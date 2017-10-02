Недвижимость
Платный
Антон Филатов
Коммерческая недвижимость
Статья опубликована в № 4419 от 02.10.2017 под заголовком: Геннадий Тимченко в сиротском доме

Структура Тимченко может купить исторический квартал рядом с «Зарядье»

Его реконструкция обойдется не менее чем в 18,5 млрд рублей

Структура владельца Volga Group Геннадия Тимченко планирует принять участие в аукционе, на котором будет разыгрываться право реконструировать комплекс зданий на Москворецкой набережной, которые занимала Академия ракетных войск стратегического назначения (РВСН) им. Петра Великого, рассказали «Ведомостям» топ-менеджеры двух крупных инвестиционных компаний, рассматривавших покупку этих объектов. Информацию подтвердил один из партнеров Тимченко, но предупредил, что окончательное решение участвовать в торгах не принято. Представитель Volga Group сообщил, что у Тимченко и его структур нет интереса к участку на Москворецкой набережной. Представитель департамента городского имущества от комментариев до окончания приема заявок отказался.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике