста. Первая акция началась на Майдане Незалежности в Киеве примерно в десять часов вечера. На митинг собралось от 1 000 до 2 000 человек. Сюда пришли журналисты, общественные активисты, лидеры оппозиции Виталий Кличко (УДАР), Олег Тягнибок («Свобода») и Арсений Яценюк (Батькивщина). Люди решили оставаться на площади всю ночь. 22 ноября милиция во исполнение решения суда пыталась помешать активистам устанавливать палатки, из-за чего произошли первые столкновения.
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Центробанк в четверг приобрел для Минфина на внутреннем рынке иностранную валюту в рамках бюджетного правила на 20,2 млрд руб., свидетельствуют данные регулятора. С пятницы, 24 августа, ЦБ приостановил закупки.
В среду ЦБ направил на покупку валюты 20,1 млрд руб., а во вторник и понедельник – по 17,5 млрд руб. До этого регулятор первый раз в августе взял недельную паузу в закупках валюты.
Наращивание интервенций после паузы привело к резкому ослаблению рубля, констатировали опрошенные «Ведомостями» аналитики. В четверг доллар обновил максимум с начала апреля 2016 г. и подорожал до 69,01 руб., курс евро достигал 79,77 руб. После скачка курса ЦБ выпустил сообщение, в котором объявил о приостановке покупки валюты до конца сентября. Рубль позитивно отреагировал на эту новость и начал укрепляться.
Представитель Минфина сообщил, что решение ЦБ не повлияет на выполнение закупочного плана в рамках бюджетного правила: валюта будет напрямую закупаться у ЦБ Казначейством, а регулятор, в свою очередь, сможет продать рубли на рынке либо не делать этого, как он и поступил в четверг.
Всего с 7 августа по 6 сентября Минфин планировал направить на покупку валюты рекордную за всю историю интервенций сумму в 383,2 млрд руб. На данный момент ЦБ закупил для Минфина валюту на 116,2 млрд руб. Таким образом, для исполнения месячного плана остается еще 267 млрд руб.
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Рубль укрепляется на открытии торгов Московской биржи в пятницу. Курс доллара опустился по сравнению с закрытием предыдущих торгов до 67,65 руб. (-0,54 коп., или 0,8%), евро падал до 78,29 руб. (-0,46 коп., или 0,5%).
К 10.15 мск американская валюта торгуется по цене 67,83 руб., европейская – 78,46 руб.
В четверг доллар обновил максимум с начала апреля 2016 г. и подорожал до 69,01 руб. (на 98 коп. к закрытию среды). Курс евро достигал 79,77 руб. (+87 коп.).
После скачка курса Центробанк в середине дня выпустил сообщение, в котором объявил о приостановке покупки для Минфина иностранной валюты на внутреннем рынке с 23 августа до конца сентября. Рубль позитивно отреагировал на эту новость и начал укрепляться.
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Гендиректор Tesla Илон Маск сообщил о пожаре на предприятии по производству электромобилей Tesla в калифорнийском городе Фримонт. Об этом предприниматель сообщил в Twitter.
«Я только что там был. Рядом с южным забором загорелся собранный для утилизации картон. Я чрезвычайно благодарен пожарным за оперативную реакцию!» — написал Маск в ответ на сообщение с фотографией пожара.
Он уточнил, что в результате пожара никто не пострадал. Компания также избежала ущерба. Сейчас пожар потушен. Причина возгорания не сообщается.
За последний год на заводе компании во Фримонте произошло несколько пожаров. The Wall Street Journal отмечает, что последний случился в «чувствительное» для компании время, на фоне сообщений Маска о планах превратить Tesla из публичной компании в частную. Компания была основана в 2003 г. Она специализируется на производстве электромобилей, создании солнечных батарей и других энергонакопительных систем.
Политика
Новости
Меркель опровергла зависимость Германии от России из-за «Северного потока – 2»
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Российский газопровод «Северный поток – 2», который должен пройти по дну Балтийского моря для поставок газа в Германию, не поставит ФРГ в энергозависимость от России. Об этом заявила канцлер Ангела Меркель, передает Reuters. При этом она подтвердила позицию Берлина о необходимости сохранить транзит газа через Украину даже после ввода в строй «Северного потока – 2».
На состоявшихся в минувшую субботу переговорах Меркель с президентом России Владимиром Путиным лидеры стран обсудили возможные санкции США против компаний, участвующих в проекте газопровода, в связи с чем речь зашла о мерах по его защите, рассказывал журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. «Безусловно, проект абсолютно коммерчески выгоден, конкурентен, и поэтому необходимо принять меры, чтобы оградить его от возможных неконкурентных и незаконных нападок со стороны третьих государств», – говорил Песков. По его словам, Путин и Меркель согласны, что «абсолютно неправильно каким-то образом политизировать этот проект».
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО заявлял, что из-за зависимости от поставок российского газа Германия станет «заложницей России». Позже он называл ужасной ошибкой решение Германии разрешить строительство «Северного потока – 2» на своей территории. «Германия увеличивает импорт энергии из России, в то время как США тратят миллиарды долларов на защиту Германии и остальной Европы от России, – возмущался Трамп. – То, что делает Германия, это ужасно. Это ужасная ошибка. Как вы можете работать ради мира и работать с позиции силы, когда у кого-то есть такая власть над вами?»
В мае The Wall Street Journal писала, что Трамп на встрече с Меркель в апреле пытался убедить ее отказаться от поддержки проекта «Северный поток – 2». Несколько европейских чиновников на условиях анонимности утверждали изданию, что Трамп хочет, чтобы США стали вместо России основным поставщиком газа в Евросоюз.
«Северный поток – 2» – новый экспортный трубопровод «Газпрома», который должен пройти через Балтийское море и соединить Россию с Германией. Проектная мощность трубы – 55 млрд куб. м в год, стоимость строительства ее морской части оценивается в 9,5 млрд евро. 100% проектной компании Nord Stream 2 AG принадлежат «Газпрому». Соглашение о финансировании половины стоимости проекта с «Газпромом» подписали пять европейских компаний: австрийская OMV, французская Engie, британско-голландская Shell и немецкие Wintershall и Uniper. Завершить строительство газопровода планируется концу 2019 г.
Самые влиятельные люди мира по версии Forbes
Kin Cheung / AP
На первом месте рейтинга самых влиятельных в мире людей по версии Forbes председатель КНР Си Цзиньпин
1/10
Sergei Guneyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP
На втором месте рейтинга – президент России Владимир Путин
2/10
Manuel Balce Ceneta / AP
На третьем месте – американский президент Дональд Трамп
3/10
Kay Nietfeld/dpa via AP
Четвертую строчку рейтинга заняла канцлер ФРГ Ангела Меркель
4/10
Ted S. Warren / AP
Топ-5 рейтинга замыкает основатель Amazon Джефф Безос
5/10
Andrew Medichini / AP
На шестом месте рейтинга – папа римский Франциск
6/10
Rick Wilking / Reuters
На седьмом месте рейтинга – основатель Microsoft Билл Гейтс
7/10
Christophe Ena / AP
На восьмом месте рейтинга – наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд
8/10
Jonathan Brady / Reuters
На девятом месте рейтинга – премьер-министр Индии Нарендра Моди
9/10
Elijah Nouvelage / Reuters
Замыкает топ-10 самых влиятельных людей в мире основатель Google Ларри Пейдж
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Минюст США и федеральная Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) начали расследование в отношении Microsoft, заподозрив технологического гиганта в злоупотреблениях во время работы в Венгрии. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным газеты, вопросы у американских властей вызвали сделки компании с посредническими организациями в Венгрии в 2013 и 2014 гг. Microsoft продавала свои продукты, в частности Word и Excel, этим частным компаниям с большими скидками. Компании, в свою очередь, перепродавали их государственным структурам Венгрии, но по цене, близкой к реальной (без скидки). Сверхдоход использовался для подкупа венгерских чиновников, пишет издание.
Заместитель главного юрисконсульта Microsoft Дэвид Говард сообщил изданию, что компания начала внутреннее расследование, как только узнала о возможных правонарушениях в Венгрии. «Мы привержены этике ведения бизнеса и не пойдем на уступки в ущерб этим стандартам», – подчеркнул он. Представитель Microsoft заверил, что компания сотрудничает с американским минюстом и SEC.
Компания уже уволила четырех сотрудников своего представительства в Венгрии, включая его менеджера Иштвана Паппа, а также расторгла соглашения о партнерстве с четырьмя компаниями в этой стране.
Microsoft была создана в 1975 г. Биллом Гейтсом и Полом Алленом. С конца 1970 гг. она разрабатывает операционные системы для персональных компьютеров.
10 самых дорогих мировых брендов – 2018
Kin Cheung / AP
Бренд Apple восьмой год подряд возглавил рейтинг самых дорогих брендов по версии американского Forbes. Журнал оценил его стоимость в $182,8 млрд, за год он подорожал на 8%
1/10
Dado Ruvic / Reuters
На втором месте бренд Google, подорожавший за год на 30% до $132,1 млрд
2/10
Elaine Thompson / AP
Третье место занял бренд Microsoft, стоимость которого за год выросла на 21% до $104,9 млрд
3/10
Amy Sussman / Invision / AP
Facebook оказался на четвертом месте – $94,8 млрд
4/10
Jens Meyer / AP
На пятом месте – Amazon ($70,9 млрд)
5/10
Максим Стулов / Ведомости
Coca-Cola на шестом месте ($57,3 млрд)
6/10
Евгений Разумный / Ведомости
На седьмом месте Samsung ($47,6 млрд)
7/10
Ng Han Guan / AP
Стоимость бренда Disney оценена в $47,5 млрд – восьмое место
8/10
Евгений Егоров / Ведомости
На девятом месте Toyota ($44,7 млрд)
9/10
Десятку самых дорогих брендов замыкает AT&T ($41,9 млрд). Российских брендов в списке Forbes нет
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Производитель лекарств «Биокад» пожаловался на невозможность завершить в срок строительство завода в Санкт-Петербурге, сообщает газета «Коммерсантъ». Генеральный директор компании Дмитрий Морозов в своем Facebook объяснил это «политической обстановкой», уточняет издание.
Предприниматель пояснил, что строительство завода невозможно завершить из-за срывов сроков поставок оборудования иностранными поставщиками. По его словам, иностранцы задержат поставки до 8 месяцев. Теперь «Биокад» сможет запустить в плановый срок — в 2019 г. — только первую очередь завода. Сдача второй сдвинется более чем на четыре месяца. Бизнесмен отказался называть поставщиков, о которых идет речь, сказав лишь, что это американская и итальянская компании. Суммы контрактов составляют $4 млн и $10 млн соответственно.
«Биокад» планировал к 2020 г. построить на площадке «Нойдорф» особой экономической зоны в Санкт-Петербурге предприятие по производству полного цикла 13 международных непатентованных наименований, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Объем инвестиций в проект – 3 млрд руб. Сложившаяся ситуация вынудила фармацевтического производителя самостоятельно разработать основное оборудование и начать его выпускать в Китае, рассказал Морозов.
«Биокад» выпускает препараты для лечения онкологических, аутоиммунных, инфекционных и вирусных заболеваний. У компании два предприятия в Санкт-Петербурге и Подмосковье. Кроме завода в «Нойдорфе» «Биокад» занимается строительством завода в Зеленограде в рамках заключенного в 2017 г. офсетного контракта с департаментом здравоохранения Москвы на 14 млрд руб.
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Полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич освобожден от должности и назначен российским послом в Белоруссии, а также спецпредставителем президента по развитию торгово-экономического сотрудничества с этой страной. Соответствующие указы президента Владимира Путина опубликованы на портале правовой информации.
До Бабича должность посла и спецпредставителя президента совмещали Виктор Черномырдин и Михаил Зурабов – они были послами на Украине. С 2006 г. послом России в Белоруссии был бывший губернатор Алтайского края Александр Суриков. Он освобожден от дипломатической должности указом президента. Предложения о кандидатах в послы вносятся МИДом, а назначаются они указом главы государства после получения официального согласия (агремана) принимающей стороны.
Бабич стал полпредом ПФО в декабре 2011 г., до этого в 2003 – 2011 гг. был депутатом Госдумы. Перед одобрением парламентом кандидатуры Бабича на пост посла в Минске близкий к думскому руководству собеседник «Ведомостей» отмечал, что Бабич – человек, который «прошел военную службу, был депутатом, знает все». В «родственных» государствах нужны политические назначенцы, прошедшие огонь и воду, а не дипломаты, считает собеседник: «Беларусь – союзное государство, у нас с ними много гуманитарных связей, и там нужен общественный деятель, который может решать эти дела. Бабич – человек, который знает всю эту кухню».
Близкий к администрации президента собеседник «Ведомостей» рассказывал, что к Бабичу хорошо относятся в Кремле, но ему слишком долго пришлось оставаться в ПФО – назначения на другие посты по разным причинам не складывались. Другой близкий к администрации президента человек не исключал, что Белоруссия с трудом дала агреман, поскольку Бабич на всех своих постах «развивает слишком активную деятельность, из-за чего [у Минска] могли быть опасения».