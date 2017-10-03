Какие здания у Кремля может купить Геннадий Тимченко

Пресс-центр «РИА Новости»

В самом Воспитательном доме планируется разместить отель, говорил на презентации комплекса в августе главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. По его словам, это сохранит планировку здания и наполнит его новым содержанием. Интерьеры выполнят в стиле времен Екатерины II (на фото одно из помещений)

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