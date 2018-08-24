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Власти назвали застройщиков – лидеров по привлечению средств дольщиков в Москве

Группа ПИК - лидер по привлечению средств населения в долевое строительство в Москве - всего компания привлекла 47,5 млрд руб., рассказал руководитель Москомстройинвеста Константин Тимофеев, передает «РИА Новости».

На втором месте, по словам Тимофеева, компания «Садовые кварталы» - 32 млрд руб., на третьем - «Донстрой» (30 млрд руб.). Далее следует группа компаний ЛСР (28 млрд руб.), ГК «А101» - 25 млрд руб.

При этом Тимофеев отметил, что привлеченные средства не прямо пропорциональны объему строящегося и проданного жилья, поскольку цена метра у компаний отличается.

Согласно Единому реестру застройщиков, по объему строящихся площадей в Москве также лидирует Группа ПИК, которая возводит в столице 2,4 млн кв. м жилья. На втором месте ГК ЛСР, в портфеле которой 795 000 кв. м строящегося жилья в Москве. На третьем месте MR-Group (759 000 кв.м). У «Донстроя» и ГК «А101» соответственно 728 200 кв. м. и 695 400 кв. м новостроек в Москве.

По словам Тимофеева, сегодня в жилое строительство Москвы всего проинвестировано 1,23 трлн руб. При этом основные инвесторы - население. Всего в Москве строится 547 объектов, где граждане выступают соинвесторами.

Также, по словам чиновника, число заключенных в Москве договоров долевого участия (ДДУ) по состоянию на август этого года выросло на 60% относительно аналогичного периода прошлого года, передает «Интерфакс». На сегодняшний день в Москве действует около 134 000 ДДУ.

По итогам августа 2017 г. в столице было зарегистрировано 86 000 ДДУ.

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