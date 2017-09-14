Руководство парка «Зарядье» считает домыслами сообщения о краже посетителями растений

Сотрудники недавно открытого московского парка «Зарядье» не выявили случаев хищения посетителями растений. Это домыслы, заявила «РИА Новости» руководитель пресс-службы парка Карина Горобец.

Ранее начальник отдела по природоохранной и садово-парковой работе «Зарядья» Игорь Сафиуллин рассказал, что из-за большого наплыва посетителей пострадала часть растений, всего было вытоптано около 10 000 посадочных единиц.

«Это домыслы какие-то. Лично мы и сотрудники парка не видели, чтобы посетители вырывали и проносили с собой из парка растения или цветы», — уточнила Горобец. Она не смогла назвать точную сумму ущерба, нанесенного растениям.