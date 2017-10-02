Статья опубликована в № 4419 от 02.10.2017 под заголовком: Геннадий Тимченко в сиротском доме
Структура Тимченко может купить исторический квартал рядом с «Зарядье»
Его реконструкция обойдется не менее чем в 18,5 млрд рублей
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Строительство Воспитательного дома утвердила Екатерина Вторая, деньги на него собирались в народе по открытой подписке
Евгений Разумный / Ведомости
Структура владельца Volga Group Геннадия Тимченко планирует принять участие в аукционе, на котором будет разыгрываться право реконструировать комплекс зданий на Москворецкой набережной, которые занимала Академия ракетных войск стратегического назначения (РВСН) им. Петра Великого, рассказали «Ведомостям» топ-менеджеры двух крупных инвестиционных компаний, рассматривавших покупку этих объектов. Информацию подтвердил один из партнеров Тимченко, но предупредил, что окончательное решение участвовать в торгах не принято. Представитель Volga Group сообщил, что у Тимченко и его структур нет интереса к участку на Москворецкой набережной. Представитель департамента городского имущества от комментариев до окончания приема заявок отказался.
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