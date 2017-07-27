Москва продаст 11 га около парка «Зарядье» за 8,6 млрд рублей

Общая площадь — 11 га, она ограничена Москворецкой набережной, улицей Солянка и Устьинским проездом, переходящим в Большой Устьинский мост Евгений Разумный / Ведомости

Москва выставила на торги комплекс зданий на Москворецкой набережной, сообщили пресс-службы Москомархитектуры и Тендерного комитета Москвы. Это бывшая территория Академии РВСН им. Петра Великого, которая выехала оттуда в 2013 г.

Ее общая площадь — 11 га, она ограничена Москворецкой набережной, улицей Солянка и Устьинским проездом, переходящим в Большой Устьинский мост. В общей сложности здесь расположены порядка 30 строений, пять из которых являются объектами культурного наследия, а четыре представляют собой ценные градоформирующие объекты. Среди них – Воспитательный дом, построенный по проекту Карла Бланка во второй половине XVIII в. Общая площадь зданий — около 113 000 кв. м.

Комплекс зданий перешел правительству Москвы в начале 2017 г. В интервью изданию The Village главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов сообщал, что город купил эту площадку у Минобороны. Впрочем, источник в имущественном комплексе Москвы утверждает, что министерство передало комплекс безвозмездно. Получить оперативный комментарий в Минобороны не удалось.

31 мая Архитектурный совет Москвы рассмотрел предварительную концепцию развития территории бывшей академии. Согласно ей исторические здания комплекса будут сохранены и приспособлены под гостиничную функцию, а сама территория станет открытой для посетителей (до сих пор она была закрыта). Инвестору также предстоит провести обязательные работы по реставрации и реконструкции зданий и интегрировать их с территорией парка «Зарядье». Кузнецов говорит, что рассматривается возможность перекрытия внутреннего двора гостиничной части с возведением там атриума.

Ранее представители Москомархитектуры сообщали, что за счет использования чердаков, подвалов, которые сегодня частично засыпаны землей, площадь объектов может увеличиться на 20 000 кв. м. На 30% территории академии расположатся апартаменты, 17% займет гостиница, на остальной площади будут возведены объекты торговой и культурно-развлекательной инфраструктуры, а также фитнес-центр, подземная парковка на 400 машино-мест.

Кому нужно?

На комплекс претендуют три крупных инвестора, сообщил источник в имущественном комплексе Москвы, отказавшись их назвать. Проектом интересовались несколько компаний, среди них AB-Development и Vesper, говорит источник, близкий к одной из компаний. AB-Development, основанный выходцем из «Росбилдинга» Алексеем Бланиным, выступает в качестве fee-девелопера проекта и, вероятно, консультирует московские власти по этому проекту, уточняет он. Vesper специализируется на строительстве элитной недвижимости и строительство апартаментов в центре Москвы как раз укладывается в его стратегию, продолжает собеседник «Ведомостей». Интерес к проекту проявлял и совладелец группы компаний ПИК Сергей Гордеев, сообщил источник, знакомый с проектом города. Связаться с представителями Гордеева, AB-Development, Vesper на момент написания статьи не удалось.

Проект имеет безусловно выгодное месторасположение и потенциал для увеличения площадей, а премиальное расположение будет востребовано покупателями, считает управляющий партнер компании Blackwood Мария Котова. По ее мнению, инвесторами проекта могут выступить только крупнейшие компании-застройщики: так как проект, сопряженный с реконструкцией и строительством в центре, может подорожать, а «входная цена» и так уже немаленькая. Директор департамента оценки Knight Frank Ольга Кочетова считает оценку имущественного комплекса рыночной. По ее подсчетам, при планируемом объеме строительства 130 000 кв. м инвестиции в строительство составят около 25 млрд руб. «Участок находится в очень престижном и востребованном месте, и разумнее всего построить там апартаменты, высококлассную гостиницу и сопутствующие коммерческие площади. Цена продажи апартаментов на начальной стадии могла бы составить 700 000-850 000 руб. за кв. м», - комментирует она.

Торги запланированы на 27 октября 2017 г., начальная цена – 8,6 млрд руб. Шаг аукциона – 0,5 процента от начальной цены.