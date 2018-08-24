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Москомстройивест с июля разрешил застройщикам продажу почти 2 млн «квадратов» жилья

С 1 июля, после вступления в силу поправок в законодательство о долевом строительстве, столичные власти выдали разрешений на строительство около 1,8 млн кв. м жилья, рассказал руководитель Москомстройинвеста Константин Тимофеев, передает «РИА Новости».

«С 1 июля мы выдали 57 заключений о соответствии (ЗОС) новым требованиям. По этим заключениям будет продаваться 1,8 млн кв. м жилья», - сказал чиновник.

Больше всего ЗОС получила ГК ПИК - 17 разрешений. Всего в мэрию поступало 85 заявок, из которых 28 заявок получили отказ.

Ранее «Ведомости» сообщали, что в Москве в июне застройщики получили 132 разрешения. Всего по выданным за полгода текущего года по выданным разрешениям можно построить 17,7 млн кв. м жилья, а за первые полгода 2017 г. – около 4 млн кв. м.

Заключение о соответствии дает право застройщику начать продажи жилья в проекте по договорам долевого участия.

Напомним, что с 1 января 2017 г. застройщик, прежде чем открыть продажи в проекте, обязан получить ЗОС, поскольку без предоставления данного документа Росреестр не имеет права регистрировать первый договор долевого участия (ДДУ). В Москве услугу по выдаче ЗОС оказывает Москомстройинвест.