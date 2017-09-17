На что в «Зарядье» потратили 14 млрд рублей

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Парк «Зарядье» оказался не готов к наплыву посетителей первые же дни работы Е. Разумный / Ведомости

Власти Москвы не намерены закрывать на реконструкцию новый парк «Зарядье», рассказал «Ведомостям» представитель администрации парка и подтвердил сотрудник стройкомплекса Москвы. Закрытие парка – это пораженческая позиция, объясняет один из собеседников. Она будет свидетельствовать, что поспешное открытие «Зарядья» было ошибкой, а для парка, претендующего на статус нового символа России, это недопустимо.

«Зарядье» с помпой был открыт 9 сентября в День города на 13 га напротив Кремля на месте снесенной гостиницы «Россия». Но всего за несколько дней работы он понес существенный урон. Потеряна значительная часть парковой растительности. Поэтому теперь из бюджета города будут выделены дополнительные средства на доведение до ума и эксплуатацию парка, говорит чиновник столичной мэрии. Нужная сумма подсчитывается, но понятно, что речь пойдет не менее чем о сотнях миллионов рублей, продолжает он. Так что 14 млрд руб., в которые оценил создание парка заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, далеко не окончательная сумма. Почему парк обходится так дорого?

Парковый ажиотаж

Открытие «Зарядья» вызвало ажиотаж. На павильон «Стеклянная кора», смотровую площадку, зависшую в виде буквы V над Москвой-рекой, парк с растениями четырех климатических зон, в том чисел холмистую тундру и пруды со светящимся камышом, в первые дни пришло посмотреть в разы больше посетителей, чем предполагалось, сообщила администрация парка.

После этого исчезло 10 000 растений, были повреждены элементы зданий и паркового освещения, рассказывал в интервью «Комсомольской правде» начальник отдела по садово-парковой и природоохранной работе парка Игорь Сафиуллин. Посетители устраивали пикники на газонах там, где не положено, и уносили растения с собой, объяснял он. Буквально на следующий день СМИ написали, что администрация парка называет рассказы о кражах «домыслами». В конце прошлой недели пресс-служба парка происходящее в нем не комментировало. «Мы берем паузу. Сейчас все усилия сотрудников «Зарядья» направлены на восстановление его ландшафта, приведение его в порядок, чтобы в дальнейшем гости могли получить удовольствие от посещения парка», – объяснил «Ведомостям» представитель парка. Куда же пропали растения?

Дело привычки

Ситуация свидетельствует об успехе – парк поразил посетителей, ничего подобного они не видели, говорит чиновник мэрии. Похожая история когда-то случилась с Парком Горького: сразу после открытия в нем сломали все, что можно, все вытоптали и через месяц парк пришлось закрыть на реконструкцию, напоминает собеседник «Ведомостей».

Вынос растений посетителями можно назвать временным явлением, считает партнер КБ «Стрелка» Александра Сытникова. Такое поведение свидетельствует о том, что создатели парка сделали что-то совершенно новое и очень интересное. Сытникова уверена, что очень скоро посетители привыкнут и перестанут наносить урон зеленым насаждениям. «Вспомните: когда еще несколько лет назад в Москве стали массово высаживать тюльпаны, это была совершенная экзотика, и в первое время срезанные с клумб цветы можно было увидеть в московских квартирах, но буквально через сезон все уже привыкли к тюльпанам в городе и стали просто любоваться цветами в клумбах», – говорит Сытникова. При реализации подобного необычного проекта в любом крупном городе можно ожидать подобного эффекта от первой волны посетителей. «Это естественная реакция части людей, ее можно прогнозировать, – продолжает Сытникова. – Так что, вероятно, целесообразно предусматривать дополнительные расходы в смете для компенсации естественных издержек и восстановления парка, а возможно, даже предложить посетителям при желании приобрести какие-то растения из парка».

Источники: информация о госзакупках, данные правительства Москвы, данные администрации парка «Зарядье»

Не вандалы, а толпа

Очевидно одно: очень многих растений в парке нет на своих местах. Но доказательство того, что их украли посетители, нет, за руку никого не поймали и мнение о краже было всего лишь одним из предположений о происшедшем, объясняет чиновник мэрии Москвы.

Парк создан по уникальной для Москвы концепции свободного доступа, но посетители слишком буквально восприняли посыл «ходить можно везде», считает Сафиуллин. Значительная часть зеленых насаждений была банально вытоптана. Кто-то искал лучшую точку для фото, кто-то просто не воспринимал посаженные растения как часть «культурного ландшафта», объяснял он агентству ТАСС. В зоне северных ландшафтов потеряна треть растительности. Кстати, пресловутого ягеля, который тоже якобы вытоптали посетители, вообще не было в парке, так как он не приживается в условиях Москвы, говорит представитель «Зарядья».

Создатели парка ожидали, что за первый год работы его посетит 10 млн человек, т. е. в среднем около 27 400 человек в день. Объявленные администрацией цифры не так уж сильно превосходят расчетные показатели: за первые восемь дней работы в парке побывало 250 000 посетителей, т. е. около 31 250 человек в день. Но пик пришелся именно на первые дни открытия.

Работы по восстановлению парка начались на прошлой неделе, но, чтобы привезти растения, потребуется время – весь посадочный материал, как выяснили «Ведомости», закуплен за границей.

Немецкий след

В парке было высажено более 1 млн однолетних и многолетних растений, 760 взрослых деревьев-крупномеров и свыше 7000 кустарников, рассказывал Хуснуллин. Весь посадочный материал, включая березы, ели, сосны и даже растения, занесенные в Красную книгу России, выращен в Германии, убедились «Ведомости», изучив смету генподрядчика создания парка – АО «Мосинжпроект» (на 100% принадлежит Москве). На озеленение «Зарядья» – грунт, включая 200 семей дождевых червей, и растения, – судя по смете, было потрачено 470,5 млн руб. Германия была выбрана потому, что у российских поставщиков не было в наличии такого количества дикорастущих растений – они пока не слишком популярны у отечественных ландшафтных дизайнеров, объяснил чиновник мэрии.

Отель подождет Единственный коммерческий проект на территории парка – 5-звездочная гостиница на 320 номеров общей площадью 50 000 кв. м. Но ее строительство затянулось, а сроки ввода объекта до сих пор не названы. Гостиница строится на месте старого квартала доходных домов на ул. Варварке, 14. Соседов называет снос старых домов «огромной утратой для исторического наследия Москвы». Это был единственный квартал исторического Зарядья, переживший советский период, объясняет он. История с гостиницей началась в 2014 г., когда совладелец спорткомплекса «Олимпийский» бизнесмен Дмитрий Шумков выкупил у правительства Москвы здания площадью 21 000 кв. м на Варварке за 3,4 млрд руб. для перестройки в высококлассный отель. Проект должно было вести ООО «МФК». Но в декабре 2015 г. Шумков скончался. А в сентябре 2016 г. его наследники продали ООО «МФК» группе лиц, связанной со структурами и проектами владельцев группы «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева. Основной владелец МФК сейчас – Давид Нисанов (43,5% долей) был совладельцем фирмы ООО «Плаза» (ликвидирована в 2013 г.) вместе с компаниями «Сафра инструментс», «Илион трейд» и «Фирма Илиев». Все три фирмы, как ранее рассказывали «Ведомостям» девелоперы и чиновники мэрии Москвы, связаны с активами семьи Нисановых. «Илион трейду» принадлежит торгово-ярмарочный комплекс «Москва» в Люблине, а «Фирма Илиев» была совладельцем Черкизовского рынка. Один из учредителей «Илион трейда» и «Фирмы Илиев» – Борис Изралов, который теперь владеет 8,67% МФК. Наор Азраев, Раши и Эдик Ильяевы, а также Шарон Юсифов (им также принадлежит примерно по 8% долей МФК) – учредители фирмы «ТРЦ «Пражский», владеющей центром «Электронный рай» рядом со ст. м. «Пражская» (также объект «Киевской площади»).

Представитель парка не стал комментировать, где будут приобретены растения на замену погибшим. Кое-что было закуплено с запасом, остальное ищут, где только можно, говорит чиновник мэрии Москвы. Расходы на озеленение – лишь малая часть трат на создание парка.

Как дорожало «Зарядье»

Сначала проект создания парка оценивался в 5 млрд руб., но после проведенного в 2013 г. конкурса на концепцию парка стало понятно, что смету придется увеличить. Жюри признало победителем проект консорциума из американских архитектурных бюро Diller Scofidio + Renfro и Hargreaves Associates, а также российского Citymaker. Его авторы предложили создать на территории парка несколько сложных архитектурных объектов – в том числе купол из стеклянных панелей и парящий мост – и четыре климатические зоны, характерные для России: лес, тундру, степь и болота. Позже последние решили заменить прибрежным лесом и прудами. В 2014 г. московские власти отдали подряд «Мосинжпроекту», а тот передал субподряд своим структурам.

«Зарядье» обошлось городу примерно в 14 млрд руб., сообщил на открытии парка Хуснуллин. Возведение всех наземных объектов и подземного паркинга на 430 машино-мест общей площадью более 83 000 кв. м обошлось в 9,5 млрд руб., благоустройство парка потребовало еще 3,69 млрд руб., а парящий мост – 860 млн руб.

Выделить из общих строительных расходов стоимость отдельных строений довольно сложно, потому что, по сути, в парке только одно отдельное здание – концертный зал, а остальное – это многофункциональный центр, стоящий на подземном стилобате в виде парковки, объясняет сотрудник «Мосинжпроекта». Изучив данные госзакупок, «Ведомости» выяснили, что в некоторых объектах «Зарядья» стоимость оборудования оказалась больше затрат на строительство. Например, для концертного зала «Мосинжпроект» закупил оборудование на 3,1 млрд руб., тогда как строительные работы обошлись в 2,3 млрд руб. А оборудование для медиацентра, включая медиакомплекс «Полет» с параболическим экраном высотой 13 м и подвижной платформой на 39 мест, обошлось в 1,5 млрд руб. при строительных работах на сумму около 500 млн руб.

Стиль и контент

Но строительство и оборудование капитальных объектов – не все затраты на «Зарядье». Например, на логотип и фирменный стиль парк потратил 4,37 млн руб. Конкурс на логотип проводился на «Активном гражданине» – его выиграла художник Мария Кокухина, получившая за работу 370 000 руб. Конкурс на фирменный стиль за 4 млн руб. выиграла «Студия Артемия Лебедева». Кокухина в этом конкурсе не участвовала.

Подрядчиком по созданию контента информационных киосков в парке и фильмов для кинозала стала подконтрольная Аркадию Ротенбергу студия «Красный квадрат». За эту работу она получила 47 млн руб. Представитель студии не ответил на вопросы «Ведомостей» о проекте.

Дополнительная защита

К расходам на создание «Зарядья» стоит добавить траты на благоустройство улиц, набережных и площадей, прилегающих к парку, от Москворецкой набережной до Старой площади. Эти пространства входят в зону парка, говорил Хуснуллин. Этим летом мэрия объявила конкурс на их благоустройство с начальной стоимостью 2,7 млрд руб. Информация о работах и итогах конкурса не разглашается – он проходил в закрытом режиме, так как благоустраиваемая территория включает секретные объекты, объяснил чиновник стройкомплекса.

История Зарядья Впервые идею снести одну из крупнейших гостиниц советского периода – «Россию» в Зарядье – высказал в 2004 г. занимавший тогда пост мэра Москвы Юрий Лужков. Площадку собирались плотно застроить, возведя более 400 000 кв. м гостиниц, офисов и развлекательных комплексов. Право на застройку выиграли структуры Шалвы Чигиринского, которые и снесли «Россию». Потом проект забуксовал: Чигиринский искал деньги у партнеров, передавая им долю в проекте. После назначения на пост мэра Сергея Собянина город отказался от планов по строительству на этом месте коммерческой недвижимости. В 2012 г. президент России Владимир Путин предложил разбить там парк. Важную роль в этом решении сыграло понимание того, что появление большого количества коммерческой застройки приведет к транспортному коллапсу вокруг Кремля, вспоминает бывший чиновник администрации президента. По этой же причине не захотели строить огромный парламентский центр, уверяет собеседник «Ведомостей».

Кроме того, парк продолжает закупать необходимое для работы оборудование. Например, сейчас он проводит закупку датчиков и антенн, считающих посетителей и препятствующих кражам, с максимальной стоимостью 880 млн руб.

Возможно, потребуются и другие затраты на защиту парка. Изначально концепция «Зарядья» предполагала, что это будет место без заборов и ограничений для передвижения посетителей, но сейчас понятно, что ограничения вводить придется, считает главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов. Он предложил временно ограничить проход по зеленым зонам и ввести санитарный день для работы с растениями – как минимум на год, который требуется растениям, чтобы прижиться. «Мосинжпроект» рассматривает возможность установки ограждения вокруг парка, сообщил сотрудник компании.

Ранее несколько чиновников мэрии говорили «Ведомостям», что итоговая смета «Зарядья» может превысить 25 млрд руб. С учетом всех расходов на доделки, разного рода контент, восстановление ландшафта, коммуникации на прилегающих территориях, в том числе необходимые единственному коммерческому проекту на территории парка – строящейся гостинице (этот проект оценивался в $300 млн, или примерно в 18 млрд руб.), затраты города на «Зарядье» в ближайшие два года составят 22–25 млрд руб., считает чиновник мэрии.

За что критикуют «Зарядье»

Идея создания природоподобного парка в мегаполисе замечательная. Но выбор Зарядья не только неудачен, но и неправомерен, говорит руководитель Московского городского общества защиты природы Галина Морозова. Территория от Варварки до Москворецкой набережной является охранной зоной нескольких расположенных здесь памятников истории и культуры федерального значения, и по закону объемные сооружения строить тут было нельзя. Огромная «Стеклянная кора» и мост изменили исторический центр и подавили крохотную церковь Зачатия Святой Анны. А поскольку эта территория является еще и зоной охраняемого природного ландшафта, то и создавать здесь нужно было объект, соответствующий местной лесной природной зоне, например дубовую рощу, считает она. Тогда столь огромных затрат на строительство и содержание такого парка не потребовалось бы, добавляет эколог.

Основной недостаток парка «Зарядье» – нарушение исторического ландшафта в охранной зоне Московского Кремля, соглашается зампредседателя центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Евгений Соседов. Например, высокие стены зданий парка искажают виды из переулков Китай-города и с Варварки на храмы вдоль улицы (если прежде купола Георгиевского храма красовались на фоне неба, то теперь фоном стало здание филармонии). А высокие «холмы» зданий, на которых разбит парк, закрывают виды на храмы с Москворецкого моста и набережной. Прогрессивный европейский подход предусматривает соблюдение всех норм по охране наследия и исторического ландшафта, учет архитектурного окружения, напоминает Соседов.