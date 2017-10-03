Какие здания у Кремля может купить Геннадий Тимченко
Бизнесмен может выложить за комплекс сооружений на Москворецкой набережной не менее 18,6 млрд рублей
Правительство Москвы готовит к продаже комплекс из 33 зданий бывшего Воспитательного дома у парка «Зарядье» между Китайгородским проездом и Москворецкой набережной (на фото на заднем плане)
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Девять объектов представляют собой объекты культурного наследия, в их числе Воспитательный дом, крупнейшее здание дореволюционной Москвы. Оно заложено в 1764 г. как благотворительное закрытое учебное учреждение для сирот, подкидышей и беспризорников (на фото главное здание, расположенное на Москворецкой набережной)
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Согласно презентации комплекса, площадь территории – 11 га, общая площадь строений 113 000 кв. м. Степень износа исторических зданий варьируется в среднем от 45% до 50% (данные конкурсной документации)
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Участие в конкурсе, на котором будет разыгрываться право реконструировать комплекс зданий планирует принять структура владельца Volga Group Геннадия Тимченко. Об этом «Ведомостям» рассказали топ-менеджеры двух крупных инвестиционных компаний, рассматривавших покупку этих объектов. Представитель Volga Group сообщил, что у Тимченко и его структур нет интереса к участку на Москворецкой набережной
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Проект Воспитательного комплекса принадлежит архитектору Карлу Бланку. В разное время в нем размещались приют, больница, гостиница, Николаевский институт для офицерских сирот, институт педиатрии, «Военно-артиллерийская академия им. Ф.Э. Дзержинского» и академия ракетных войск стратегического назначения
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Пилоны, сторожки, ограда и ворота – также объекты культурного наследия, 1764 г. Инвесторам придется их отреставрировать и приспособить под современность. Степень износа ограды на 2017 г. – всего 16% (данные конкурсной документации)
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Предполагается, что в отреставрированнфхзданиях появятся апартаменты, гостиницы, розничная торговля, спортивные и выставочные помещения, а также склады
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В самом Воспитательном доме планируется разместить отель, говорил на презентации комплекса в августе главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. По его словам, это сохранит планировку здания и наполнит его новым содержанием. Интерьеры выполнят в стиле времен Екатерины II (на фото одно из помещений)
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Осенью 2015 г. академию перевели в подмосковную Балашиху. Правительство Москвы стало собственником комплекса зданий в начале 2017 г., купив его у Минобороны
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Наследство академии – турники
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После реконструкции квартала площадь объектов может увеличиться до 173 700 кв. м (на фото элемент фасада главного корпуса)
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Казармы легко перестраиваются под гостиницы, а за счет чердаков и подвалов можно увеличить площадь до 28%, говорится в презентации мэрии
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Увеличение площади будет возможно и за счет возведения атриума (на макете слева), приводит слова Кузнецова портал Стройкомплекса Москвы
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В комплексе есть и постройки ХХ в. Здание на фото использовалось как казармы, оно было возведенное в начале 1970-х годов
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Сейчас на территории со стороны Китайгородского проезда – у флигеля (бывший лазарет) и «Западного» корпуса – развернулся целый микрогородок из бытовок для строителей недавно открывшегося парка «Зарядье»
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Строители «Зарядья» здесь не живут, рассказал один из них корреспонденту «Ведомостей». Здесь хранится инвентарь и спецодежда
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Часть зданий планируется снести (отмечены на скриншоте презентации)
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Аллея, расположенная вдоль главного здания – Воспитательного дома и «Западного» корпуса
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В презентации правительства Москвы говорится, что у здания Воспитательного дома «вечный» фундамент из лиственницы. На фото стена одного из корпусов
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29 сентября в одном из зданий бывшей Академии РВСН произошел пожар, сообщил телеканал «Москва 24». Площадь возгорания и размер ущерба не известны. Движение «Архнадзор» в Facebook пишет, что горел Воспитательный дом. В презентации комплекса сказано, что это здание пережило пожар 1812 г.
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К некоторым корпусам проход закрыт. На фото учебно-административный корпус, построенный в 1938 г. архитектором Ловейко
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Лестница одного из корпусов
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Трехэтажный корпус 1971 г. постройки, степень износа – 45% на 2017 г. (данные конкурсной документации)
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Кто еще планирует принять участие в конкурсе – на 3 октября не известно. Проект рассматривает «Киевская площадь», заявил в интервью Forbes ее совладелец Год Нисанов
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Инвестору предстоит отреставрировать, реконструировать здания и интегрировать их с территорией парка «Зарядье», говорил Кузнецов
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Интерьер одного из зданий
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Комплекс на Москворецкой набережной, наверное, позволит выполнить действительно уникальный девелоперский проект в центре Москвы, говорит владелец управляющей компании Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич. Большинство площадок в центре ограничены в наборе функций, считает он, тогда как на территории академии благодаря размеру участка и строений можно реализовать полноценный многофункциональный комплекс с огромным количеством сервисов
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Цена продажи комплекса крайне привлекательна – около $1300 за 1 кв. м готовых площадей, что примерно соответствует себестоимости строительства такого рода объектов даже не в центре Москвы, удивляется Ивашкевич. На фото коридор одного из зданий
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Реконструкция комплекса займет не менее шести лет. На фото интерьер одного из зданий
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Макет реконструированного «Западного» корпуса с атриумом и флигеля
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