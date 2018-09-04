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Спрос на столичные новостройки бизнес-класса превысил предложение

Новое предложение квартир бизнес-класса в новостройках Москвы в первой половине 2018 г. оказалось на 43% меньше аналогичного показателя прошлого года. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на расчеты Colliers International. За это время на рынке появились 12 новых комплексов площадью 325 000 кв. м. Объем поглощения достиг 443 000 кв. м. – на 51% больше, чем годом ранее. В результате объем экспонируемого жилья в этом сегменте сократился на 8% – впервые за полтора года.

Эксперты объясняют происходящее спецификой конкуренции девелоперов. «Участники рынка предпочитают продавать жилье в уже реализуемых комплексах постепенно, а в отдельных удачных локациях переносят старт продаж на более поздний этап проекта», – говорит директор департамента жилой недвижимости Colliers International Екатерина Фонарева. Рисков системной нехватки жилья она не видит. За три года объем предложения в сегменте жилья бизнес-класса вырос на 40%, сейчас в экспозиции 1,41 млн кв. м.

При сохранении спроса и активности застройщиков предложение начнет расти. По итогам полугодия правительство Москвы выдало разрешение на строительство 17,7 млн кв. м жилья и апартаментов, из которых больше половины выйдет в продажу в ближайшие два года, отмечает управляющий партнер «Метриума» Мария Литинецкая. По ее прогнозу, к концу 2018 г. предложение вырастет на 12%, а к концу 2019 г. – на 40%. Спрос в 2018 г. на 40–45% превысит показатель прошлого года, но уже в 2019 г. начнет снижаться из-за высоких ставок по ипотеке, отмечает эксперт. Из 39% потенциальных покупателей, готовых кредитоваться, по действующим ставкам эту возможность рассматривают лишь 10%.

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