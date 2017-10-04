Разношерстная Таганка: почему район в центре Москвы нельзя считать полностью элитным

Офисов немного: по разным оценкам, от 275 000 до 334 000 кв. м, преимущественно класса В+. Почти две трети из них представляют собой реконструированные здания, а около половины – бизнес-центры с арендопригодной площадью не больше 3000 кв. м, комментирует Анна Никандрова, партнер Colliers International. На фото бизнес-центр Delta Plaza

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