Парк «Зарядье» меняет режим работы в связи с наплывом посетителей

В парке «Зарядье» вводится ряд ограничений для сохранения ландшафта и архитектуры, сообщается на сайте мэра Москвы. С 14 сентября вход на территорию парка, смотровую площадку «Парящий мост» и в павильоны будет осуществляться с 15-минутными интервалами.

С 18 сентября начнутся восстановительные работы. По понедельникам парк будет открываться для посетителей с 14.00 (остальные дни - с 10.00). Ограждения вокруг парка пока останутся, поскольку они сдерживают поток посетителей.

«Ввод ограничений — вынужденная мера. Ландшафт парка — его основа, без которой "Зарядье" не сможет существовать. И если мы сейчас не позаботимся о зеленых растениях, многие из которых пострадали в результате неаккуратных действий посетителей, то они погибнут. Мы уже понимаем, что часть насаждений придется восстанавливать, а ведь была проделана огромная работа по их отбору, заказу, выращиванию и доставке в парк», — сказал директор парка Павел Трехлеб.

Он еще раз призвал посетителей быть более внимательными, беречь природу и объекты парка.