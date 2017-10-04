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Разношерстная Таганка: почему район в центре Москвы нельзя считать полностью элитным

Как живет район, известный своими театрами и разнообразной застройкой
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