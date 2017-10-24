На покупку квартала у «Зарядья» претендуют два миллиардера

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В презентации комплекса говорится, что сейчас на 11 га между Москворецкой набережной, ул. Солянка и Устьинским проездом расположено 33 строения общей площадью 113 000 кв. м. Е. Разумный / Ведомости

Две компании претендуют на реконструкцию комплекса зданий на Москворецкой набережной, рассказал человек, близкий к одному из участников торгов: заявки на участие в конкурсе подали структуры владельца Volga Group Геннадия Тимченко и O1 Properties Бориса Минца. Эту информацию подтвердил человек, близкий к одной из них. У Volga Group, управляющей активами Тимченко, нет интереса к участку на Москворецкой набережной, настаивает ее представитель. Представитель O1 Properties от комментариев отказался. Сотрудник департамента по конкурентной политике (организатор торгов) сообщил, что результаты заявочной кампании будут объявлены во вторник.

Правительство Москвы стало собственником комплекса зданий, которые ранее занимала Академия ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого, в начале года. Уже в июле этого года оно объявило, что продаст их с аукциона. В презентации комплекса говорится, что сейчас на 11 га между Москворецкой набережной, ул. Солянка и Устьинским проездом расположено 33 строения общей площадью 113 000 кв. м. Девять из них представляют собой объекты культурного наследия, в том числе Воспитательный дом, крупнейшее здание дореволюционной Москвы. Оно заложено в 1764 г. как благотворительное закрытое учебное учреждение для сирот, подкидышей и беспризорников. Первой жертвовательницей на него была императрица Екатерина Вторая.