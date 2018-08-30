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«Коммерсантъ» узнал о планах РЖД начать новую «стройку века» на БАМе

«Российские железные дороги» к 20 декабря подготовят технико-экономическое обоснование новой «стройки века» – второго Северомуйского тоннеля, который увеличит пропускную способность участка Байкало-Амурской магистрали до 100 млн т в год, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол поручений по итогам совещания у вице-премьеров Максима Акимова и Дмитрия Козака 13 августа.

Обеспечить разработку документа поручено Минтрансу, Минэкономразвития, РЖД и Совету потребителей железнодорожной монополии. О необходимости проработки строительства второго Северомуйского тоннеля на заседании президентской комиссии по ТЭК 27 августа говорил гендиректор РЖД Олег Белозеров. «Это бутылочное горлышко на БАМе, – пояснял он. – Для того чтобы развивать Дальний Восток, нам нужно будет увеличивать объем перевозок. Если мы построим второй тоннель, то это даст возможность провозить не 16 млн, а 100 млн т грузов». Однако Белозеров констатировал длительный срок такой стройки – воздвигнуть тоннель длиной 15 км даже при нынешних технологиях получится примерно за 10 лет.

Самый длинный на железных дорогах России Северомуйский тоннель на БАМе (15,3 км) введен в 2003 г. после 26 лет стройки. Как и участок Иркутск–Слюдянка Транссиба, тоннель является узким местом обхода Байкала, которое тормозит движение грузов на Восток. По словам одного из собеседников издания в отрасли, в отличие от выходов из Кузбасса это один из участков, которые невозможно развивать постепенно, необходима масштабная стройка.

Оценка стройки Северомуйского тоннеля-2 в документах не приводится. Один из источников «Коммерсанта» говорит о сумме около 100 млрд руб. По словам другого, она может существенно измениться в зависимости от проекта. По информации знакомого с ситуацией источника издания, РЖД планируют начать стройку не ранее 2025 г. в случае сохранения темпов роста экспорта угля.

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