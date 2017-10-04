Разношерстная Таганка: почему район в центре Москвы нельзя считать полностью элитным
Как живет район, известный своими театрами и разнообразной застройкой
На Таганке сохранились дома разных эпох, и выглядит она эклектично. В конце Николоямской, в районе метро «Площадь Ильича» по левой стороне от центра – ряд старомосковских особнячков
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Построек более раннего периода мало: во время войны 1812 г. Таганка горела, нетронутыми остались немногие дома, например усадьба Баташевых (сейчас – городская клиническая больница № 23)
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Принято считать, что архитектурная и высотная доминанта района – высотка на Котельнической набережной (проект Д. Н. Чечулина, А. К. Ростковского и инженера Л. М. Гохмана)
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Однако район богат храмами и монастырями – некогда именно они были самыми высокими зданиями. На фото храм Святителя Мартина Исповедника
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Купола храмов Николая Чудотворца на Болвановке, Мартина Исповедника, Симеона Столпника, Новоспасского и Покровского монастырей до сих пор во многом определяют облик Таганки. На фото храм Святителя Николая на Болвановке
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Особенность местности вблизи Садового кольца – перепады рельефа. Любой дождь превращает улицы в реки, и никакая ливневка ситуацию не спасает. На фото Гончарная улица
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Но застройке это дало благоприятное разнообразие: там гармонично уживаются дома средней этажности с высотками, обращает внимание руководитель архитектурной мастерской «Мезонпроект» Илья Машков. На фото Тетеринский переулок
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В предложении на вторичном рынке 43% панельных домов, 27% кирпичных, на монолит приходится 25%. Хрущевок всего около 6%, говорит Владимир Каширцев, гендиректор «Азбуки жилья»
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Меньше трети территории, от «Таганской» до «Китай-города», оказалось внутри Садового кольца (на фото Гончарная улица) и граничит с парком «Зарядье», оставшаяся большая часть доходит до Третьего транспортного кольца. Всего район занимает 801,1 га, население – 110 000 человек
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Реновация коснется 16 домов района – пять из них находится на Нижегородской улице (на фото). Приэстакадная застройка со стороны Яузы – старые до- и послереволюционные дома, а на Рогожском Валу много «панелек»
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За последние пять лет новых зданий здесь появилось немного. Из наиболее заметных – «Арт хаус» от State Development (архитектор Сергей Скуратов)
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Также известен ЖК «Шоколад» (проект «Меганом» в современном стиле, застройщик «Тетрис»), оба дома введены в эксплуатацию в 2012 г.
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Неоклассический «Дом на Рогожском Валу» архитектурной мастерской «Мезонпроект» (девелопер «Лидер инвест», дом сдан в IV квартале 2016 г.)
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«Клубный дом на Котельнической набережной» (застройщик «Русский монолит») – одна из самых дорогих новостроек района
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Кроме того, в I квартале начались продажи в клубном доме The Mostman (застройщик «Инвест проект», ввод в IV квартале 2019 г., премиум-сегмент), в комплексе Royal House On Yauza (застройщик «Корунд XXI», сдан во II квартале 2016 г., на фото)
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Самый привлекательный девелоперский проект района – комплекс зданий бывшей Академии ракетных войск стратегического назначения, граничащий с «Зарядьем». В августе мэрия выставила на торги историческое здание Воспитательного дома, построенное в 18 в., и квартал вокруг него. Главный претендент на него – структуры Геннадия Тимченко, рассказали «Ведомостям» топ-менеджеры двух крупных инвестиционных компаний, рассматривавших покупку этих объектов минимум за 18,6 млрд руб.
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Торговых центров на Таганке девять, преимущественно это районные ТЦ у метро; их совокупную площадь консультанты из Colliers International оценивают приблизительно в 44 000 кв. м. В числе наиболее популярных – «Звездочка»
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Крупнейший ТЦ – «Таганский пассаж» у станции метро «Марксистская»
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Есть три бассейна: во Дворце детского спорта (на фото), «Атлант» и университетский бассейн в МГУТУ на Земляном Валу
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И наконец, театры – это главное, чем славится район: их 23, включая «Содружество актеров Таганки» (на фото), Московский театр русской драмы, Московский детский сказочный театр, небольшие студии
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«Таганку покупают в основном те, кто здесь родился и вырос: это район на любителя, со своеобразным колоритом», – говорит управляющий партнер Point Estate Ирина Калинина
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Офисов немного: по разным оценкам, от 275 000 до 334 000 кв. м, преимущественно класса В+. Почти две трети из них представляют собой реконструированные здания, а около половины – бизнес-центры с арендопригодной площадью не больше 3000 кв. м, комментирует Анна Никандрова, партнер Colliers International. На фото бизнес-центр Delta Plaza
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Вакансия в классе А – от 4 до 17%. Крупные бизнес-центры – Golden Gate, Delta Plaza, «Фабрика Станиславского» (на фото), а также три здания «Мосэнка»
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Основная часть компаний-арендаторов относится к сфере технологий, медиа и телекоммуникаций, банков, финансов и инвестиций, на фото БЦ «Серебряный город»
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Район пока не обеспечен качественными отелями международного уровня. Исключение составляет разве что построенный по международным стандартам рядом со ст. м. «Площадь Ильича» хостел Netizen, рассказывает Татьяна Веллер, руководитель департамента гостиничного бизнеса JLL
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Район небогат парками. Главный здесь – Таганский парк, разделенный на две части Таганской улицей
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Несколько лет назад в части, расположенной на четной стороне Таганской, прошла реконструкция: заработал фонтан, обновилось футбольное поле, появились сцена, кафе и хорошая детская площадка
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Природная особенность Таганки – реки Яуза и Москва со множеством мостов, в том числе и пешеходных. К примеру, Тессинский мост через Яузу (заново построен в 1990-х гг. на месте старого, который разобрали) ведет от Берниковской к Серебрянической набережной
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Гордость, радость и печаль местных жителей – пешеходная Школьная улица, образованная в XVI в. (тогда ее называли Тележной), со старинными особнячками, где находятся разные ведомства, – здесь приятно гулять. Дома здесь часто служат живыми декорациями к историческим фильмам, и тогда улица превращается в съемочную площадку
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Однако скоро (и несмотря на протесты местных жителей) сюда вернутся трамваи маршрута № 8 Ивановское – Курский вокзал, чтобы разгрузить Калининскую линию метрополитена
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